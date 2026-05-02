కుంభ రాశి వారికి 2027 వరకు తప్పని పరీక్ష.. ఏలినాటి శని ముగింపు వేళ కీలక హెచ్చరిక!
కుంభ రాశి వారు ప్రస్తుతం సందిగ్ధ అవస్థలో ఉన్నారు. బయటకు అంతా సవ్యంగానే జరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తున్నా, అంతర్గతంగా ఏదో తెలియని ఒత్తిడి వారిని వెంటాడుతోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం శని సాడేసతి (ఏలినాటి శని) చివరి దశ నడుస్తుండటమే. ఈ కాలం ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది కానీ, పూర్తి స్థాయిలో విముక్తిని ప్రసాదించదు.
నవగ్రహాల్లో శని గమనం అత్యంత నెమ్మదిగా ఉంటుంది. ఆయన ఇచ్చే ఫలితాలు కూడా అంతే దీర్ఘకాలం ప్రభావం చూపుతాయి. ప్రస్తుతం కుంభ రాశి వారు తమ పనులు పట్టాలెక్కుతున్నాయని సంబరపడే లోపే, ఏదో ఒక అడ్డంకి ఎదురవుతూ ఉంటుంది. పనులు పూర్తవుతాయి కానీ, అవి ఆశించిన వేగంతో సాగవు. ఈ సమయంలో అసహనానికి గురై చేసే చిన్న తప్పులు భవిష్యత్తులో భారీ మూల్యాన్ని చెల్లించేలా చేస్తాయి. అందుకే "శ్రమ నీ ఆయుధం అయితే, ఓర్పు నీ కవచం కావాలి," అని పెద్దలు చెబుతుంటారు.
ఫలితం కోసం ఎదురు చూడక తప్పదు
వ్యాపార, ఉద్యోగ రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఈ కాలం ఒక పెద్ద పరీక్ష. మీరు పడే కష్టానికి తక్షణ ప్రతిఫలం లభించకపోవచ్చు. ఎంత శ్రమించినా గుర్తింపు రావడం లేదని నిరాశ చెందడం సహజం. అయితే, ఇది మీ సామర్థ్యానికి శని పెడుతున్న పరీక్షగా భావించాలి. తొందరపాటుతో ఉద్యోగాలు మారడం లేదా కొత్త వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం వంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడమే మంచిది. ఈ సమయంలో మీరు ఎంత నిలకడగా ఉంటే, శని ప్రభావం తగ్గాక అంతటి గొప్ప ఫలితాలను అందుకుంటారు.
ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తత
డబ్బు విషయంలో కుంభ రాశి వారు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అనవసర ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఎవరికో సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో లేదా అత్యాశతో చేసే పెట్టుబడులు నష్టాలకు దారితీస్తాయి. ముఖ్యంగా షేర్ మార్కెట్, క్రిప్టో వంటి రిస్క్ ఉన్న రంగాలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. ఎవరికైనా అప్పు ఇచ్చేటప్పుడు లేదా తీసుకునేటప్పుడు అన్ని విషయాలను పారదర్శకంగా ఉంచుకోవాలి. లేదంటే ఆర్థిక నష్టంతో పాటు సంబంధాలు కూడా దెబ్బతింటాయి.
బంధాల మధ్య సమన్వయం
కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో మాట్లాడేటప్పుడు విసుగు రాకుండా చూసుకోవాలి. మీరు అన్న చిన్న మాట కూడా ఎదుటివారికి పెద్ద తప్పుగా అనిపించే ప్రమాదం ఉంది. అనవసర వాదనల వల్ల మానసిక ప్రశాంతత కోల్పోతారు. బంధాలను కాపాడుకోవాలంటే మౌనం పాటించడం, సర్దుకుపోవడం ప్రస్తుతానికి ఉత్తమ మార్గం.
ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి
శరీరం ఇచ్చే చిన్న సంకేతాలను కూడా నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. పని ఒత్తిడి వల్ల వచ్చే అలసట లేదా చిన్నపాటి అనారోగ్యాన్ని తేలిగ్గా తీసుకుంటే అది దీర్ఘకాలిక సమస్యగా మారవచ్చు. సరైన ఆహారం, తగినంత నిద్ర, రోజూ కాసేపు యోగా లేదా ధ్యానం చేయడం వల్ల ఈ శని ప్రభావాన్ని కొంతవరకు అధిగమించవచ్చు.
2027 జూన్ 3: కొత్త ఆరంభం
కుంభ రాశి వారికి ఈ గడ్డు కాలం నుంచి త్వరలో ఉపశమనం కలుగుతుంది. 2027 జూన్ 3వ తేదీన శని తన రాశిని మార్చిన వెంటనే, శని ప్రభావం పూర్తిగా తొలగిపోతుంది. అప్పటివరకు మీరు ప్రదర్శించే క్రమశిక్షణ, ఓర్పు మీ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పుతాయి. ఈ కాలంలో మీరు నేర్చుకునే పాఠాలు రాబోయే 30 ఏళ్ల జీవితానికి పునాదిగా నిలుస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More