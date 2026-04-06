సూర్య, గురువుల కేంద్ర దృష్టి యోగం.. ఈ రాశులకు సమస్యలు.. జాగ్రత్త సుమా!
గ్రహాల సంయోగం వలన కొన్నిసార్లు శుభ ఫలితాలు కలిగితే కొన్నిసార్లు అశుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఏప్రిల్ 9న సూర్యుడు, గురువు 90 డిగ్రీల దూరంలో ఉంటారు. ఈ సమయంలో కేంద్ర దృష్టి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి సమస్యలను తీసుకొస్తుంది. మరి ఏ రాశి వారు ఎలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కోవాలి?
సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసం, అధికారం, ప్రతిష్ట, ఆరోగ్యం, నాయకత్వం, ప్రభుత్వ సంబంధాలు మొదలైన వాటికి కారకుడు. గురువు జ్ఞానం, విద్య, సంపద, ఐశ్వర్యం, ధర్మం, ఆధ్యాత్మికత, వివాహం, అదృష్టం వంటి వాటికి కారకుడు. ఈ రెండు గ్రహాలు 90 డిగ్రీల దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఈ కేంద్ర దృష్టి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది ఏప్రిల్ 9న వస్తోంది. ఈ యోగం కారణంగా కొన్ని రాశులకు సమస్యలు ఏర్పడ్డాయి. మరి ఈ సమయంలో ఏ రాశులకు సమస్యలు రానున్నాయి చూద్దాం.
సూర్య, గురువుల కేంద్ర దృష్టి యోగం.. ఈ రాశుల వారికి చిన్నపాటి సమస్యలు
1.మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఇబ్బందులు ఉండచ్చు. ఈ యోగంతో ఈ రాశి వారి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గుతుంది. కోపం కాస్త పెరిగే అవకాశం ఉంది, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అడ్డంకులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్ల విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రశాంతంగా పనిచేస్తే మాత్రం సానుకూల మార్పులను చూడొచ్చు.
2.వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయంలో చిన్నపాటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం వలన ఏర్పడే యోగం అశుభ ఫలితాలను తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికపరంగా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అనవసరంగా డబ్బును వృథా చేయకండి. ఎవరికీ డబ్బును అప్పుగా ఇవ్వడం మంచిది కాదు. డబ్బును ఆలోచించి ఖర్చు పెడితే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
3.సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి కూడా సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. మీ పేరు, ప్రతిష్టలు దెబ్బ తినే అవకాశం ఉంది. కెరీర్లో కూడా చిన్నపాటి ఇబ్బందులు వస్తాయి. ప్రశాంతంగా, సహనంతో పని చేస్తే బాగా కలిసి వస్తుంది. సమస్యలను జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి.
4.వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా చిన్నపాటి ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. గొడవలు జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. రెగ్యులర్గా యోగా, ధ్యానం వంటి వాటిని ఫాలో అవ్వండి.
5.కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈ యోగం వలన చిన్నపాటి ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. పనిలో అడ్డంకులు ఉండొచ్చు. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచన రావచ్చు. తోబుట్టువులతో కూడా చిన్నపాటి ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
