న్యూమరాలజీ: ఈ తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది, 30 తర్వాత జీవితమే మారిపోతుంది!
న్యూమరాలజీ: జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ప్రతీ గ్రహానికి కూడా ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఈ గ్రహం పేరు చెప్తే మాత్రం అంతా భయపడతారు. ఆ గ్రహం శని. సాధారణంగా ప్రజలు శని అనే సరికి ఎంత గానో భయపడిపోతారు. అయితే శని దేవుడికి ఎవరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. శనిని దగ్గరగా అర్థం చేసుకుంటే, విషయాలు చాలా తేలికగా మరియు భిన్నంగా కనిపిస్తాయి. గ్రంథాలలో ఈ గ్రహాన్ని న్యాయం యొక్క దేవుడు అని పిలుస్తారు. అంటే, మీ పనులు ఎలా ఉన్నాయో, మీరు అదే ఫలితాలను పొందుతారు. దీనికి పూర్తి బాధ్యత శని తీసుకుంటాడు. అదే సమయంలో, ఈ గ్రహం కారణంగా ప్రజల జీవితాల్లో కొన్ని విఘ్నాలు కూడా వస్తాయి.
శని గ్రహం శిక్షిస్తుందా?
అవును, శని దేవుడు ప్రజల జీవితాల్లో ఇబ్బందులను తెస్తాడనేది నిజమే. కానీ దాని వెనుక పెద్ద ఉద్దేశ్యం ఉంది. విషయాలను సానుకూల రీతిలో చూస్తే, శని శిక్ష కాదు; కానీ మనకు అనేక విషయాలు నేర్పుతుంది. మనల్ని మంచి మానవులుగా చేస్తుంది. ఈ గ్రహం సంఖ్యాశాస్త్రానికి కూడా సంబంధించినది. శని యొక్క దయ ఒక నిర్దిష్ట సంఖ్యపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. న్యూమరాలజీ ప్రకారం, శని యొక్క కృప 8వ సంఖ్యపై ఎక్కువగా ఉంటుంది.
రాడిక్స్ సంఖ్య 8
నెంబరు 8 అనేది ఏదైనా నెలలో 8, 17 లేదా 26 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తుల సంఖ్య. ఈ తేదీల్లో జన్మించిన ప్రతి వ్యక్తిపై శని యొక్క ఆశీర్వాదం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. శని చాలా కష్టపడి పని చేసినప్పటికీ, ఈ వ్యక్తులు విజయాలను అంత ఈజీగా పొందలేరు. శని వీళ్లకు విజయాలను ఆలస్యంగా తీసుకు వస్తాడు. ఆ విజయాలు వచ్చినప్పుడు అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు.
న్యూమరాలజీ ప్రకారం, నెంబరు 8 వ్యక్తుల విధి 30 నుంచి 35 సంవత్సరాల మధ్య మారుతుంది. ఇవన్నీ కూడా శని ప్రభావం వల్లే జరుగుతాయి.
శని ఆశీర్వాదం ద్వారా ఇన్ని మార్పులు వస్తాయి
శని తన ఆశీర్వాదాలను కురిపించినప్పుడు, ప్రజలు కొంచెం ఆలస్యంగా విజయం సాధిస్తారు. అయితే ఆ విజయాలు దీర్ఘకాలం నిలుస్తాయి.
శని దయ ఉన్నప్పుడు, ప్రజలలో స్వయంచాలకంగా క్రమశిక్షణ వస్తుంది. అలాంటి వారు కష్టపడి పని చేస్తారు మరియు పూర్తి బాధ్యతతో ప్రతి పనిని పూర్తి చేస్తారు.
శని ఆశీర్వాదం పొందిన వ్యక్తులకు జీవితంలో డబ్బు కొరత ఉండదు. అలాంటి వారికి డబ్బు నిర్వహణ బాగా తెలుసు.
4. శని కారణంగా, ప్రజలు పరిణతి చెందుతారు మరియు ప్రతిదీ ఆలోచనాత్మకంగా చేస్తారు. అటువంటి పరిస్థితిలో, వారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు సరైనవి. 5. శని దయతో కెరీర్ లో మంచి ఎదుగుదల. అయితే, దీనికి కొంచెం ఓపిక అవసరం కావచ్చు.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.