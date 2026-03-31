    Vastu Shastra: రాత్రిపూట బట్టలు ఉతికితే ఇన్ని నష్టాలా? వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెప్తోందో తెలుసుకోండి!

    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం రాత్రి విశ్రాంతి, ప్రశాంతతను పొందే సమయం. ఈ సమయంలో ఇంట్లో సానుకూల శక్తి కలిగేలా చూసుకోవాలి. రాత్రిపూట బట్టలు ఉతకడం వల్ల ఇంట్లో శక్తి సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. నీరు నేరుగా చంద్రుని శక్తితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. రాత్రి తరచుగా నీటిని ఉపయోగించడం చంద్రుని శక్తిని ప్రభావితం చేస్తుంది.

    Published on: Mar 31, 2026 4:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వాస్తు శాస్త్రం మన జీవితంలోని ప్రతి చిన్న, పెద్ద పనికి సంబంధించిన నియమాలను తెలియజేస్తుంది. ఈ నియమాలను పాటించడం ద్వారా సానుకూల శక్తి ఇంట్లో ఉంటుంది. సంతోషం, సంవృద్ధిని అందిస్తుంది. అదే సమయంలో, వాటిని పాటించకపోతే ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ప్రతీ ఒక్కరూ బట్టలను ఇంట్లో ఉతుకుతూనే వుంటారు. అయితే, వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం రాత్రిపూట బట్టలు ఉతకడం శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించరు. రాత్రిపూట దుస్తులు ఉతకడం వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏమిటి, దాని వెనుక ఉండే కారణాలు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    వాస్తు శాస్త్రం: రాత్రిపూట బట్టలు ఉతికితే ఇన్ని నష్టాలా? వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెప్తోందో తెలుసుకోండి (Shutterstock)

    రాత్రిపూట బట్టలు ఉతకడం ఎందుకు శుభకరమైనది కాదు?

    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం రాత్రి విశ్రాంతి మరియు ప్రశాంతతను పొందే సమయం. ఈ సమయంలో ఇంట్లో సానుకూల శక్తి కలిగేలా చూసుకోవాలి. రాత్రిపూట బట్టలు ఉతకడం వల్ల ఇంట్లో శక్తి సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. నీరు నేరుగా చంద్రుని శక్తితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. రాత్రిపూట తరచుగా నీటిని ఉపయోగించడం చంద్రుని శక్తిని ప్రభావితం చేస్తుంది, ఇది ఇంట్లో గందరగోళం, ఒత్తిడి మరియు ప్రతికూలతకు దారితీస్తుంది.

    ప్రతికూల శక్తి ప్రమాదం:

    రాత్రిపూట ఇంట్లో మురికి దుస్తులను ఎక్కువసేపు ఉంచడం లేదా తడి బట్టలను చుట్టూ ఉంచడం ప్రతికూల శక్తిని ఆహ్వానిస్తుంది. తడి బట్టలు తేమను సృష్టిస్తాయి, ఇది ఇంటి వాతావరణాన్ని భారంగా చేస్తుంది. ఉతికిన దుస్తులను రాత్రిపూట విడిచిపెట్టడం వల్ల వ్యతిరేక శక్తులను తీసుకు వస్తుంది. ఇది కుటుంబంలో వైరం, ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా ఆర్థిక సమస్యలకు దారి తీస్తుంది.

    ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావాలు:

    ఉతికిన బట్టలను రాత్రిపూట గది లోపల ఆరబెట్టడం వల్ల తేమ పెరుగుతుంది. ఇది ఫంగస్ మరియు బ్యాక్టీరియా ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. మూసివేసిన స్థలంలో బట్టలు ఆరబెట్టడం తేమను గాలిలోకి విడుదల చేస్తుంది, ఇది శ్వాసకోశ వ్యాధులు, అలెర్జీలు లేదా చర్మ సమస్యలకు కారణమవుతుంది. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం పగటిపూట దుస్తులను ఉతకడం వాటిని బయట ఆరబెట్టడమే మంచిది.

    దుస్తులను ఉతకడానికి అత్యుత్తమ సమయం:

    వాస్తు, జ్యోతిషశాస్త్రం రెండింటిలోనూ దుస్తులు ఉతకడానికి, ఆరబెట్టడానికి పగటిపూటనే అత్యుత్తమ సమయంగా పరిగణించబడుతుంది. ఉదయం వాతావరణంలో సూర్యుడి సానుకూల కిరణాలు ఉంటాయి, ఇవి దుస్తులను స్వచ్ఛంగా మరియు శక్తివంతంగా చేస్తాయి. సూర్యరశ్మి బ్యాక్టీరియా, ప్రతికూల ప్రభావాలను నాశనం చేస్తుంది. అందువల్ల పగటిపూట మాత్రమే బట్టలు ఉతకడానికి ప్రయత్నించండి.

    ఇతర వాస్తు సూచనలు:

    రాత్రంతా ఇంట్లో మురికిగా ఉండే దుస్తులను విడిచిపెట్టవద్దు. బట్టలు ఉతికిన తరవాత వెంటనే ఆరబెట్టడానికి బయట పెట్టండి. రాత్రిపూట గదిలో తడి దుస్తులను ఎప్పుడూ వేయవద్దు. ఈ చిన్న నియమాలను పాటించడం ద్వారా లక్ష్మీ ఆశీర్వాదాలు ఇంట్లో ఉంటాయి. వ్యతిరేక శక్తిని దూరంగా ఉంచుతుంది.

    రాత్రిపూట బట్టలు ఉతకడం వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం అశుభకరం, ఎందుకంటే ఇది ఇంటి సానుకూల శక్తిపై ప్రభావం చూపుతుంది. పగటిపూట బట్టలు ఉతకడం మరియు సూర్యరశ్మిలో ఆరబెట్టడం ఉత్తమ మార్గం. ఈ సరళమైన నియమాలను పాటించడం ద్వారా మీరు మీ ఇంటిని సానుకూల శక్తితో నింపవచ్చు మరియు కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతిని కాపాడుకోవచ్చు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

