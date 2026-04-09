న్యూమరాలజీ: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారి తెలివితేటలకు శత్రువులు కూడా ఫిదా కావాల్సిందే.. ఎందుకో తెలుసా?
సంఖ్యాశాస్త్రం (Numerology) ప్రకారం, ఏ నెలలోనైనా 7, 16, 25 తేదీల్లో జన్మించిన వారి మూలాంకం 7. కేతువు గ్రహాధిపతిగా ఉండే ఈ వ్యక్తులు అత్యంత తెలివైనవారే కాకుండా, వీరి ప్రశాంత స్వభావం శత్రువుల చేత కూడా ప్రశంసలు కురిపిస్తుంది. వీరి వ్యక్తిత్వంలోని లోతులు, ప్లస్ మైనస్ పాయింట్లపై ప్రత్యేక కథనం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో జాతకాన్ని బట్టి భవిష్యత్తును ఎలా అంచనా వేస్తారో, సంఖ్యాశాస్త్రంలో మన పుట్టిన తేదీని బట్టి మన వ్యక్తిత్వాన్ని, భవిష్యత్తును నిర్ణయించవచ్చు. న్యూమరాలజీలో 1 నుంచి 9 వరకు మూలాంకాలు ఉంటాయి. పుట్టిన తేదీలోని అంకెల మొత్తాన్ని మూలాంకం అంటారు (ఉదాహరణకు 16వ తేదీన పుడితే 1+6 = 7). ఈ రోజు మనం అత్యంత ఆసక్తికరమైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన మూలాంకం 7 వారి గురించి తెలుసుకుందాం.
ఎవరైనా సరే ఏ నెలలోనైనా 7, 16 లేదా 25 తేదీల్లో జన్మించి ఉంటే, వారి మూలాంకం 7 అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి కేతువు. అందుకే వీరు ఇతరులతో పోలిస్తే చాలా భిన్నంగా, ప్రత్యేకంగా ఉంటారు. ఆర్భాటాలు, ఆడంబరాలు వీరికి నచ్చవు. ఒంటరిగా ఉంటూ లోతైన ఆలోచనలు చేయడం వీరి నైజం. శత్రువు సైతం వీరికి ఫిదా అయ్యేలా చేసే ఆ అద్భుత లక్షణాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రశాంతతే వీరి ఆయుధం
మూలాంకం 7 ఉన్నవారిలో అత్యంత గొప్ప లక్షణం.. వీరి సహనం. ఎదుటివారు రెచ్చగొట్టినా, పరిస్థితులు అనుకూలించకపోయినా వీరు వెంటనే ఆవేశపడరు. గొడవలకు పోవడం వీరికి అస్సలు నచ్చదు. వీరి ఈ 'కూల్' ఆటిట్యూడ్ వల్ల కోపంగా ఉన్న వ్యక్తి కూడా శాంతిస్తాడు. అందుకే సమాజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవం లభిస్తుంది.
ప్రతి విషయంలోనూ లోతైన విశ్లేషణ
వీరు ఏ విషయాన్నైనా పైపైన చూడరు. లోతుగా అధ్యయనం చేస్తారు. లాజిక్ లేకుండా వీరు ఏ నిర్ణయం తీసుకోరు. అందుకే వీరిని 'ఫిలాసఫర్స్' అని కూడా అంటారు. ఎవరైనా సమస్యల్లో ఉంటే వీరు ఇచ్చే సలహాలు చాలా విలువైనవిగా ఉంటాయి. కచ్చితమైన విశ్లేషణ చేసే వీరి తెలివితేటలను చూసి ప్రత్యర్థులు సైతం ఆశ్చర్యపోతుంటారు.
స్వచ్ఛమైన మనసు.. నటనకు దూరం
ఈ సంఖ్య కలిగిన వారు చాలా నిజాయితీగా ఉంటారు. మనసులో ఒకటి పెట్టుకుని బయటకు మరొకటి మాట్లాడటం వీరికి చేతకాదు. కపటం లేని వీరి మనసును చూసి ఎవరైనా సరే వెంటనే నమ్మేస్తారు. వీరు ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీగా ఉండే వ్యక్తుల స్నేహాన్నే కోరుకుంటారు.
వీరు చేసే ఒకే ఒక తప్పు
న్యూమరాలజీ ప్రకారం, మూలాంకం 7 వారికి ఎన్ని ప్లస్ పాయింట్లు ఉన్నాయో, ఒక చిన్న లోపం కూడా ఉంది. అది.. భావాలను దాచుకోవడం. వీరు తమ మనసులోని బాధను గానీ, సమస్యలను గానీ ఎవరికీ చెప్పుకోరు. లోపల ఎంత అలజడి ఉన్నా బయటకు ప్రశాంతంగా కనిపిస్తారు. దీని వల్ల వీరు ఒక్కోసారి 'ఓవర్ థింకింగ్' తో మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతారు. ఒంటరితనానికి అలవాటు పడి తమకు వచ్చే మంచి అవకాశాలను కూడా వదులుకుంటారు. ఈ ఒక్క విషయంలో జాగ్రత్త పడితే వీరికి తిరుగుండదు.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు