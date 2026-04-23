కాలసర్ప దోషానికి పరిహారాలు ఇవి.. సమస్యలు, ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి బయటపడండి
Kala Sarpa Dosham : కాలసర్ప దోషం అత్యంత అశుభ దోషాలలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. రాహు కేతువుల ప్రభావంలో అన్ని గ్రహాలు ఉన్నప్పుడు ఇది సంభవిస్తుంది. కాలసర్ప దోషం ఊహించని ఫలితాలకు దారితీయవచ్చు. పనిలో నిరంతర అడ్డంకులు, ఆటంకాలు ఎదురవడం కాలసర్ప దోషం సంకేతాలు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కాలసర్ప దోషాన్ని అత్యంత అశుభకరమైన, వినాశకరమైన కలయికగా పరిగణిస్తారు. ఒక జాతకంలో రాహువు, కేతువుల మధ్య సూర్యుడు, చంద్రుడు, కుజుడు, బుధుడు, గురుడు, శుక్రుడు, శని అనే ఏడు గ్రహాలు ఉండటం వల్ల కాలసర్ప దోషం ఏర్పడుతుంది. కాలసర్ప దోషం గ్రహాల కోణాలు.. రాహువు, కేతువుల మధ్య దూరంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది ఒక వ్యక్తిని 42 సంవత్సరాల వరకు ప్రభావితం చేయగలదని నమ్ముతారు.
ఒక గ్రహం రాహువు, కేతువుల మధ్య నుండి ప్రయాణించి అవతలి వైపునకు వెళ్లినప్పుడు దానిని అర్ధ కాలసర్ప దోషం అంటారు. ఈ ప్రభావం కారణంగా ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఆకస్మిక ఇబ్బందులు, ఆర్థిక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటాడు. పనిలో నిరంతర అడ్డంకులు, వైఫల్యాలు కాలసర్ప దోషం సంకేతాలుగా చెబుతారు. కొన్ని పరిహారాల ద్వారా దీని ప్రభావాలను తగ్గించవచ్చు.
కాలసర్ప దోష రకాలు
కాలసర్ప దోషంలో 12 రకాలు ఉన్నాయి. వివిధ కాలసర్ప దోషాలకు వివిధ పరిహారాలు ఉపయోగిస్తారు.
- అనంత కాలసర్ప దోషం
- గుళిక కాలసర్ప దోషం
- వాసుకి కాలసర్ప దోషం
- శంఖపాల కాలసర్ప దోషం
- పద్మ కాలసర్ప దోషం
- మహాపద్మ కాలసర్ప దోషం
- తక్షక కాలసర్ప దోషం
- కర్కోటక కాలసర్ప దోషం
- శంఖచూడ కాలసర్ప దోషం
- ఘటక కాలసర్ప దోషం
- విషధర కాలసర్ప దోషం
- శేషనాగ కాలసర్ప దోషం
వీటిలో మహాపద్మ కాల సర్ప్ దోషం అత్యంత అశుభకరమైనదిగా చెబుతారు.
కాలసర్ప దోషానికి పరిహారాలు
కాలసర్ప దోష ప్రభావాలను తగ్గించుకోవడానికి, శివ భగవానునికి రుద్రాభిషేకం చేయండి. పాలు, తేనె, చెరకు రసం, నూనెతో ఈ అభిషేకాన్ని చేయవచ్చు. 'ఓం నమః శివాయ' మంత్రాన్ని క్రమం తప్పకుండా జపించండి.
- కాలసర్ప దోషం ఉన్నవారు అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా ఆలయాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి.
- నాగ పంచమి రోజున శివలింగానికి పాలు, వెండి సర్పం సమర్పించండి. దీనివల్ల కాలసర్ప దోష ప్రభావాలు తగ్గుతాయి.
- సోమవారం ఉపవాసం ఉండటం వల్ల కాలసర్ప దోషంతో బాధపడేవారికి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుందని నమ్మకం.
- కాలసర్ప దోష ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవడానికి, రాహు కేతువుల మంత్రాలైన ఓం రహవే నమః, ఓం కేతవే నమః లను క్రమం తప్పకుండా జపించండి.
- హనుమాన్ చాలీసా, మహామృత్యుంజయ మంత్రాన్ని రోజూ పఠించడం వల్ల కాల సర్ప దోషం ప్రభావం తగ్గుతుంది.
