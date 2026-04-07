Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Lucky Numbers: ఈ వారం వారికి ఫుల్లు లక్కు, అన్నీ కలిసి వస్తాయి.. పుట్టిన తేదీ ప్రకారం మీకు ఎలా ఉందో చూడండి!

    ఈ నెల 6 నుండి 12 వరకు ఎవరికి ఎలా ఉంటుంది? న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఈ వారం రాడిక్స్ 1 నుండి 9 వరకు ఎవరి జీవితంలో ఏ విధమైన మార్పులు రానున్నాయి? కెరీర్, ఆరోగ్యం, ప్రేమ, డబ్బు పరంగా ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. పుట్టిన తేదీ ప్రకారం మీకు ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకోండి.

    Published on: Apr 07, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఏప్రిల్ రెండవ వారం (2026 ఏప్రిల్ 6 నుండి 12 వరకు) జీవితంలో లోతైన మార్పును తెస్తుంది. ఈ వారం న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఎవరికి ఎలా ఉంటుంది? మీరు పుట్టిన తేదీ ప్రకారం ఈ వారం మీకు కలిగే మార్పులు చూడండి.

    న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఈ వారం మీకు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి

    సంఖ్య 1: 1, 10, 19 లేదా 28 తేదీల్లో జన్మించిన వారికి ఈ వారం బాగుంటుంది. పురోగతికి అనేక అవకాశాలు ఉంటాయి, కానీ మీరు ఓపికగా, టీమ్ వర్క్ చెయ్యాలి. తొందరపడి పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. పనిభారం మిమ్మల్ని ముంచేస్తుంది. విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సమయం కేటాయించండి. సంబంధాలలో మీ ప్రేమపూర్వక ప్రవర్తన పరస్పర సామరస్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.

    సంఖ్య 2: 2, 11, 20 లేదా 29 తేదీలలో జన్మించిన వారికి ఈ వారం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఇతరులతో సహకారంగా పనిచేయడం, తెరవెనుక ప్రణాళిక చేయడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనవసర ఖర్చులను నివారించండి. మీ అంతర్దృష్టిని వినండి. కొంత సమయం ఒంటరిగా గడపండి. సంబంధాలలో నిజాయితీ, చిన్న ప్రేమపూర్వక ప్రయత్నాలు పరస్పర బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తాయి.

    సంఖ్య 3: 3, 12, 21 లేదా 30 తేదీలలో జన్మించిన వారికి ఈ వారం కొత్త ఆలోచనలు, సృజనాత్మకతతో నిండి ఉంటుంది, కానీ వాటిని వాస్తవంగా మార్చడానికి క్రమశిక్షణ అవసరం. మొదట పూర్తి కాని పాత పనులను పూర్తి చేయండి, తరువాత కొత్త వాటిని ప్రారంభించండి. సరైన ప్లాన్‌తో ఆర్థిక ప్రయోజనాలు సాధ్యమవుతాయి. మీ శక్తిని సానుకూల పనిలో ఉంచండి.

    సంఖ్య 4: 4, 13, 22, 31 తేదీల్లో జన్మించిన వారికి ఈ వారం స్థిరంగా ఉంటుంది. ప్లాన్ చేయగల మీ సామర్థ్యం దీర్ఘకాలిక పనుల్లో మీకు విజయాన్ని తెస్తుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో రిస్క్ తీసుకోవద్దు. మీరు పని భారం వల్ల అలసిపోయినట్లు అనిపిస్తే, మధ్యలో విశ్రాంతి తీసుకోండి. సంబంధాలలో మీ భావాలను ఓపెన్ గా వ్యక్తీకరించండి. మీ ప్రియమైనవారికి సమయం ఇవ్వండి.

    సంఖ్య 5: 5, 14 లేదా 23 తేదీల్లో జన్మించిన వారు నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో వివేకాన్ని చూపించే సమయం. కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఆర్ధిక క్రమశిక్షణతో ఉండండి. అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించండి. వ్యాయామాలు మరియు క్రమబద్ధమైన దినచర్యను అవలంబించండి. సంబంధాలలో నమ్మకం, ప్రేమను పెంచడంపై దృష్టి పెట్టండి.

    సంఖ్య 6: 6, 15 లేదా 24 తేదీలలో జన్మించిన వారికి ఈ వారం బాధ్యతలతో కూడుకున్నది. కానీ మీ కృషిని అంతా గుర్తిస్తారు. కుటుంబం, బృందంతో కలిసి పనిచేయండి. ఆర్థిక నిర్ణయాలు జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. బడ్జెట్ తయారు చేయండి. ఇతరులకు సహాయం చేసేటప్పుడు మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ప్రేమ సంబంధాలలో నిజాయితీ ఉండాలి.

    సంఖ్య 7: 7, 16 లేదా 25 తేదీల్లో జన్మించిన వారికి కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి, భవిష్యత్తు కోసం ప్రణాళికలు రూపొందించడానికి మంచి సమయం. పెట్టుబడులు లేదా కొత్త వాగ్దానాలకు తొందరపడవద్దు. ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో ధ్యానం చేయండి. ఇది స్పష్టతను తెస్తుంది. సంబంధాలలో నిశ్శబ్దంగా ఉండటానికి బదులుగా, మీ మనస్సు విప్పి మాట్లాడండి. అర్థం చేసుకోవడం, సంప్రదింపులు చేయడం ద్వారా పాత విభేదాలు పరిష్కారమవుతాయి.

    సంఖ్య 8: 8, 17 లేదా 26 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులకు పని ఒత్తిడి పెరగవచ్చు, కానీ మీ కృషి ఫలిస్తుంది. అహంకారం లేదా ఘర్షణకు దూరంగా ఉండండి. దీర్ఘకాలిక దృక్పథం నుండి డబ్బును ప్లాన్ చేయండి. బిజీగా అలసిపోయినట్లు అనిపిస్తే, నిద్ర మరియు విశ్రాంతి తీసుకోండి. పనితో పాటు మీ ప్రియమైన వారి కోసం సమయాన్ని కేటాయించండి. ఇది జీవితంలో సంతులనాన్ని సృష్టిస్తుంది.

    సంఖ్య 9: 9, 18 లేదా 27 తేదీల్లో జన్మించిన వారికి ఈ వారం పాత విషయాలను పరిష్కరించి, మనస్సు యొక్క భారాన్ని తగ్గించే వారం. ఇకపై ఉపయోగపడని విషయాలను వదిలివేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. సరైన ప్రణాళికతో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. సంబంధాలలో క్షమాపణ మరియు అవగాహనను అవలంబించండి. కొత్త ప్రారంభం ఉంటుంది.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes