    మిథున రాశి వార ఫలాలు: వాస్తవాలను తెలుసుకోండి.. ప్రేమలో కొత్త మలుపులు! ఏప్రిల్ 19-25 వరకు ఎలా ఉందంటే?

    మిథున రాశి వారికి ఈ వారం (ఏప్రిల్ 19-25) మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండనున్నాయి. చంద్రుడు, శుక్రుడు మీ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుండటంతో మానసిక చురుకుదనం పెరుగుతుంది. కెరీర్, ప్రేమ మరియు ఆరోగ్య విషయాల్లో మీరు తీసుకునే చిన్నపాటి జాగ్రత్తలే మీ విజయానికి బాటలు వేస్తాయి.

    Published on: Apr 20, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఈ వారం ప్రారంభంలో మిథున రాశి వారి మెదడు చాలా వేగంగా పనిచేస్తుంది. చంద్రుడు మీ రాశిలోనే సంచరిస్తుండటంతో, కొత్త ఆలోచనలు, ప్రణాళికలు మీ మనసును ఉక్కిరిబిక్కిరి చేయవచ్చు. ఒకేసారి అనేక పనులు మీ దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. పెండింగ్‌లో ఉన్న మెసేజ్‌లకు రిప్లై ఇవ్వడం, కొత్త ప్లాన్‌లను సిద్ధం చేయడం వంటి అంశాలతో మీరు బిజీగా ఉంటారు. అయితే, ఈ వేగంలో అసలు విషయాన్ని మర్చిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

    మిథున రాశి వార ఫలాలు
    మిథున రాశి వార ఫలాలు

    కాబట్టి, అన్ని పనుల మీద ఒకేసారి పడకుండా, ప్రాధాన్యతలను బట్టి పనులను విభజించుకోండి. వారం మధ్యలో శుక్రుడు మీ రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో సామాజిక వాతావరణం మీకు అనుకూలంగా మారుతుంది. ఇతరులతో సంభాషించడం సులభం అవుతుంది, ఇది మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది.

    ప్రేమ జీవితం ఎలా ఉంటుంది?

    ప్రేమ విషయంలో ఈ వారం మీరు కొంత గందరగోళానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. అవతలి వ్యక్తి ఇచ్చే మిశ్రమ సంకేతాలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. మీరు రిలేషన్‌లో ఉన్నట్లయితే, చిన్న చిన్న మాటలు లేదా మౌనాన్ని సీరియస్‌గా తీసుకోకండి. అనవసరమైన ఊహలు చేసుకుని మనసు పాడుచేసుకోవడం కంటే, నేరుగా అడిగి క్లారిటీ తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఏదైనా సమస్య ఉంటే మనసు విప్పి మాట్లాడండి, అది మీ బంధాన్ని కాపాడుతుంది.

    ఇక సింగిల్స్ విషయానికి వస్తే, కొత్త పరిచయాలు ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. అయితే, మొదటి చూపులో కలిగే ఆకర్షణనే ప్రేమ అనుకోవద్దు. ఆ ప్రారంభ ఉత్సాహం తగ్గిన తర్వాత కూడా ఆ వ్యక్తి మీతో ఎంత నిజాయితీగా ఉంటున్నారో గమనించండి. ఆకర్షణ కంటే ఆత్మీయతకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి.

    కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది?

    వృత్తిపరంగా చూస్తే, మీరు చేపట్టిన పనులు దాదాపు పూర్తయినట్లు అనిపిస్తాయి. కానీ, వాటిని మరోసారి నిశితంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏదైనా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేసే ముందు చిన్న చిన్న లోపాలను సరిదిద్దుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో వచ్చే పెద్ద సమస్యలను నివారించవచ్చు.

    మీరు వ్యాపారస్తులైతే, కొత్త పెట్టుబడుల కంటే ఉన్న వనరులను సమర్థవంతంగా వాడుకోవడంపై దృష్టి సారించండి. ఒకేసారి పది పనుల మీద చేతులు వేయకుండా, ఒక్కో పనిని జాగ్రత్తగా పూర్తి చేయండి. మీ మాటతీరు, సరైన సమయపాలన మీకు ఈ వారం మేలు చేస్తాయి. విద్యార్థులు కూడా ఏకాగ్రతతో చదివితే మెరుగైన ఫలితాలు సాధించగలరు.

    ఆర్థిక పరంగా ఈ వారం ఎలా ఉంటుంది?

    ఆర్థిక విషయంలో ఈ వారం భావోద్వేగాలకు తావు ఇవ్వకండి. ఏదైనా స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు లేదా పెద్ద వస్తువులు కొనే ముందు వాస్తవాలను తెలుసుకోండి. చిన్న చిన్న అలవాట్లు మీ పొదుపుపై పెద్ద ప్రభావం చూపుతాయి. ఖర్చులను ట్రాక్ చేయడానికి ఒక సులభమైన పద్ధతిని అనుసరించండి. అనవసరమైన ఆర్భాటాలకు పోకుండా, అవసరమైన వాటికే ఖర్చు చేయడం వల్ల ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది.

    ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది?

    మిథున రాశి వారు ఈ వారం మానసిక అలసట పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అనేక ఆలోచనలు మీ మెదడులో తిరుగుతుండటం వల్ల నిద్రలేమి, కళ్లపై ఒత్తిడి, మెడ నొప్పి వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.

    పనులు పూర్తి కాలేదనే ఆందోళనతో భోజనం మానేయకండి.

    పని మధ్యలో చిన్నపాటి విరామం తీసుకోండి.

    సాయంత్రం వేళల్లో కాసేపు నడవడం లేదా ప్రశాంతంగా కూర్చోవడం వల్ల శరీరానికి, మనసుకి విశ్రాంతి లభిస్తుంది.

    మీ శరీరాన్ని అతిగా కష్టపెట్టకుండా, తగినంత విశ్రాంతి ఇస్తేనే మీ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. అన్నీ ఒకేసారి మార్చేయాలని అనుకోకుండా, చిన్న చిన్న మార్పులతో మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/మిథున రాశి వార ఫలాలు: వాస్తవాలను తెలుసుకోండి.. ప్రేమలో కొత్త మలుపులు! ఏప్రిల్ 19-25 వరకు ఎలా ఉందంటే?
    Home/Rasi Phalalu/మిథున రాశి వార ఫలాలు: వాస్తవాలను తెలుసుకోండి.. ప్రేమలో కొత్త మలుపులు! ఏప్రిల్ 19-25 వరకు ఎలా ఉందంటే?
