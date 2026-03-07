వాస్తు శాస్త్రం: నెమలి నుంచి 7 గుర్రాల వరకు, ఈ 5 చిత్రాలను ఇంట్లో పెడితే సంతోషం, సంవృద్ధి పెరుగుతాయి!
వాస్తు శాస్త్రంలో ఇంటి గోడలపై ఉంచే చిత్రాలు చాలా ముఖ్యమైనవిగా పరిగణించబడతాయి. ఈ చిత్రాలు ఇంటి అందాన్ని పెంపొందించడమే కాకుండా, సానుకూల శక్తిని పెంపొందిస్తాయి. ఇంట్లో సంతోషం, సంవృద్ధి, సంపద మరియు శాంతిని తీసుకొస్తాయి. జలపాతాలు, 7 గుర్రాలు, నెమళ్లు, పర్వతాలు వంటివి పెడితే శుభ ఫలితాలు వస్తాయి. వాస్తు ప్రకారం ఇంటి దిక్కు, స్థానాన్ని బట్టి వినాయకుడి చిత్రాలు వంటి కొన్ని ప్రత్యేక చిత్రాలు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి.
ఈ 5 ఫోటోలను ఇంట్లో పెడితే అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి
జలపాతం లేదా ప్రవహించే నీటి చిత్రం:
వాస్తులో జలపాతం లేదా ప్రవహించే నీటి చిత్రం సానుకూల శక్తి మరియు సంపద ప్రవహించడానికి ప్రతీకగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ చిత్రాన్ని ఉత్తర లేదా తూర్పు గోడపై ఉంచడం ఉత్తమం. ఉత్తర దిశలో ఇవి ఉంటే డబ్బు ప్రవాహం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి. తూర్పు దిశలో వీటిని పెట్టడం వల్ల ఆరోగ్యం మరియు కొత్త ప్రారంభాల అవకాశాలు ఏర్పడతాయి.
వీటిని ప్రధాన ద్వారానికి ముందు లేదా లివింగ్ రూమ్ ఉత్తర గోడపై ఉంచండి. నీటి ప్రవాహం బయట కాకుండా ఇంటి వైపుకు ఉండాలనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి. ఇవి ఇంటిలో తాజాదనం, శాంతి మరియు సంపద పెరుగుదలను తీసుకొస్తుంది.
7 గుర్రాల పెయింటింగ్ లేదా ఫోటో:
వాస్తు ప్రకారం 7 గుర్రాల చిత్రం విజయం, వేగం మరియు శక్తిని సూచిస్తుంది. 7 గుర్రాలు సూర్యుని శక్తిని సూచిస్తాయి మరియు ఇంటికి శ్రేయస్సును తెస్తాయి. దీనిని ఉత్తర లేదా తూర్పు దిశలో ఉంచడం శుభప్రదమైనది. ఉత్తర దిక్కులో పెడితే కెరీర్ లో పురోగతి మరియు ఆర్థిక లాభాలకు దారితీస్తుంది. ఈ ఫోటో ఇంటికి ఎదురుగా ఉండాలి, బయట కాదు. ఇది శక్తిని సమతుల్యంగా ఉంచుతుంది. ఈ చిత్రం ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో విజయం, పనిని వేగంగా పూర్తి చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
నెమలి పెయింటింగ్ లేదా ఫోటో:
నెమలి అందం, శ్రేయస్సు మరియు లక్ష్మికి చిహ్నంగా పరిగణించబడుతుంది. నెమలి చిత్రం ఇంటికి సానుకూలత మరియు అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. దక్షిణ లేదా ఆగ్నేయ దిశలో పెడితే మంచిది. నెమలి ఇంటికి ఎదురుగా ఉండాలి. నెమలి తోక విస్తరించి రంగురంగులగా ఉంటే అది ప్రత్యేక ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది. ఈ చిత్రం ఇంట్లో అందం, ప్రేమ మరియు లక్ష్మీదేవి కృపను పెంచుతుంది. నెమలి చిత్రం ఇంట్లో విభేదాలను తగ్గిస్తుంది. కుటుంబ ఆనందాన్ని పెంచుతుంది.
పర్వతం లేదా పర్వతం ఫోటో:
పర్వతం లేదా పర్వతం యొక్క చిత్రం స్థిరత్వం, బలం మరియు రక్షణను సూచిస్తుంది. ఉత్తర లేదా తూర్పు దిక్కులో ఉంచడం వల్ల ఇంటి పునాది బలపడుతుంది. ఉత్తర దిశలో పెడితే ఆర్థిక స్థిరత్వానికి మరియు సంపద కూడగడానికి దారితీస్తుంది. తూర్పు దిశలో పెట్టడం వల్ల ఆరోగ్యం మరియు కొత్త ప్రారంభాల అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. పర్వతం యొక్క చిత్రం ఆకుపచ్చగా మరియు సూర్యోదయంతో ఉంటే ఇది మరింత శుభప్రదమైనది. ఈ చిత్రం ఇంటికి స్థిరత్వాన్ని తెస్తుంది. ఆర్థిక ఒడిదుడుకులను తగ్గిస్తుంది.
వినాయకుడి ఫోటో:
వినాయకుడు అడ్డంకులను తొలగిస్తాడు. ఈ చిత్రం ఇంట్లో ఆనందం, శ్రేయస్సు మరియు జ్ఞానానికి చిహ్నం. దీనిని ఈశాన్య లేదా తూర్పు దిశలో పెడితే మంచిది. వినాయకుడి చిత్రం ఇంటికి ఎదురుగా ఉండాలి. ఈ చిత్రం అన్ని అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. తెలివితేటలు మరియు శ్రేయస్సును పెంచుతుంది.
వాస్తు ప్రకారం ఈ 5 చిత్రాలను సరైన దిక్కులో ఉంచడం ద్వారా సానుకూల శక్తి ప్రసారం అవుతుంది. జలపాతాలు మరియు 7 గుర్రాలు సంపద ప్రవాహం, పురోగతిని తీసుకొస్తాయి, నెమలి సౌందర్యం మరియు లక్ష్మీ కృపను పెంచుతుంది, పర్వతాలు స్థిరత్వాన్ని ఇస్తాయి. గణేశుడు అడ్డంకులను తొలగిస్తాడు. ఈ చిత్రాలను ఇలా సరైన దిశలో ఉంచండి. ఇంట్లో ఆనందం మరియు శ్రేయస్సును పొందవచ్చు.