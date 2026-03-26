Akshaya Tritiya 2026: ఈ ఏడాది అక్షయ తృతీయ ఎప్పుడు వచ్చింది? తేదీ, సమయం, బంగారం కొనుగోలు చేయడానికి శుభ సమయం తెలుసుకోండి!
అక్షయ తృతీయ 2026 తేదీ, శుభ ముహూర్తం: అక్షయ తృతీయను హిందూ మతంలో అత్యంత ఫలవంతమైన మరియు పవిత్రమైన తేదీలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ రోజున సంపదకు దేవత అయిన లక్ష్మీమాతను ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. అక్షయ తృతీయ రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే ఇంట్లో సంపదకు ఎప్పుడూ కొరత ఉండదని నమ్ముతారు. అమ్మ ఆశీస్సులు ఇంటికి ఆనందాన్ని, శ్రేయస్సును తెస్తాయి.
ఈ ప్రత్యేక రోజున బంగారం లేదా ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయడం చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ రోజున శుభ సమయంలో బంగారాన్ని పూజించడం, కొనడం మంచిదిగా భావిస్తారు. ఈ సంవత్సరం అంటే 2026లో అక్షయ తృతీయ ఎప్పుడు వచ్చింది? అక్షయ తృతీయ తేదీ, శుభ సమయం గురించి ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం. అలాగే ఈ ప్రత్యేక రోజున బంగారం కొనడానికి శుభ సమయం కూడా చూసేద్దాం.
అక్షయ తృతీయ 2026 తేదీ, సమయం:
అక్షయ తృతీయను చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ రోజున ఏ శుభకార్యం చేసినా దాని ఫలం పునరుత్పాదకమైనదని నమ్ముతారు, అంటే అది ఎప్పటికీ అంతం కాదు. అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ రోజున శుభకార్యాలు చేయడానికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం వైశాఖ మాసంలో శుక్ల పక్షం మూడవ రోజున నిర్వహిస్తారు. 2026లో ఈ తేదీ ఏప్రిల్ 19న వస్తుంది. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం వైశాఖ మాసం శుక్ల పక్షం యొక్క తృతీయ తిథి ఏప్రిల్ 19 ఉదయం ప్రారంభమవుతుంది. తిథి ప్రారంభ సమయం ఉదయం 10:49 నుంచి ప్రారంభమై, ఇది మరుసటి రోజు అంటే ఏప్రిల్ 20న ముగుస్తుంది.
తృతీయ తిథి ముగింపు సమయం ఉదయం 7:27 గంటలు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉదయ తిథిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏప్రిల్ 19న అక్షయ తృతీయ జరుపుకుంటారు. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ఆధారంగా అక్షయ తృతీయ పూజకు శుభ సమయం కేవలం 1 గంట 31 నిమిషాలు మాత్రమే వుంది. ఉదయం 10:49 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:20 గంటల మధ్య పూజ చేయవచ్చు. ఈ రోజున శుభ సమయంలో చేసే పూజ యొక్క ఫలం రెట్టింపు అవుతుందని నమ్ముతారు.
బంగారం కొనడానికి శుభ సమయం:
అక్షయ తృతీయ రోజున బంగారాన్ని ఎల్లప్పుడూ శుభ సమయంలో కొనుగోలు చేయాలి. ఏప్రిల్ 19 ఉదయం 10:49 గంటల నుంచి ఏప్రిల్ 20 ఉదయం 5:51 గంటల వరకు ఎప్పుడైనా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే ఏప్రిల్ 20న ఉదయం 7:27 గంటలకు తృతీయ తిథి ముగుస్తుంది.
అక్షయ తృతీయ రోజున ఏం చెయ్యాలి?
అక్షయ తృతీయ ఆరాధన చాలా పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ రోజున లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించడం వల్ల సంపద వస్తుంది.
ఈ ప్రత్యేక రోజున మార్గం ద్వారా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసే సంప్రదాయం ఉంది.
మీ స్థోమతకు అనుగుణంగా మీరు వెండిని కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఇది కాకుండా మీరు కొత్త పనిని ప్రారంభించాలనుకుంటే లేదా పెట్టుబడి పెట్టాల్సి వస్తే అక్షయ తృతీయ రోజును శుభప్రదమైనదిగా పరిగణిస్తారు.
ఈ రోజున ఇచ్చే దానాలు కూడా శుభప్రదమైనవిగా పరిగణించబడతాయి.
పురాణాల ప్రకారం ఈ రోజు యొక్క ప్రాముఖ్యత మహాభారతంతో ముడిపడి ఉంది. వాస్తవానికి శ్రీకృష్ణుడు ఈ ప్రత్యేక రోజున పాండవులకు అక్షయపాత్రాన్ని ఇచ్చాడు. దానితో వారికి ఎప్పుడూ డబ్బు కొరత రాలేదు.
నిరాకరణ: (ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము.) వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత నిపుణుడిని సంప్రదించండి. )
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.