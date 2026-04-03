వాస్తు ప్రకారం పంచముఖి హనుమాన్ విగ్రహాన్ని ఏ దిశలో పెడితే మంచిది? ఇలా చేస్తే సుఖ సంతోషాలు కలుగుతాయి!
వాస్తు నిబంధనలను గుర్తు పెట్టుకున్నట్లయితే, శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. వాస్తు ప్రకారం దేవుని విగ్రహం లేదా చిత్రాలను ఉంచినట్లయితే, దాని నుంచి మీరు అనేక ప్రయోజనాలను చూడవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే, పంచముఖి హనుమంతుడి విగ్రహం లేదా చిత్రాన్ని ఇంట్లో ఉంచవచ్చా లేదా? ఏ దిశలో పెడితే మంచిది?
పంచముఖి హనుమాన్ వాస్తు చిట్కాలు: ఇంట్లో ప్రతిదీ కూడా వాస్తు నియమాలకు అనుగుణంగా ఉంచినట్లయితే, జీవితంలో సంతోషం, సంవృద్ధి వస్తాయి. కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలను పాటించాలని నమ్ముతారు, ఎందుకంటే ఇది కుటుంబానికి సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. వాస్తును సరిగ్గా ఉంచడం కోసం చాలా మంది ఇంట్లో ప్రతిదీ కూడా నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉంచుతారు. అదే సమయంలో, చాలా మంది ప్రజలు తమ ఇళ్లలో దేవుళ్ల చిత్రాలను కూడా ఉంచుతారు.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఆ విధంగా చేయడం ఎంతో శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో, మీరు వాస్తు నిబంధనలను గుర్తు పెట్టుకున్నట్లయితే, శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. వాస్తు ప్రకారం దేవుని విగ్రహం లేదా చిత్రాలను ఉంచినట్లయితే, దాని నుంచి మీరు అనేక ప్రయోజనాలను చూడవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే, పంచముఖి హనుమంతుడి విగ్రహం లేదా చిత్రాన్ని ఇంట్లో ఉంచవచ్చా లేదా?
పంచముఖి హనుమంతుని విగ్రహం ఇంట్లో ఏ దిశలో ఉండాలి?
ఇంట్లో పంచముఖి హనుమంతుడు ఉండటం మంచిదా కాదా? వాస్తు ప్రకారం, పంచముఖి హనుమంతుడి విగ్రహాన్ని ఇంట్లో ఉంచడం శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. పంచముఖి హనుమంతుని విగ్రహం లేదా చిత్రాన్ని ఇంట్లో ఉంచినట్లయితే, అన్ని రకాల వ్యతిరేక శక్తులు తగ్గిపోతాయని నమ్ముతారు. అదే సమయంలో, దాని కారణంగా శక్తి మరియు భద్రత యొక్క భావన ఉంటుంది. అయితే, పంచముఖి హనుమంతుడిని ఇంట్లో ఉంచడానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి; వీటిని తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
వాస్తు శాస్త్రంలో, ఇంటి నైరుతి మూల ఈ చిత్రాన్ని ఉంచడానికి అత్యంత సముచితమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ దిశ శ్రేయస్సుతో ముడిపడి ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో హనుమంతుడి చిత్రం లేదా విగ్రహాన్ని ఉంచడం సరైనదే. హనుమంతుడి చిత్రాన్ని ఆ వైపున ఉంచడం ద్వారా ఇంటిలో ఉండే వాస్తు లోపాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. దీనితో పాటు ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది.
పంచముఖి హనుమంతుడిని ఇంట్లో పెట్టేటప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేక విషయాలను గుర్తు పెట్టుకోవాలి. విగ్రహాన్ని ఎల్లప్పుడూ శుభ్రమైన ప్రదేశంలో ఉంచండి. పూజ గదిలో ఉంచితే బాగుంటుంది. అదే సమయంలో, ఇంటి వెలుపల ఉంచడం కూడా సరైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఇంటికి సానుకూల శక్తి వస్తుందని విశ్వసించబడుతుంది. పంచముఖి హనుమంతుడి విగ్రహాన్ని పడక గది లేదా వంట గదిలో పెట్టకూడదు. ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, పంచముఖి హనుమంతుని విగ్రహం లేదా చిత్రాన్ని ఇంట్లో ఉంచవచ్చు.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. సవిస్తర మరియు మరింత సమాచారం కొరకు, వాస్తు శాస్త్ర నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More