    జాతకంలో కాలసర్ప దోషం ఉంటే ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి? లక్షణాలు, పరిహారాలు తెలుసుకోండి!

    కాలసర్ప దోషం: చాలా మంది రకరకాల సమస్యలతో బాధ పడుతూ ఉంటారు. కొన్ని సమస్యలు మన జాతకంలో దోషాల వలన కూడా వస్తూ ఉంటాయి. కాలసర్ప దోషం వలన ఈ సమస్యలు వస్తాయి. కాలసర్ప దోషం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? ఈ దోష లక్షణాలు, పరిహారాలు గురించి తెలుసుకుందాం. ఇలా చేస్తే సమస్యలన్నీ తొలగిపోవచ్చు, ఈ బాధల నుంచి ఉపశమనం కలగవచ్చు.

    Published on: Apr 06, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో, కాలసర్ప దోషాన్ని అశుభంగా పరిగణిస్తారు. కాలసర్ప దోషం ఉన్న వ్యక్తి జీవితంలో అనేక సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుందని నమ్ముతారు. ఈ దోషం వ్యక్తిని మానసికంగా, శారీరకంగా కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, కాలసర్ప దోషం నుంచి బయటపడడానికి ఏం చెయ్యాలి? ఇది ఎలా ఏర్పడుతుంది? వంటి వివరాలను పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.

    జాతకంలో కాలసర్ప దోషం ఉంటే ఈ సమస్యలు వస్తాయి
    కాలసర్ప దోషం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది?

    జ్యోతిష్యం ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి జాతకంలోని అన్ని గ్రహాలు రాహువు, కేతువు మధ్య ఉన్నప్పుడు ఇది ఏర్పడుతుంది. ఈ పరిస్థితిలో, అన్ని గ్రహాలు ఒక పాముతో బంధించబడినట్లుగా కనిపిస్తుంది. రాహువు, కేతువులను నీడ గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు, వీటి ప్రభావం ప్రతికూలంగా ఉంటుంది. ఈ కారణంగా, కాలసర్ప దోషం బారిన పడిన వ్యక్తి జీవితంలో అనేక రకాల సవాళ్లు మరియు సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.

    కాలసర్ప దోషం లక్షణాలు:

    జాతకంలో ఈ దోషం ఉంటే, ఆ వ్యక్తి తరచుగా చనిపోయిన వ్యక్తులను కలలో చూడటం ప్రారంభిస్తాడు లేదా ఎవరో తనను గొంతు కోస్తున్నట్లు భావిస్తాడు.

    జీవితంలో పదేపదే సమస్యలను ఎదుర్కోవడం, ఒంటరిగా ఉండటం వంటివి జరుగుతాయి.

    వ్యాపారం లేదా ఉద్యోగంలో ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. ఇది పదేపదే నష్టాలకు దారితీస్తుంది.

    కలలలో పాము రూపం కనపడడం, శరీరంపై పాము పాకుతున్న అనుభూతి లేదా పాము కాటు దృశ్యాన్ని చూడటం వంటివి జరగవచ్చు.

    చిన్న విషయానికే జీవిత భాగస్వాములతో గొడవలు.

    కలలో తరచుగా గొడవలు మరియు తగాదాలు కనపడడం.

    తలనొప్పి, చర్మ సమస్యలు మొదలైన మానసిక మరియు శారీరక సమస్యలు పెరుగుతాయి.ఈ దోషం నుంచి బయటపడాలంటే కొన్ని పరిహారాలను పాటించడం మంచిది. దాంతో ఉపశమనం కలుగుతుంది.

    ఈ పరిహారాలను పాటించండి

    • ఈ దోషం వలన భార్యాభర్తల మధ్య వివాదాలకు ఉంటే, ఇంట్లో నెమలి పింఛం ధరించిన శ్రీకృష్ణుని విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. అలాగే ఆరాధించేటప్పుడు, "ఓం నమో భగవతే వాసుదేవయ'' అనే మంత్రాన్ని క్రమం తప్పకుండా జపించండి. ఈ కారణంగా,దోషం యొక్క ప్రభావం క్రమంగా తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది.
    • పనిలో పదేపదే అంతరాయాలు ఉంటే, శివుడి కుటుంబం మొత్తాన్ని క్రమం తప్పకుండా పూజించాలి. అలాగే, కోపం ఎక్కువగా ఉంటే, శివలింగానికి పాలతో అభిషేకం చేయండి.
    • మహామృత్యుంజయ మంత్రాన్ని జపించడం కూడా చాలా ప్రభావవంతంగా పరిగణించబడుతుంది. నెలన్నర పాటు ప్రతిరోజూ ఉదయం పక్షులకు బార్లీ గింజలను ఆహారంగా వేస్తే శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు.
    • ఈ దోషం ఉన్న వారు హనుమాన్ చాలీసాను క్రమం తప్పకుండా పఠించాలి. ముఖ్యంగా మంగళవారం రోజున హనుమంతుడిని పూజించండి.
    • రాహు-కేతుకు సంబంధించిన పరిహారాలను జ్యోతిష్య నిపుణులను అడిగి పాటించండి. దోషం ప్రభావం పూర్తిగా తగ్గుతుంది. అలాగే, ప్రదోష తిథి రోజున శివాలయంలో రుద్రాభిషేకం చేయడం కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

