
    Today Horoscope: శని ప్రభావం.. నేడు ఈ రాశులకు అదృష్టం, వారికి అప్రమత్తత! ఈరోజు రాశి ఫలాలు మీకోసం!

    Today Horoscope: 2026 ఏప్రిల్ 25 శనివారం నాటి రాశిఫలాలు. కర్మ ఫల ప్రదాత అయిన శని దేవుడి ప్రభావంతో కొన్ని రాశులకు ఆర్థిక యోగం పట్టనుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. మేషం నుండి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల పూర్తి విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి.

    Published on: Apr 25, 2026 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Today Horoscope: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని దేవుడికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ఆయనను న్యాయాధికారిగా, కర్మ ఫల ప్రదాతగా భావిస్తారు. మనం చేసే పనులను బట్టి శుభ లేదా అశుభ ఫలితాలను అందించడంలో శని పాత్ర కీలకం. శనివారం నాటి గ్రహ గమనాన్ని బట్టి 2026 ఏప్రిల్ 25వ తేదీన కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుండగా, మరికొందరు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మీ రాశి ప్రకారం శనివారం రోజు ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    Today Horoscope: శని ప్రభావం.. నేడు ఈ రాశులకు అదృష్టం, వారికి అప్రమత్తత
    Today Horoscope: శని ప్రభావం.. నేడు ఈ రాశులకు అదృష్టం, వారికి అప్రమత్తత

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి: ఆర్థిక లాభం.. కుటుంబంలో స్వల్ప ఇబ్బందులు

    మేష రాశి వారు ఈ రోజు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. మీ హాస్య చతురతతో ఇతరులను ఆకట్టుకుంటారు. ఆర్థికంగా చూస్తే అనుకోని మార్గాల ద్వారా లాభాలు వరిస్తాయి. అయితే, కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామి చేసే అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించడం మంచిది. పని ఒత్తిడి తగ్గించుకుని విశ్రాంతి తీసుకోండి, లేదంటే ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. అనుభవజ్ఞుల సలహాలు మీకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయి.

    వృషభ రాశి: ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం.. శుభవార్తలు

    మీ పనితీరుకు కార్యాలయంలో ప్రశంసలు దక్కుతాయి. కుటుంబం నుండి లేదా పెద్దన్నయ్య నుండి కీలకమైన శుభవార్త వింటారు. పాత అప్పులు తీర్చడానికి ఇది సరైన సమయం. వృత్తిలో కొత్త సాంకేతికతను వాడటం వల్ల లాభం ఉంటుంది. ప్రేమ సంబంధాలు బలపడతాయి. ఆరోగ్య విషయంలో బరువును నియంత్రించుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలి.

    మిథున రాశి: పని ఒత్తిడి.. ఆర్థిక అప్రమత్తత

    కార్యాలయంలో ఈ రోజు చాలా బిజీగా ఉంటారు. దీనివల్ల శారీరక అలసట కలిగే అవకాశం ఉంది. నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి వస్తుంది కానీ ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో పెరుగుతాయి. కెరీర్‌లో ముందుకు వెళ్లేందుకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామి ప్రవర్తనలో మార్పు మిమ్మల్ని కాస్త ఆందోళనకు గురి చేయవచ్చు, సంభాషణ ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోండి.

    కర్కాటక రాశి: మానసిక ప్రశాంతత.. పెరగనున్న ఆదాయం

    యోగా మరియు ధ్యానం వల్ల మీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారంలో మీపై మీకు ఉన్న నమ్మకం విజయానికి దారి తీస్తుంది. గతంలో మీరు ఎవరికైనా ఇచ్చిన డబ్బు ఈ రోజు తిరిగి వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఇంటి బాధ్యతల వల్ల బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు మిమ్మల్ని పలకరిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో ఆహ్లాదకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.

