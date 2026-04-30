    Gajalakshmi Rajayogam: 12 ఏళ్ల తర్వాత కర్కాటక రాశిలో గజలక్ష్మి రాజయోగం, ఈ రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం.. డబ్బే డబ్బు

    Gajalakshmi Rajayogam: ఖగోళంలో అరుదైన గ్రహ గమనం చోటుచేసుకోబోతోంది. సుమారు 12 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత కర్కాటక రాశిలో అత్యంత శక్తివంతమైన గజలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడనుంది. గురు, శుక్ర గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడే ఈ యోగం కారణంగా మిథున, తుల, కర్కాటక, మీన రాశుల వారి జాతకాలు ఒక్కసారిగా మారిపోనున్నాయి. 

    Published on: Apr 30, 2026 2:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే అది అన్ని రాశులపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. 12 ఏళ్ల తర్వాత గజలక్ష్మి రాజయోగం కర్కాటక రాశిలో ఏర్పడుతుంది, ప్రభావం చూపిస్తుంది. కానీ కొన్ని రాశుల వారు మాత్రమే ఎక్కువగా లాభాలను పొందబోతున్నారు. ఈ గజలక్ష్మి రాజయోగం గురువు, శుక్రుల మధ్య ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగం వలన చాలా రాశుల వారు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొందబోతున్నారు.

    Gajalakshmi Rajayogam: 12 ఏళ్ల తర్వాత కర్కాటక రాశిలో గజలక్ష్మి రాజయోగం, ఈ రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం (pinterest)
    గురువు జ్ఞానం, అదృష్టం మొదలైన వాటికి కారకుడు. శుక్రుడు సంతోషం, విలాసాలు, డబ్బు, ప్రేమ మొదలైన వాటికి కారకుడు. ఈ రెండు గ్రహాలు సంయోగం చెందినప్పుడు ఇది జీవితంలో బ్యాలెన్స్‌ను తీసుకువస్తుంది. ఈ యోగం మొదటి దశ మే నెలలో మిథున రాశిలో ప్రారంభమవుతుంది. మే 14 నుంచి జూన్ 1 వరకు ఉంటుంది. రెండవ దశ కర్కాటక రాశిలో జూన్ 8 నుంచి జూలై 4 వరకు ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువగా కర్కాటక రాశి వారికి ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అలాగే కొన్ని రాశుల వారు విపరీతంగా లాభాలను పొందుతారు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం.

    12 ఏళ్ల తర్వాత కర్కాటక రాశిలో గజలక్ష్మి యోగం.. ఈ రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలు:

    1.మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. ఈ యోగం వలన ఈ రాశి వారు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఆర్థిక పరంగా బాగుంటుంది. అదృష్టం పెరుగుతుంది. డబ్బుకు లోటు ఉండదు. పూర్వీకుల నుంచి ఆస్తులను పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా పెరుగుతాయి. విద్యార్థులకు కూడా ఇది శుభ సమయం. ఆర్ట్స్, మ్యూజిక్, రైటింగ్ మొదలైన రంగాల్లో పనిచేసే వారికి శుభ ఫలితాలు కనబడతాయి.

    2.తులా రాశి:

    తులా రాశి వారికి కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం. సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. కెరీర్‌లో బాగా కలిసి వస్తుంది. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. ప్రభుత్వ రంగాల వారికి కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. ఆర్థిక పరంగా ఈ రాశి వారికి బాగుంటుంది.

    3.కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారికి ఇది అద్భుత సమయం. గజలక్ష్మి రాజయోగం మీ అదృష్టాన్ని పెంపొందిస్తుంది. అన్ని విధాలుగా కలిసి వస్తుంది. మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది. సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. కెరీర్‌లో కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. ప్రయాణాలు చేసే వారికి కూడా ఇది శుభ సమయం.

    4.మీన రాశి:

    మీన రాశి వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ప్రశాంతత ఉంటుంది. అభివృద్ధిని చూస్తారు. విద్యార్థులు సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. కుటుంబ జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో బాగా కలిసి వస్తుంది. ప్రమోషన్‌లు లభిస్తాయి. కొత్త అవకాశాలు కూడా వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    News/Rasi Phalalu/Gajalakshmi Rajayogam: 12 ఏళ్ల తర్వాత కర్కాటక రాశిలో గజలక్ష్మి రాజయోగం, ఈ రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం.. డబ్బే డబ్బు
