40 రోజుల తర్వాత శని ఉదయం.. ఈ 3 రాశుల జీవితంలో ఆనంద వర్షం.. డబ్బు, ప్రమోషన్లతో పాటు ఎన్నో!
శని కర్మ ఫలితాలను ఇచ్చేవాడు. జ్యోతిషశాస్త్రం దృక్కోణం నుండి చూస్తే శని సంచారం చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. శని కదలికను మార్చినప్పుడు, మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై కొంత ప్రభావం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో శని మీనంలో సంచరిస్తున్నాడు, దీని పాలక గ్రహం గురువు. ఈ సమయంలో శని ఉదయించనున్నాడు.
మరికొద్ది రోజుల్లో శని ఉదయిస్తాడు. ఈ స్థితిలో శని దేవుని సంచారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు శుభప్రదమని రుజువు చేస్తుంది, అలాగే కొన్ని రాశిచక్రాల సమస్యలను కూడా పెంచుతుంది. పంచాంగం ప్రకారం, ఏప్రిల్ 22, 2026న ఉదయం 04:49 గంటలకు శని ఉదయిస్తూ ప్రయాణం ప్రారంభిస్తారు.
దాదాపు 40 రోజుల తర్వాత శని అస్తమయం నుంచి ఉదయించబోతున్నాడు. విద్యార్థులకు ఈ సమయం కూడా మంచిదిగా పరిగణించబడుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషకరమైన క్షణాలను గడపవచ్చు. బాస్ నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. కుటుంబంతో మంచి క్షణాలను గడుపుతారు. అటువంటి పరిస్థితిలో, శని దేవుని ఈ సంచారం నుండి ఏ రాశిచక్రాలు ప్రయోజనం పొందుతాయో తెలుసుకుందాం.
1.మిథున రాశి:
శని సంచారం మిథున రాశి ప్రజలకు ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్న వారు ఇలాంటి అనేక పనులను పొందుతారు, ఇది వారి పదోన్నతికి కూడా కారణం కావచ్చు. పాత స్నేహితుడిని కలవడం కూడా సాధ్యమే. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామితో కొన్ని సంతోషకరమైన క్షణాలను కూడా గడపవచ్చు.
2.మకర రాశి:
మకర రాశి ప్రజలకు శని దేవుని సంచారం చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఏదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించడానికి ఈ కాలం శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. కొన్నేళ్లుగా నిలిచిపోయిన పనులు నెమ్మదిగా ప్రారంభమవుతాయి. ఉద్యోగాలు చేసే వ్యక్తులకు బాస్ నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
3.వృషభ రాశి:
శని దేవుని సంచారం కారణంగా వృషభ రాశి ప్రజలకు ఈ సమయం ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. వ్యాపారం చేసే వ్యక్తులు కొత్త పెట్టుబడిదారులు మరియు ఖాతాదారులను పొందవచ్చు. మీరు మీ కుటుంబంతో మంచి క్షణాలను గడుపుతారు. విద్యార్థులకు ఈ సమయం కూడా మంచిదిగా పరిగణించబడుతుంది.
నిరాకరణ:
ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.