    April 2026: వరూధిని ఏకాదశి, అక్షయ తృతీయతో పాటు ఏప్రిల్ నెలలో పండుగలు, ఉపవాసాల పూర్తి వివరాలు!

    అక్షయ తృతీయ రోజున ఉదయం స్నానం చేసి, సూర్యోదయం సమయంలో శ్రీ మధుసూధనుడిని ఆరాధించి ఆనందం కోసం దానం చేయడం ద్వారా పుణ్యాన్ని పొందుతారని చెబుతారు. శ్రీహరి వారికి అద్భుతమైన ఫలాలను ఇస్తాడు.ఈ రోజున వారు పుణ్యాత్ముడైన విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించి కథను వింటారు. భగవంతుడి ఆజ్ఞ మేరకు వీరు తరగని ఫలాన్ని పొందుతారు. 

    Published on: Apr 03, 2026 12:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    శ్రీ హరి ఆరాధనకు ఏకాదశి ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. అలాగే ఏకాదశి రోజున ఉదయం స్నానం చేసి, సూర్యోదయం సమయంలో శ్రీ హరిని ఆరాధించి ఆనందం కోసం దానం చేయడం ద్వారా పుణ్యాన్ని పొందుతారని చెబుతారు. శ్రీహరి వారికి అద్భుతమైన ఫలాలను ఇస్తాడు.ఈ రోజున వారు పుణ్యాత్ముడైన విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించి కథను వింటారు.

    భగవంతుడి ఆజ్ఞ మేరకు వీరు తరగని ఫలాన్ని పొందుతారు. ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం చేసిన తరువాత, మరుసటి రోజు శుక్ల ద్వాదశి రోజున దానం చేస్తే ఎక్కువ పుణ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఏకాదశి రోజున విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించి ఉపవాసం ఉంటే ఆ వ్యక్తి విముక్తి పొందుతాడు.

    ద్వాదశి రోజున తులసి దళాలతో విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించేవాడు తన మొత్తం కుటుంబాన్ని రక్షించడంతో పాటు వైకుంఠానికి పాత్రుడవుతాడు. త్రయోదశి రోజున విష్ణుమూర్తిని ఆనందం కోసం పాలు, పెరుగు, చక్కెర, నెయ్యి మరియు స్వచ్ఛమైన తేనెతో పూజించే వ్యక్తి, పంచామృతంతో భక్తితో శ్రీహరికి స్నానం చేయించే వ్యక్తి తన కుటుంబాన్ని రక్షించుకుంటాడు. విష్ణులోకంలో స్థిరపడతాడు. వైశాఖ మాసం కూడా చాలా విశేషమైనది. ఆ నెలలో చేసే పూజ మరియు దానానికి ఉత్తమమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

    ఏప్రిల్ నెల 2026 పండుగలు, ఉపవాసాలు :

    5 ఏప్రిల్ 2026 – సంకష్టి చతుర్థి

    9 ఏప్రిల్ 2026 – నెలవారీ కృష్ణ జన్మాష్టమి

    10 ఏప్రిల్ 2026 – కాలాష్టమి

    13 ఏప్రిల్ 2026 – వరూధిని ఏకాదశి, వల్లభాచార్య జయంతి

    14 ఏప్రిల్ 2026 – మేష సంక్రాంతి

    15 ఏప్రిల్ 2026 – బుధ ప్రదోష వ్రతం, నెలవారీ శివరాత్రి

    17 ఏప్రిల్ 2026 – చైత్ర అమావాస్య

    19 ఏప్రిల్ 2026 – అక్షయ తృతీయ, పరశురామ జయంతి, త్రేతాయుగ దినోత్సవం

    20 ఏప్రిల్ 2026 – మాతంగి జయంతి, రోహిణి వ్రతం

    21 ఏప్రిల్ 2026 – శంకరాచార్య జయంతి, సూరదాస్ జయంతి

    22 ఏప్రిల్ 2026 – రామానుజ జయంతి, స్కంద షష్టి

    23 ఏప్రిల్ 2026 – గంగా సప్తమి

    24 ఏప్రిల్ 2026 – నెలవారీ దుర్గాష్టమి

    25 ఏప్రిల్ 2026 – సీతా నవమి

    27 ఏప్రిల్ 2026 – మోహినీ ఏకాదశి, సిద్ధిలక్ష్మి జయంతి

    28 ఏప్రిల్ 2026 – భౌమ ప్రదోష వ్రతం, పరశురామ ద్వాదశి

    30 ఏప్రిల్ 2026 – నరసింహ జయంతి

    1 మే 2026 – వైశాఖ పూర్ణిమ, బుద్ధ పూర్ణిమ

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