    సింహ రాశి: కార్యాలయ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండండి

    నేడు సింహ రాశికి పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కుటుంబానికి సమయం కేటాయించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆఫీసులో జరిగే రాజకీయాలకు (Politics) దూరంగా ఉండటం మీ కెరీర్‌కు క్షేమకరం. తోబుట్టువుల సాయంతో ఆర్థికంగా లాభపడతారు. కంటి సమస్యలు లేదా శారీరక అలసట పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు చాలా అవసరం.

    కన్య రాశి: అద్భుత ప్రదర్శన.. పెట్టుబడులకు అనుకూలం

    కార్యాలయంలో మీ పనితీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యాపారంలో కొత్త వ్యూహాలను అమలు చేయడం వల్ల లాభాలు వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది కానీ ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. భూమి లేదా ఆస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. మాట తీరు మృదువుగా ఉంచుకోవడం వల్ల వివాదాలను నివారించవచ్చు.

    తుల రాశి: అప్పుల నుండి విముక్తి.. వ్యాపార వృద్ధి

    ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సరైన నిర్ణయం మీ అప్పుల భారాన్ని తగ్గిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు గడిస్తారు మరియు కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. పాత స్నేహితులను కలుసుకుంటారు. కుటుంబ వివాదాలను పరిష్కరించడంలో మీరు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. లవ్ లైఫ్‌లో కొన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదురుకావచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి: సీనియర్ల సహకారం.. విహారయాత్రలు

    ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి మరియు నిలిచిన నిధులు అందుతాయి. మీ పై అధికారుల సహకారంతో కెరీర్‌లో పురోగతి సాధిస్తారు. కుటుంబంతో కలిసి బయటకు వెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయం మీ జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది. భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం.

    ధనుస్సు రాశి: వివాదాల పట్ల అప్రమత్తత

    ఆస్తి లేదా న్యాయపరమైన విషయాల్లో ఈ రోజు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తీర్పులు మీకు వ్యతిరేకంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార ఒప్పందాల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. భాగస్వాములతో విబేధాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆఫీసులో బద్ధకాన్ని వదిలించుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు పదాలను జాగ్రత్తగా వాడండి.

    మకర రాశి: పెరగనున్న ఆత్మవిశ్వాసం.. విద్యార్థులకు సక్సెస్

    మీ ఆత్మవిశ్వాసం ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. టీమ్ వర్క్ వల్ల కష్టమైన పనులను సులభంగా పూర్తి చేస్తారు. పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు వస్తాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. విద్యార్థులు తాము ఆశించిన ఫలితాలు సాధిస్తారు. కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు.

    కుంభ రాశి: అదృష్టం మీ వైపు.. మానసిక శాంతి

    నేడు కుంభ రాశి వారు స్నేహితులతో సరదాగా గడుపుతారు, ఇది మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. కెరీర్‌లో అదృష్టం తోడై ప్రమోషన్ లేదా బదిలీ (Transfer) జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అనుభవజ్ఞుల సలహాలతో వ్యాపారాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటారు. ప్రేమ జీవితంలో కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కుటుంబం నుండి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది.

    మీన రాశి: కార్యాలయ రాజకీయాల పట్ల జాగ్రత్త

    ఆఫీసులో మీ చుట్టూ జరిగే కుట్రల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టేటప్పుడు చాలా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగడం వల్ల ఆర్థికంగా కాస్త ఇబ్బంది కలగవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ప్రేమ సంబంధాల్లో నమ్మకం పెరుగుతుంది. మారుతున్న వాతావరణం వల్ల వచ్చే అనారోగ్యాల పట్ల జాగ్రత్త.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/Today Horoscope: శని ప్రభావం.. నేడు ఈ రాశులకు అదృష్టం, వారికి అప్రమత్తత! ఈరోజు రాశి ఫలాలు మీకోసం!
    News/Rasi Phalalu/Today Horoscope: శని ప్రభావం.. నేడు ఈ రాశులకు అదృష్టం, వారికి అప్రమత్తత! ఈరోజు రాశి ఫలాలు మీకోసం!
