    శుక్ర సంచారం: వృషభ, మిథున రాశులతో పాటు ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు.. డబ్బు, ఉద్యోగాలు, విదేశీ ప్రయాణాలతో పాటు ఎన్నో!

    ఏప్రిల్ 19న శుక్రుడు వృషభంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఉపశమనంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నాలుగు రాశులకు అనేక లాభాలు కలగనున్నాయి, ఈ వ్యక్తుల పని మెరుగుపడుతుంది, సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఎన్నో పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ఇల్లు లేదా కారు కొనాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి అవకాశం ఉండవచ్చు. 

    Published on: Mar 31, 2026 2:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో శుక్రుడు సౌకర్యం, డబ్బు, ప్రేమ మరియు జీవనశైలి యొక్క గ్రహంగా పరిగణించబడతాడు. జాతకంలో శుక్రుడు సరైన స్థానంలో ఉంటే, వ్యక్తి జీవితం సులభం అవుతుంది. శుక్రుడు సంచారంలో మార్పు వస్తే, దాని ప్రభావం నేరుగా ప్రజల సంపాదన, ఖర్చులు, సంబంధాలపై కనిపిస్తుంది.

    వృషభంలోకి శుక్రుడు.. ఈ రాశులకు అనేక విధాలుగా లాభాలు

    ఏప్రిల్ 19న శుక్రుడు వృషభంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సంచారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఉపశమనంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నాలుగు రాశులకు అనేక లాభాలు కలగనున్నాయి, ఈ వ్యక్తుల పని మెరుగుపడుతుంది, అదే సమయంలో సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఎన్నో పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేసుకోవచ్చు. చాలా కాలంగా ఇల్లు లేదా కారు కొనాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి అవకాశం ఉండవచ్చు. సంబంధాలలో మెరుగుదల సంకేతాలు కూడా ఉన్నాయి.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశికి ఈ సమయం కొంచెం మెరుగ్గా ఉంటుంది. శుక్రుడు ఈ రాశికి అధిపతి, కాబట్టి ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మీరు మీ ప్రవర్తనలో మార్పును చూస్తారు. ప్రజలు మీ వైపుకు ఆకర్షితులవుతారు. మీరు పనిలో కష్టపడి పని చేయడం వల్ల ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు.

    మీ మాటను ఆఫీసులో అందరూ వింటారు. క్రమేపీ పరిస్థితి మీకు అనుకూలంగా మారవచ్చు. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. అయితే, ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీరు మీ సౌకర్యం కోసం డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. మొత్తం మీద, సమయం బాగుంటుంది.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వ్యక్తులు డబ్బు, పని రెండింటిలోనూ ఉపశమనం పొందుతారు. డబ్బు ఎక్కడైనా చిక్కుకుపోతే, అది తిరిగి వచ్చే సంకేతాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారం చేసే వారికి ఈ సమయం బాగా కలిసి వస్తుంది. మీరు కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించాలని భావించవచ్చు. పెట్టుబడి పెట్టాలనే ఆలోచన కూడా రావచ్చు, కానీ ఆలోచనాత్మకంగా అడుగు వేయడం సరైనది. క్రమేపీ పరిస్థితి మెరుగవుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది.

    తులా రాశి:

    సంబంధాల పరంగా ఈ రాశి వారికి ఈ సమయం మంచిది. ఇంట్లో వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కుటుంబం అండగా ఉంటుంది. మీడియా, డిజైన్ లేదా ఫ్యాషన్‌తో సంబంధం ఉన్నవారు ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఉద్యోగావకాశాలు పెరుగుతాయి. మంచి పేరుని పొందుతారు. ప్రజలు మిమ్మల్ని గమనిస్తారు. పెళ్లి కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి విషయాలు ముందుకు సాగవచ్చు.

    మీన రాశి:

    ఈ సమయం మీన రాశికి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. మీరు మీ పనిలో మరింత చురుకుగా ఉంటారు. ముందుకు సాగడానికి ప్రయత్నిస్తారు. సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. మీ కోసం ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ గుర్తింపు పెరుగుతుంది. ప్రజలు మీ మాటలకు విలువ ఇస్తారు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    News/Rasi Phalalu/శుక్ర సంచారం: వృషభ, మిథున రాశులతో పాటు ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు.. డబ్బు, ఉద్యోగాలు, విదేశీ ప్రయాణాలతో పాటు ఎన్నో!
