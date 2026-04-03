సూర్యుడు అస్తమించగానే ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఇలా చేయండి, లక్ష్మీదేవి మీ ఇంట్లో కొలువై ఉంటుంది!
లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలగాలంటే సూర్యాస్తమయం సమయంలో ఈ పనులు చేయండి. ఇంట్లో డబ్బు పెరగాలని, ప్రశాంతత, సంతోషం ఉండాలని వాస్తు ప్రకారం కొన్ని పద్ధతులను పాటించడం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలగడానికి, ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి ఇలా చేయండి.
ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషంగా ఉండాలని రకరకాల పద్ధతులను, పరిహారాలను పాటిస్తూ ఉంటారు. కొన్ని పాటించడం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలగడానికి చాలామంది వివిధ పరిహారాలను పాటిస్తారు.
ఇంట్లో డబ్బు పెరగాలని, ప్రశాంతత, సంతోషం ఉండాలని వాస్తు ప్రకారం కొన్ని పద్ధతులను పాటించడం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే ప్రతికూల శక్తి కూడా తొలగిపోతుంది. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలగడానికి, ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడడానికి సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం సమయంలో ఇలా చేయండి.
డబ్బు రావాలంటే సూర్యాస్తమయం సమయంలో ఇలా చేయండి:
1.ముఖద్వారం దగ్గర దీపారాధన:
వాస్తు ప్రకారం దీపారాధన చాలా ముఖ్యమైనది. ఇంటి ముఖద్వారం దగ్గర దీపారాధన చేయండి. ప్రతిరోజు సూర్యాస్తమయం సమయంలో ముఖద్వారం దగ్గర దీపం వెలిగిస్తే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. అలాగే సింధూరంతో స్వస్తిక్ గుర్తును ప్రధాన ద్వారం దగ్గర వేయండి. దీంతో శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి మరియు సంతోషంగా ఉండవచ్చు.
2.వంటగదిలో నీరు నిండుగా ఉంచండి:
రాత్రి నిద్రపోయే ముందు వంటగదిలో నీరు నిండుగా ఉండేటట్టు చూడండి. నీటి బింది నిండుగా ఉండాలి. అప్పుడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.
3.బాత్రూంలో బకెట్ ఖాళీగా ఉంచకండి:
వాస్తు ప్రకారం బాత్రూంలో బకెట్ ఖాళీగా ఉండడం మంచిది కాదు. నిండుగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి. ఇది సంపాదనను తీసుకువస్తుంది మరియు ఆర్థిక పరిస్థితులను మెరుగుపరుస్తుంది.
ఈ పొరపాట్లు చేయకండి:
లక్ష్మీదేవి ఇలాంటి ఇళ్లల్లో ఉండదని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ పొరపాట్లు చేస్తే మాత్రం లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలగదు. ఎప్పుడూ కూడా వంటగదిలో గిన్నెలు శుభ్రంగా ఉండాలి. వాటిని మురికిగా ఉంచకూడదు. లేదంటే అన్నపూర్ణ దేవికి కోపం వస్తుంది మరియు కష్టాలు వస్తాయి.
ఇంటి ముఖద్వారం ఎప్పుడూ మురికిగా ఉండకూడదు. ఇంటి ముఖద్వారం ఎదురుగా పనికిరాని సామాన్లు లేదా అనవసరమైన వస్తువులు లేకుండా చూసుకోవాలి. ముఖద్వారం దగ్గర శుభ్రంగా ఉంటే సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. సవిస్తర మరియు మరింత సమాచారం కొరకు, వాస్తు శాస్త్ర నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More