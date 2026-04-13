Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ధనుస్సు రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 మధ్య మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?

    ధనుస్సు రాశి వారు ఈ వారం వేగాన్ని తగ్గించి, ప్రణాళికాబద్ధంగా అడుగులు వేయాలి. ఏప్రిల్ 12-18 వరకు మీ ప్రేమ, ఉద్యోగం మరియు ఆర్థిక స్థితిగతులు ఎలా ఉండబోతున్నాయో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Apr 13, 2026 8:39 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాశి చక్రంలో తొమ్మిదవ రాశి అయిన ధనుస్సు రాశి వారికి ఏప్రిల్ 12 నుంచి 18 వరకు ఉండే ఈ వారం ఎంతో కీలకమైన మార్పులను సూచిస్తోంది. సాధారణంగా ధనుస్సు రాశి వారు ఎంతో ఉత్సాహంగా, వేగంగా పనులు పూర్తి చేయాలని భావిస్తారు. అయితే ఈ వారం మీ విజయ రహస్యం వేగంలో లేదు, మీరు వేసే అడుగు ఎంత పటిష్టంగా ఉందనే దానిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించే ముందు మిమ్మల్ని మీరు మానసికంగా సిద్ధం చేసుకోవడం (Grounding) చాలా అవసరం.

    ధనుస్సు రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 మధ్య మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?

    స్థిరత్వమే విజయానికి తొలిమెట్టు

    వారం ప్రారంభంలో మీరు పెద్ద లక్ష్యాలను సాధించాలని అనుకోవచ్చు, కానీ ముందుగా మీ ఇంటి వాతావరణం, కుటుంబ బాధ్యతలు లేదా ఏదైనా వ్యక్తిగత సమస్యను చక్కదిద్దడంపై దృష్టి పెట్టండి. పునాది బలంగా ఉంటేనే ఆశించిన ఫలితాలు వస్తాయి. వారం గడిచే కొద్దీ మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. సృజనాత్మకత, సంతోషం మరియు మీ భావాలను వ్యక్తపరిచే తీరులో స్పష్టత కనిపిస్తుంది. వారం చివరి నాటికి ఏ పనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి, మీ తదుపరి అడుగు ఎలా ఉండాలి అనే విషయాలపై మీకు క్లారిటీ వస్తుంది.

    ప్రేమ, బంధాలు

    ప్రేమ విషయానికి వస్తే, భావోద్వేగాలను భారంగా భావించవద్దు. మీరు రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్నట్లయితే, ఆడంబరాలు చేసే కంటే భాగస్వామితో మనసు విప్పి మాట్లాడటం, వారితో కలిసి నవ్వుతూ గడపడం బంధాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది. చిన్న చిన్న విషయాలే మీ మధ్య మధురమైన అనుభూతులను మిగిలిస్తాయి. ఇక ఒంటరిగా ఉన్న వారికి (Singles), ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తుల కంటే స్థిరమైన మనస్తత్వం ఉండి, నిజాయితీగా ఉండే వ్యక్తులపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఈ వారం ప్రేమ విషయంలో తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. సహజంగా సాగిపోయే బంధాలే శాశ్వతంగా నిలుస్తాయి.

    కెరీర్, విద్య

    వృత్తిపరంగా ఈ వారం మీరు పక్కా ప్రణాళికతో అడుగు వేయాలి. ఏదో కొత్త ఆలోచన వచ్చిందని వెంటనే పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. మీ పనిని ఒక క్రమ పద్ధతిలో పెట్టుకోవడం, భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. మీరు వ్యాపారస్తులైతే, హడావుడిగా విస్తరణ పనులు చేపట్టే కంటే ఉన్నదానిని పటిష్టం చేసుకోవడం మేలు. విద్యార్థులకు ఈ వారం సృజనాత్మక పనులు, ప్రెజెంటేషన్లు, కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడంలో అనుకూలత కనిపిస్తుంది. ఉత్సాహానికి ఒక పద్ధతి తోడైతే విజయం మీ సొంతమవుతుంది.

    ఆర్థిక పరిస్థితి

    ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఈ వారం కొంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. సరదా కోసమో లేదా తాత్కాలిక సంతోషం కోసమో అనవసరంగా ఖర్చులు చేసే అవకాశం ఉంది. దీనిపై నియంత్రణ అవసరం. ముఖ్యంగా షేర్ మార్కెట్ లేదా ఇతర పెట్టుబడుల విషయంలో కేవలం ఉత్సాహంతో అడుగు వేయవద్దు. ప్రతి అంశాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే ముందుకు సాగండి. బడ్జెట్ వేసుకోవడం, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పొదుపు చేయడం వల్ల ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. కుటుంబ అవసరాల కోసం చేసే ఖర్చుల విషయంలో శాంతంగా వ్యవహరించండి.

    ఆరోగ్యం

    మీ మానసిక స్థితి బాగుంటేనే ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. మనసులో అనవసర ఆందోళనలు ఉంటే అది శారీరక అలసటగా, నిద్రలేమిగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ వారం మీకు తగినంత విశ్రాంతి అవసరం. వ్యాయామం, ఆహారం విషయంలో క్రమశిక్షణ పాటించండి. ప్రతి పనికీ అందుబాటులో ఉండాలని ఒత్తిడికి గురికావద్దు. మీ కోసం కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకోండి. అంతర్గతంగా మీరు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు మీ శక్తి సామర్థ్యాలు వాటంతట అవే పెరుగుతాయి.

    జ్యోతిష్య నిపుణుల సలహా:

    మీ పునాది బలంగా లేనప్పుడు తదుపరి అడుగు వేయడానికి తొందరపడవద్దు. అంతరంగం ప్రశాంతంగా ఉంటే, వెలుపల మీ లక్ష్యాలు సులభంగా నెరవేరుతాయి.

    • అదృష్ట సంఖ్య: 3
    • అదృష్ట రంగు: ఇండిగో (Indigo)
    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/ధనుస్సు రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 మధ్య మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?
    Home/Rasi Phalalu/ధనుస్సు రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 మధ్య మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes