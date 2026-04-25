Weekly Horoscope: ఈ వారం ఆ రాశులకు శుభవార్త.. బుధ, సూర్య, శుక్ర, గురువు, చంద్రుడి కదలికలతో భారీగా లాభాలు!
Weekly Horoscope: ఏప్రిల్ 26 నుంచి కొత్త వారం ప్రారంభం కాబోతోంది. ఈ వారంలో గ్రహాల రాజకుమారుడు బుధుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశించి సూర్యుడితో జతకట్టనున్నారు. ఈ కలయిక వల్ల అత్యంత శక్తివంతమైన 'బుధాదిత్య రాజయోగం' ఏర్పడబోతోంది. ఈ ప్రభావంతో ధనుస్సు, కర్కాటక వంటి 4 రాశుల జాతకం ఎలా మారుతుందో పూర్తి విశ్లేషణ.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల గమనం ప్రతి వారం మన జీవితాలపై కొత్త ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఏప్రిల్ 26న ప్రారంభమయ్యే ఈ వారం గ్రహాల పరంగా చాలా కీలకమైనది. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ 30వ తేదీన బుధుడు మీన రాశిని వీడి మేష రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఇప్పటికే మేషంలో ఉన్న సూర్యుడితో బుధుడు కలవడం వల్ల 'బుధాదిత్య రాజయోగం' ఏర్పడుతుంది.
సాధారణంగా బుధాదిత్య యోగం మేధస్సును, వ్యాపార దక్షతను, కీర్తి ప్రతిష్టలను పెంచుతుంది. ఈ వారంలో శుక్రుడు తన స్వక్షేత్రమైన వృషభంలో, గురువు మిథునంలో, శని-మంగళ గ్రహాలు మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. ఇన్ని గ్రహాల మార్పుల మధ్య ప్రధానంగా 4 రాశుల వారికి ఈ వారం అదృష్ట ఘడియలు మొదలుకానున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. మిథున రాశి: ఒత్తిడి తగ్గి.. లాభాల బాట
మిథున రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల శక్తితో నిండి ఉంటుంది. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న మానసిక ఒత్తిడి నుండి వీరు విముక్తి పొందుతారు.
కెరీర్: ఉద్యోగ రీత్యా మీరు చేసే సురక్షితమైన పెట్టుబడులు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. కెరీర్ ఎదుగుదలకు ఈ వారం వేసే పునాదులు చాలా కాలం పాటు ఫలితాలను ఇస్తాయి.
వ్యక్తిగత జీవితం: జీవిత భాగస్వామితో గడిపే సమయం ఎంతో సంతోషాన్నిస్తుంది. విద్యార్థులు తాము ఆశించిన శుభవార్తలను వినే అవకాశం ఉంది. ఏ పనినైనా పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో పూర్తి చేస్తారు.
2. కర్కాటక రాశి: పదవీ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం అన్ని రంగాల్లోనూ శుభ ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి.
కోర్టు కేసులు: దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న చట్టపరమైన సమస్యలు ఈ వారంలో ఒక కొలిక్కి వస్తాయి. సామాజికంగా మీ పదవి, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
నైపుణ్యాలు: మీరు నేర్చుకున్న కొత్త స్కిల్స్ ఇప్పుడు మీకు ఉపయోగపడతాయి. విద్యార్థులకు చదువుపై ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది.
ఆరోగ్యం: ఆరోగ్య పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేనప్పటికీ, ఆహార నియమాలు పాటించడం మంచిది. ప్రేమ వ్యవహారాలు పెళ్లి వరకు దారితీసే సూచనలు ఉన్నాయి.
3. కన్యా రాశి: సృజనాత్మకతకు గుర్తింపు
కన్య రాశి వారు తమ మేధస్సుతో అద్భుతాలు చేసే వారం ఇది. మీలోని క్రియేటివిటీనే మీకు అతిపెద్ద ఆస్తిగా మారుతుంది.
మార్పులు: వృత్తి జీవితంలో కొన్ని మార్పులు రావచ్చు. వాటిని సానుకూలంగా స్వీకరిస్తే అవి మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థానానికి చేరుస్తాయి.
అవకాశాలు: ప్రారంభంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, వాటిని అధిగమించి వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితాల్లో ముందడుగు వేస్తారు. అపరిచిత వ్యక్తులతో మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.
4. ధనుస్సు రాశి: వ్యాపారంలో లాభాల పంట
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం ఆర్థికంగా ఎంతో బలంగా ఉంటుంది. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో ఊహించని మార్పులు వస్తాయి.
ప్రమోషన్: కార్యాలయంలో మీ పనికి గుర్తింపు దక్కుతుంది. ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.
నెట్వర్కింగ్: పాత స్నేహితులు లేదా పరిచయస్తుల ద్వారా కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు. ఇవి భవిష్యత్తులో భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
ఆరోగ్యం: ఏప్రిల్ ఎండలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో శరీరం డీహైడ్రేట్ కాకుండా నీరు ఎక్కువగా తీసుకుని, ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా చూసుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More