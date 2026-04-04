    న్యూమరాలజీ: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు చాలా అదృష్టవంతులు.. గురువు అనుగ్రహంతో కెరీర్‌లో పురోగతి, వ్యాపారంలో విజయాలు!

    న్యూమరాలజీ ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. న్యూమరాలజీ ఆధారంగా ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వం, తీరు ఏ విధంగా ఉంటాయో తెలుసుకోవడంతో పాటు, భవిష్యత్తు గురించి కూడా చాలా విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఈ రోజు నెంబర్ 3 వారు ఎలా ఉంటారు? గురువు అనుగ్రహంతో ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఏ రంగాల్లో బాగా రాణిస్తారు? 

    Published on: Apr 04, 2026 5:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    న్యూమరాలజీలో, సంఖ్య 3 (ఏదైనా నెల యొక్క పుట్టిన తేదీ 3, 12, 21 లేదా 30) కి అధిపతి గురువు. జ్ఞానం, తెలివితేటలు, అదృష్టానికి ప్రతీకగా గురువును పరిగణిస్తారు. నెంబరు 3 వ్యక్తులు సాధారణంగా సృజనాత్మకతో వుంటారు. ఆత్మగౌరవం ఎక్కువగా ఉంటుంది. గురువు అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ వీరిపై ఉంటుంది. ఇది వారికి గొప్ప విజయం, గౌరవం, జీవితంలోని పురోగతిని ఇస్తుంది. అయితే, కొన్ని పోరాటాలు ప్రారంభ జీవితంలో కూడా కనిపించవచ్చు. మరి ఇక నెంబరు 3 వ్యక్తుల వ్యక్తిత్వం, బలాలు, బలహీనతలు గురించి మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం.

    న్యూమరాలజీ: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు చాలా అదృష్టవంతులు
    న్యూమరాలజీ: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు చాలా అదృష్టవంతులు

    నెంబర్ 3 వారు ఎలా ఉంటారు?

    నెంబరు 3 ఉన్న వ్యక్తులు ఆత్మగౌరవం కలిగి ఉంటారు. వీరు ఎవరికీ అంత తేలికగా తల వంచరు. హుందాతనాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. వీరికి సృజనాత్మకత, ఊహాశక్తి, కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలపై మంచి పట్టు ఉంటుంది. వారు ఉల్లాసమైన, ఉత్సాహభరితమైన, స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటారు. ప్రజలు వీరి సాంగత్యాన్ని ఆస్వాదిస్తారు.

    ఈ రంగాల్లో బాగా రాణిస్తారు

    గురువు దయతో, ఈ వ్యక్తులు జ్ఞానం వైపు ఆకర్షితులవుతారు. తరచుగా ఉపాధ్యాయులు, సలహాదారులు లేదా మార్గదర్శకులుగా వుంటారు. వీరు సానుకూల, ఆశావాద స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు, కానీ కొన్ని సార్లు మొండిగా కూడా ఉంటారు. ఆత్మగౌరవం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

    బలాలు మరియు సానుకూల లక్షణాలు:

    నెంబరు 3 ఉన్న వ్యక్తులు సృజనాత్మకత, కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలలో ముందుంటారు. వీరు మంచి వక్తలు, రచయితలు, కళాకారులు కావచ్చు. ఉత్సాహంతో వుంటారు. టీమ్ వర్క్ బాగా తెలుసు. గురువు దయతో, వీరు జ్ఞానాన్ని సంపాదించడంలో, ఇతరులకు బోధించడంలో నిష్ణాతులు. వారి సానుకూల దృక్పథం క్లిష్ట సమయాల్లో కూడా ముందుకు సాగడానికి బలాన్ని ఇస్తుంది. చాలా సార్లు ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో కూడా విజయం సాధిస్తారు.

    కెరీర్, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్:

    నెంబరు 3 వ్యక్తులు సృజనాత్మక రంగాలలో మెరుగ్గా రాణిస్తారు. రైటింగ్, ఆర్ట్, మీడియా, టీచింగ్, కౌన్సెలింగ్, జర్నలిజం, మార్కెటింగ్, మేనేజ్‌మెంట్ వంటి రంగాలు వీరికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. గురువు దయతో ముప్పై, నలభైల్లో అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది. వీరు తమ కెరీర్‌లో పురోగతిని సాధిస్తారు. వీరు మంచి టీచర్లు, మోటివేషనల్ స్పీకర్లు లేదా కన్సల్టెంట్లు కావచ్చు. సృజనాత్మక ఆలోచనలు వ్యాపారంలో విజయానికి దారితీస్తాయి. అయితే క్రమశిక్షణను పాటించడం ముఖ్యం.

    ప్రేమ, వైవాహిక జీవితం:

    సంబంధాలలో స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకోవడం వారికి సవాలుగా ఉంటుంది. వీరి ప్రేమ వ్యవహారాలు తరచూ హెచ్చు తగ్గులతో నిండి ఉంటాయి. వివాహం ప్రారంభంలో కొన్ని సవాళ్లు ఉండవచ్చు. అయితే అవగాహన మరియు అంకితభావంతో వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా మారుతుంది. బృహస్పతి దయతో తెలివైన, సహాయక భాగస్వామిని పొందే అవకాశం ఉంది.

    ఆరోగ్యం, పరిహారాలు:

    నెంబరు 3 ఉన్న వ్యక్తులు కొన్నిసార్లు తమ రూపం లేదా సామర్థ్యాల గురించి అభద్రతకు గురవుతారు, ఇది ఆత్మవిశ్వాసంపై ప్రభావం చూపుతుంది. వీరికి అతిగా ఆలోచించే అలవాటు ఉండవచ్చు. ఆరోగ్య పరంగా జీర్ణ సమస్యలు లేదా మానసిక ఒత్తిడి ఉండే అవకాశం ఉంది. గురువు దయతో ఈ బలహీనతలను అధిగమించవచ్చు, అయితే క్రమశిక్షణ, సానుకూల ఆలోచన చాలా ముఖ్యం.

    ఇలా చేస్తే కలిసి వస్తుంది

    సంఖ్య 3ను గురువు (బృహస్పతి) పరిపాలిస్తాడు. గురువారం ఉపవాసం ఉండటం, పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం, అరటిపండ్లను దానం చేయడం మంచిది.

    “ఓం గ్రాం గ్రీం గ్రౌం సహ గురవే నమః” అనే మంత్రాన్ని జపించడం వారి అదృష్టాన్ని ప్రకాశవంతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది.

    గురువు దయతో వీరి మేధస్సు పదునుగా మారుతుంది. వీరు జీవితంలో గౌరవం మరియు విజయాన్ని పొందుతారు. క్రమశిక్షణ మరియు సానుకూల దృక్పథాన్ని పాటిస్తే మంచిది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

