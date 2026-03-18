    Ugadi 2026: ఉగాది ఎలా ప్రారంభం అయ్యింది? ఈ పండుగ విశిష్టత, ఉగాది పచ్చడి ప్రాముఖ్యత తెలుసుకోండి!

    ఉగాది పండుగ మార్చి 19, అనగా రేపు వచ్చింది. ఉగాది అంటే అందరికీ గుర్తుకు వచ్చేది ఉగాది పచ్చడి, పంచాంగ శ్రవణం. చైత్ర మాస శుక్లపక్ష పాడ్యమి రోజు బ్రహ్మ ఈ జగత్తును సృష్టించాడని అంటారు. అసలు ఈ ఉగాది పండుగ ఎలా ప్రారంభమైంది? ఈ పండుగ ప్రారంభం గురించి తెలుసుకోవడంతో పాటు ఉగాది పండుగ విశిష్టత తెలుసుకుందాం.

    Published on: Mar 18, 2026 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఉగాది తొలి పండుగ. ఉగాది నుంచి కూడా కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఏడాది వచ్చే కొత్త తెలుగు సంవత్సరం పేరు పరాభవ నామ సంవత్సరం. ఈ సంవత్సరం ఉగాది పండుగ మార్చి 19, అనగా రేపు వచ్చింది. ఉగాది అంటే అందరికీ గుర్తుకు వచ్చేది ఉగాది పచ్చడి, పంచాంగ శ్రవణం. చైత్ర మాస శుక్లపక్ష పాడ్యమి రోజు బ్రహ్మ ఈ జగత్తును సృష్టించాడని అంటారు. అయితే అసలు ఈ ఉగాది పండుగ ఎలా ప్రారంభమైంది? ఈ పండుగ ప్రారంభం గురించి తెలుసుకోవడంతో పాటు ఉగాది పండుగ విశిష్టత, ఉగాది పచ్చడి ప్రాముఖ్యత కూడా తెలుసుకుందాం.

    Ugadi 2026: ఉగాది ఎలా ప్రారంభం అయ్యింది? ఈ పండుగ విశిష్టత, ఉగాది పచ్చడి ప్రాముఖ్యత (pinterest)
    Ugadi 2026: ఉగాది ఎలా ప్రారంభం అయ్యింది? ఈ పండుగ విశిష్టత, ఉగాది పచ్చడి ప్రాముఖ్యత (pinterest)

    అసలు ఉగాది ఎలా ప్రారంభమైంది?

    సోమకుడు అనే రాక్షసుడు బ్రహ్మ నిద్రిస్తున్నప్పుడు వేదాలను దొంగిలించాడు. తిరిగి వాటిని తీసుకు రావడానికి శ్రీహరి మత్స్యావతారం ఎత్తాడు. సోమకుడిని సంహరించి వేదాలను తిరిగి బ్రహ్మకు ఇస్తాడు. అలా ఉగాది ఆచరణలోకి వచ్చిందని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది. చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి నాడు సూర్యోదయం సమయంలో బ్రహ్మదేవుడు సృష్టిని సృష్టించాడు అని చెబుతారు.

    అంటే కాలగణనను బ్రహ్మదేవుడు ఆ రోజు వర్తింప చేశాడని చెబుతారు. వసంత ఋతువు కూడా ఆ రోజు నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. అందుకని కొత్త సంవత్సరానికి నాందిగా ఉగాది పండుగను మనం జరుపుకుంటాము. చైత్ర మాసం తొలిరోజు శుద్ధ పాడ్యమి నాడు సకల జగత్తును కూడా సృష్టించారట. అదే యుగానికి ఆది. యుగాది. ఉగాదిగా వచ్చింది.

    పక్షుల కిలకిలలు, లేత చిగుళ్లు

    మనం పండుగలను ఋతువుల ఆధారంగా జరుపుకుంటాము. ఉగాది కూడా అలాంటిదే అని చెప్పొచ్చు. ఆకు రాలే కాలం శిశిర ఋతువు నుంచి వసంతంలోకి అడుగుపెట్టే రోజున ఉగాది పండుగను జరుపుకుంటాము. ఉగాది నుంచి మొక్కలు చిగురు తొడుగుతాయి. ప్రకృతి పచ్చగా మారుతుంది. పక్షులు, పూలు, లేత చిగుళ్ల మధ్య ప్రకృతి మరింత అందంగా మారుతుంది. ఋతువులు మారితే వ్యాధులు వస్తాయి. కాబట్టి శక్తిని పొందడానికి షడ్రుచులతో ఉండే ఉగాది పచ్చడిని స్వీకరిస్తాము.

    ఉగాది పండుగ రోజు ముస్తాబయ్యే ఇళ్ళు, వాకిళ్లు

    ఉగాది రోజు వేకువజామునే తలస్నానం చేసి కొత్త వస్త్రాలు ధరిస్తాము. అలాగే గుమ్మానికి మామిడి ఆకు తోరణాలు, వాకిల్లో అందమైన ముగ్గులు వేసి అలంకరిస్తాము. ఉగాది నాడు ఇష్ట దైవాన్ని ప్రార్థిస్తాము. పూజ చేసుకున్నాక ఉగాది పచ్చడిని స్వీకరిస్తాము. జీవితంలో ఎదురయ్యే అన్నిటినీ కూడా సమానంగా చూడాలని ఉద్దేశంతో ఉగాది పచ్చడిని తింటాము.

    ఉగాది పచ్చడి ప్రాముఖ్యత:

    బెల్లం ఆనందానికి సంకేతం.

    ఉప్పు ఉత్సాహానికి సంకేతం.

    వేప పువ్వు చేదు, బాధకు సంకేతం.

    చింతపండు పులుపు, నేర్పుగా వ్యవహరించాల్సిన పరిస్థితులను సూచిస్తుంది.

    మామిడి వగరు, కొత్త సవాళ్లను సూచిస్తుంది.

    కారం సహనం కోల్పోయేటట్టు చేసే పరిస్థితులను సూచిస్తుంది.

    ఇలా ఆరు రుచులతో ఉన్న పచ్చడిని తింటే జీవితంలో కష్ట సుఖాలను సమానంగా చూడాలని మనకు నేర్పుతుంది. జీవితంలోని అన్నీ భావాలను తెలిపే భావం ఉగాది పచ్చడిలో ఉంది. కనుక ఎంతో ముఖ్యమైన ఈ షడ్రుచుల పచ్చడిని ఉగాది నాడు కచ్చితంగా తినాలని అంటారు.

    News/Rasi Phalalu/Ugadi 2026: ఉగాది ఎలా ప్రారంభం అయ్యింది? ఈ పండుగ విశిష్టత, ఉగాది పచ్చడి ప్రాముఖ్యత తెలుసుకోండి!
    News/Rasi Phalalu/Ugadi 2026: ఉగాది ఎలా ప్రారంభం అయ్యింది? ఈ పండుగ విశిష్టత, ఉగాది పచ్చడి ప్రాముఖ్యత తెలుసుకోండి!
