ఇంట్లో మెట్లు ఏ దిశలో ఉండాలి, ఎన్ని మెట్లు ఉండాలి? వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెప్తోందో తెలుసుకోండి
మెట్లకు సంబంధించిన వాస్తు చిట్కాలు: వాస్తు శాస్త్రం వల్ల జీవితంలో ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి. గ్రంథాల యొక్క కొన్ని నియమాలను పాటిస్తే, ఇంటి వాతావరణం కూడా స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి వ్యతిరేక శక్తికి అవకాశం ఉండదు. ఇల్లు నిర్మించినప్పుడు, ఇంటి గోడలు ఏ రంగులో ఉంటాయి, ఫర్నిచర్ ఎలా ఉంచాలి అనే దానిపై అందరి దృష్టి ఉంటుంది. అయితే మెట్లు కూడా ఇంటిలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం.
మెట్లకు సంబంధించిన వాస్తు నియమాల గురించి చాలా మందికి తెలియదు. అయితే మెట్ల యొక్క సంఖ్య మరియు దిశను సరైన రీతిలో నిర్ణయించినట్లయితే, ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ఉంటుంది. ఒకవేళ తప్పు చేస్తే చిన్న చిన్న సమస్యలు వచ్చే అవకాశం వుంది. పనిలో మనకు అడ్డంకులు రావడం ప్రారంభమవుతుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మెట్లకు సంబంధించిన వాస్తు నియమాలను తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. అందువల్ల ఎన్ని మెట్లు ఉండాలనే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వాస్తు ప్రకారం ఎన్ని మెట్లు ఉండాలి?
వాస్తు ప్రకారంగా ఇంట్లో మెట్ల సంఖ్య ఎప్పుడూ బేసి సంఖ్యలో ఉండాలి. పురాణాల ప్రకారంగా బేసి సంఖ్యలో మెట్లు సరైనవి మరియు ఇది ఎంతో మంచిదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇంట్లో బేసి సంఖ్యలో మెట్లు ఆశీర్వాదాలను తెస్తాయి. వాతావరణం కూడా సానుకూలంగా ఉంటుంది. వాస్తు నిబంధనల ప్రకారం ఇంట్లో మెట్ల సంఖ్య 9, 11, 15, 17 లేదా 21 ఉండాలి.
మెట్ల సంఖ్య ఎందుకు బేసిగా ఉంటుంది?
మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు చివరి మెట్టుపై మన కుడి పాదాన్ని ఉంచినప్పుడు, అది చాలా మంచిదిగా పరిగణించబడుతుందని నమ్ముతారు. మెట్ల సంఖ్య బేసిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది. ఇది ఇంటికి సంతోషం, సంవృద్ధిని అందిస్తుంది మరియు వాతావరణాన్ని అనుకూలంగా మారుస్తుంది.
సరి సంఖ్య మెట్ల వలన ప్రతికూలతలు:
సరి సంఖ్య మెట్లు ఎందుకు ఉండకూడదనే ప్రశ్న ఇప్పుడు మీ మదిలో రావచ్చు. సాధారణంగా ప్రజలు మెట్ల సంఖ్యపై శ్రద్ధ చూపరు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో, తెలిసినా లేదా తెలియకపోయినా, వ్యక్తుల మెట్లు సమానంగా ఉంటాయి. అయితే వాస్తు ప్రకారం ఇది సరైనది కాదు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారంగా మెట్లు సైతం మన ఎదుగుదలకు ఆటంకం కలిగిస్తాయి. ఇది పనిలో అంతరాయాలకు దారితీస్తుంది మరియు మానసిక ఒత్తిడి కూడా పెరుగుతుంది.
మెట్లకు సరైన దిక్కు:
మెట్లు ఏ దిశలో ఉండాలి అనేది చూస్తే, నిబంధనల ప్రకారం నైరుతి దిశలో మెట్లు నిర్మిస్తే అది చాలా మంచిదిగా భావిస్తారు. అదే సమయంలో ఈశాన్య దిక్కులో మెట్లను నివారించాలి. వాస్తవానికి వాస్తు ప్రకారం ఈశాన్య దిశా దేవుని దిశగా భావించబడుతుంది. ఈ దిక్కులో బరువైనవి వుండకూడదు.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More