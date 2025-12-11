Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    2026 Lucky zodiac signs: 2026 ఈ రాశిచక్రాల జీవితంలో ఆనందాన్ని తెస్తుంది.. అదృష్టం, డబ్బుతో పాటు ఎన్నో కలిగే స్వర్ణకాలం!

    రాశి ఫలాలు 2026: 2026 సంవత్సరం అనేక రాశిచక్రాలకు దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనిలో కొత్త అవకాశాలు, పురోగతి మరియు విజయాన్ని తెస్తుంది. గ్రహాల యొక్క స్థానాలు- ముఖ్యంగా శని, బృహస్పతి మరియు శుక్రుడి యొక్క మార్పులు- కొన్ని రాశిచక్రాల జీవితాలకు గొప్ప ఆనందం మరియు స్థిరత్వాన్ని అందించబోతున్నాయి.

    Published on: Dec 11, 2025 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాశి ఫలాలు 2026: 2026 సంవత్సరం అనేక రాశిచక్రాలకు దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనిలో కొత్త అవకాశాలు, పురోగతి, విజయాన్ని తెస్తుంది. గ్రహాల యొక్క స్థానాలు ముఖ్యంగా శని, గురువు మరియు శుక్రుడి యొక్క మార్పులు ఉంటాయి. కొన్ని రాశిచక్రాల జీవితాలకు గొప్ప ఆనందం మరియు స్థిరత్వాన్ని తీసుకు రానుంది. కెరీర్, ప్రేమ, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక జీవితంలో మంచి సంకేతాలు ఉంటాయి. 2026 ఏ రాశి వారికి అదృష్టం వస్తుంది? ఈ కొత్త సంవత్సరం అద్భుతంగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు 2026
    రాశి ఫలాలు 2026

    మేష రాశి- 2026 మేష రాశి ప్రజలకు పురోగతి సంవత్సరం. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న ప్రమోషన్ పొందొచ్చు. ఉద్యోగాలు మారాలని ఆలోచించే వ్యక్తులకు గొప్ప అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారానికి కొత్త కాంట్రాక్టులు జోడించబడతాయి. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. ప్రేమ జీవితంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. వివాహ యోగా కూడా బలంగా మారుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి - 2026 వృషభ రాశికి ఆర్థికంగా బలంగా ఉంటుంది. ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు, పెట్టుబడి ప్రయోజనాలు మరియు విజయం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఆప్యాయత, అవగాహన పెరుగుతాయి. వివాహితులు కూడా పిల్లల ఆనందంతో ఆశీర్వదించబడతారు. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. మనస్సులో ఉత్సాహం ఉంటుంది.

    కర్కాటక రాశి- 2026 ఈ రాశి ప్రజలకు పురోగతికి ఒక ప్రత్యేక సంవత్సరం. మీరు ఉద్యోగంలో ముఖ్యమైన బాధ్యతలను పొందుతారు, ఇది మీ పేరు ప్రఖ్యాతులను పెంచుతుంది. వ్యాపారంలో పెద్ద ఒప్పందం ఉంటుంది. కుటుంబంలో కొన్ని శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశాలున్నాయి. ప్రేమ జీవితంలో పాత అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. సంబంధంలో కొత్త ప్రారంభాల శక్తి వస్తుంది.

    సింహ రాశి - సింహ రాశి స్థానికుల అదృష్టం 2026 లో బలంగా ఉంటుంది. మునుపటి సంవత్సరాల్లో నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. విదేశీ ప్రయాణం లేదా విదేశాలలో ఉద్యోగం చేయడానికి కూడా అవకాశాలు ఉంటాయి. ప్రేమ జీవితం మరియు వివాహంలో స్థిరత్వం బలంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది, మీరు పెట్టుబడి నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు.

    తుల రాశి - 2026 ఒక విధంగా తులా రాశి ప్రజలకు 'స్వర్ణ సంవత్సరం' అవుతుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, వ్యాపారం విస్తరిస్తుంది మరియు సంబంధాలలో లోతైన అవగాహన ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో సీరియస్ నెస్ మరియు స్థిరత్వం ఉంటుంది. ఇల్లు కొనాలనుకునే వారికి శుభ అవకాశం లభిస్తుంది. మీ వ్యక్తిత్వం ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది మరియు ప్రజలు మీ అభిప్రాయానికి విలువ ఇస్తారు.

    ధనుస్సు రాశి- 2026 ధనుస్సు రాశి వారికి అవకాశాల సంవత్సరం. విద్య, కెరీర్, ప్రయాణం, డబ్బు, అదృష్టం అన్నీ ఉంటాయి. నూతన పనుల ప్రారంభం విజయవంతమవుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో కొత్త శక్తి ఉంటుంది, ఒంటరి వ్యక్తులు తమకు నచ్చిన భాగస్వామిని కనుగొనవచ్చు. కుటుంబంలో శాంతి, మాధుర్యం ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి- కుంభ రాశికి 2026 సంవత్సరంలో మార్పు, పురోగతి ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం, ఉద్యోగాలు, కొత్త స్థానాలు మరియు ఆర్థిక బలం పెద్ద ఎత్తున పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. సంబంధాల్లో స్థిరత్వం ఉంటుంది. పాత పని, చట్టపరమైన విషయాలు మీకు అనుకూలంగా పరిష్కరించబడతాయి.

    News/Rasi Phalalu/2026 Lucky Zodiac Signs: 2026 ఈ రాశిచక్రాల జీవితంలో ఆనందాన్ని తెస్తుంది.. అదృష్టం, డబ్బుతో పాటు ఎన్నో కలిగే స్వర్ణకాలం!
    News/Rasi Phalalu/2026 Lucky Zodiac Signs: 2026 ఈ రాశిచక్రాల జీవితంలో ఆనందాన్ని తెస్తుంది.. అదృష్టం, డబ్బుతో పాటు ఎన్నో కలిగే స్వర్ణకాలం!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes