మీరు ఈ తేదీల్లో పుట్టారా? కెరీర్లో అద్భుతమైన వృద్ధి మీ సొంతం.. కానీ ఆ ఒక్క తప్పు చేయకండి!
సంఖ్యాశాస్త్రం (Numerology) ప్రకారం మీ పుట్టిన తేదీ కేవలం ఒక అంకె మాత్రమే కాదు, అది మీ భవిష్యత్తుకు దిక్సూచి. కొన్ని నిర్దిష్టమైన తేదీల్లో పుట్టిన వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది, కానీ వారు చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల ఆ అదృష్టం కాస్తా దురదృష్టంగా మారే ప్రమాదం ఉంది.
న్యూమరాలజీలో పుట్టిన తేదీల మొత్తం (మూలాంకం) ఆధారంగా ఒక వ్యక్తి స్వభావం, బలాలు, బలహీనతలు, కెరీర్ వృద్ధిని అంచనా వేయవచ్చు. ముఖ్యంగా మూడు మూలాంకాలకు చెందిన వ్యక్తులు తమ వృత్తిపరమైన జీవితంలో అద్భుతమైన వృద్ధిని సాధిస్తారు. అయితే, వీరు తమ పనితీరులో చేసే చిన్న చిన్న తప్పులే వీరి ఎదుగుదలకు ఆటంకం కలిగిస్తాయి. వారు ఎవరు? వారు చేయకూడని తప్పులేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. మూలాంకం 1 (ఏదైనా నెలలో 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టినవారు)
కెరీర్ వృద్ధిలో మూలాంకం 1 ఉన్నవారు ఎప్పుడూ ముందంజలో ఉంటారు. ఈ సంఖ్యకు సూర్యుడు అధిపతి. సూర్యుని శక్తి వల్ల వీరిలో అపారమైన ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది.
బలాలు: వీరు కష్టపడటానికి అస్సలు వెనుకాడరు. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడం వీరికి ఇష్టం. నాయకత్వ లక్షణాలు (Leadership qualities) వీరి సొంతం.
చేయకూడని తప్పు: మూలాంకం 1 వారు సహజంగానే మొండి పట్టుదలతో ఉంటారు. ఎదుటివారు ఇచ్చే సలహాలను లేదా సూచనలను అస్సలు పట్టించుకోరు. దీనివల్ల వృత్తిలో విరోధులు పెరుగుతారు. వీరు ఒంటరిగా కాకుండా టీమ్ వర్క్ చేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు.
2. మూలాంకం 5 (ఏదైనా నెలలో 5, 14, 23 తేదీల్లో పుట్టినవారు)
ఈ మూలాంకానికి అధిపతి బుధుడు. బుధుని ప్రభావం వల్ల వీరి తెలివితేటలు చాలా వేగంగా ఉంటాయి. మార్కెటింగ్, బిజినెస్ రంగాల్లో వీరు రారాజులుగా వెలుగొందుతారు.
బలాలు: వీరు కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి ఎప్పుడూ ఉత్సాహం చూపిస్తారు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా తమను తాము మార్చుకుంటారు.
చేయకూడని తప్పు: వీరికి నిలకడ తక్కువ. ఏదైనా ఒక పనిని ఎక్కువ కాలం ఏకాగ్రతతో చేయలేరు. త్వరగా బోర్ ఫీల్ అవుతుంటారు. ఒకే లక్ష్యంపై దృష్టి పెట్టి, కాస్త ఓర్పుతో (Patience) వ్యవహరిస్తే వీరికి విజయం వరిస్తుంది.
3. మూలాంకం 8 (ఏదైనా నెలలో 8, 17, 26 తేదీల్లో పుట్టినవారు)
ఈ మూలాంకానికి అధిపతి శని దేవుడు. శని ప్రభావం వల్ల వీరు క్రమశిక్షణకు మారుపేరుగా ఉంటారు. వీరికి విజయం ఆలస్యంగా లభించినా, అది చాలా స్థిరంగా ఉంటుంది.
బలాలు: వీరు అత్యంత కష్టజీవులు. అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు విశ్రమించరు. సమాజంలో గొప్ప పేరు సంపాదిస్తారు.
చేయకూడని తప్పు: ఎక్కువ పని ఒత్తిడి తెచ్చుకుంటారు. దీనివల్ల మానసిక ఒత్తిడి పెరిగి ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు. పనికి, వ్యక్తిగత జీవితానికి మధ్య సమతుల్యత (Balance) పాటించడం వీరికి చాలా ముఖ్యం.
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం ఈ మూడు మూలాంకాల వారు అపారమైన కెరీర్ వృద్ధిని కలిగి ఉంటారు. అయితే పైన పేర్కొన్న చిన్న చిన్న లోపాలను సరిదిద్దుకుంటే, విజయం వీరి వెంటే ఉంటుంది. మీ పుట్టిన తేదీని బట్టి మీ బలాన్ని గుర్తించి ముందుకు సాగండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More