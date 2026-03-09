Edit Profile
    వాస్తు శాస్త్రం: ఇంట్లో ఇత్తడి చేపలను పెడితే ఇన్ని లాభాలా? గ్రహ దోషాలు ఉండవు, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో బోలెడంత డబ్బు కూడా!

    ఇళ్లల్లో చాలా మంది చేపల తొట్టెలు పెడుతూ ఉంటారు. అక్వేరియం చేపల తొట్టెల్లో చేపల్ని పెంచడం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఇంట్లో ఇత్తడి చేపలను పెట్టినా కూడా మంచి జరుగుతుంది. చాలా మంది ఇళ్లల్లో ఇత్తడి చేపలను మీరు చూసే ఉంటారు. ఈ సంప్రదాయం కొన్నాళ్లుగా సాగుతూనే ఉంది. ఈ చేపలు కేవలం అలంకరణకు కాదు.

    Published on: Mar 09, 2026 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఇంట్లో ఇత్తడి చేపలను ఏ దిశలో పెట్టాలి? ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి? (pinterest)

    ఇంట్లో ఇత్తడి చేపలను ఏ దిశలో పెట్టాలి? ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి? (pinterest)
    ఇంట్లో ఇత్తడి చేపలను ఏ దిశలో పెట్టాలి? ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి? (pinterest)

    ఇత్తడి చేపలు

    ఈ చేపలు కేవలం అలంకరణకు మాత్రమే కాదు, సానుకూల శక్తి మరియు శ్రేయస్సును కూడా ఇవి తీసుకు వస్తాయని నమ్మకం. ఇత్తడి చేపలు ఇంట్లో ఉంటే ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి, వాటిని ఇంట్లో పెట్టేటప్పుడు పాటించాల్సిన నియమాలు ఏంటి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    ఇంట్లో ఇత్తడి చేపలను ఏ దిశలో పెట్టాలి? ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి?

    ఇత్తడి చేపలను ఇంటి ఉత్తరం లేదా తూర్పు వైపు పెడితే ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఇత్తడి చేప విగ్రహాలను ఇంట్లో ఉంచడం వలన సానుకూల శక్తి ప్రవహించి ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది. వీటిని ఇంట్లో ఉంచడం వలన సంపద పెరుగుతుంది, ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది.

    జాతకంతో మార్పులు

    ఇత్తడి చేపలను ఇంట్లో పెట్టడం వలన జాతకంతో చంద్రుడు, బుధుడు స్థానాలు బలపడతాయి. జాతకంలో చంద్రుడు, బుధుడికి సంబంధించిన సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఈ గ్రహాలకు సంబంధించిన లోపాలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని సులువుగా తొలగించుకోవడానికి ఇత్తడి చేపలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.

    ఈ చేపల వలన ఎన్నో లాభాలు కలుగుతాయి

    ఇత్తడి చేపలను ఇంట్లో పెట్టడం వలన శాంతిని కాపాడుకోవచ్చు. బుధుడు సంపద, జ్ఞానం, మాటలతో సంబంధం కలిగి ఉంటాడు. అలాగే చంద్రుడు మనసు మరియు మానసిక ప్రభావాన్ని చూపిస్తాడు. వీటిని సరైన దిశలో ఉంచితే శని, రాహువు యొక్క ప్రతికూల స్థానం కూడా మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉంటాయి.

    ఇత్తడి చేపలకు కుబేరుడితో ఉన్న సంబంధం

    ఇత్తడి చేపలను ఇంట్లో పెడితే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలుగుతుంది, సంపద పెరుగుతుంది. ఇవి కుబేరుడితో సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఇంట్లో గోడలకు వీటిని తగిలించడం వలన వ్యతిరేక శక్తి తొలగిపోయి సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది. ఇబ్బందులు అన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే అనారోగ్య సమస్యలు తగ్గి ఇంట్లో సంతోషం, శాంతి కూడా ఉంటాయి.

