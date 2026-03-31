    హనుమాన్ జయంతి 2026: హనుమాన్ జయంతి నాడు ఈ 7 పరిహారాలను పాటిస్తే కుజ దోషం తగ్గుతుంది, సంతోషంగా ఉండచ్చు!

    హనుమాన్ జయంతిని ఏప్రిల్ 2, 2026 గురువారం వచ్చింది. చైత్ర పూర్ణిమ ఏప్రిల్ 1 న ఉదయం 7:07 గంటలకు ప్రారంభమై, ఏప్రిల్ 2న ఉదయం 7:41 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఏప్రిల్ 2న ఉదయ తిథి ప్రకారం హనుమాన్ జయంతిని జరుపుకోవాలి. ఈ పవిత్ర రోజున కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలను పాటించడం ద్వారా హనుమాన్ ప్రత్యేక ఆశీస్సులు పొందవచ్చు.

    Published on: Mar 31, 2026 5:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హనుమాన్ జయంతి హిందువులు జరుపుకునే ప్రధాన పండుగ. ఈ రోజున హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల మంగళ దోషం, వివాహ సంబంధిత సమస్యలు మరియు ప్రతికూల ప్రభావాలు తగ్గుతాయి. 2026 సంవత్సరంలో హనుమాన్ జయంతిని ఏప్రిల్ 2, 2026 గురువారం వచ్చింది. చైత్ర పూర్ణిమ తిథి ఏప్రిల్ 1 న ఉదయం 7:07 గంటలకు ప్రారంభమై, ఏప్రిల్ 2న ఉదయం 7:41 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఏప్రిల్ 2న ఉదయ తిథి ప్రకారం హనుమాన్ జయంతిని జరుపుకోవాలి. ఈ పవిత్ర రోజున కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలను పాటించడం ద్వారా హనుమాన్ ప్రత్యేక ఆశీస్సులు పొందవచ్చు. మంగళ దోషం నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు.

    హనుమాన్ జయంతి 2026 తేదీ, ప్రాముఖ్యత

    హనుమాన్ జయంతిని చైత్ర పూర్ణిమ రోజున జరుపుకుంటారు. 2026లో పౌర్ణమి ఏప్రిల్ 1న ప్రారంభమై ఏప్రిల్ 2న ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి ప్రకారం, ఏప్రిల్ 2, 2026న హనుమాన్ జయంతిని జరుపుకోవడం శుభప్రదం. ఈ రోజున హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల కుజ గ్రహం యొక్క చెడు ప్రభావాలు తగ్గుతాయి, ధైర్యం పెరుగుతుంది మరియు జీవితంలో సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది. కుజ దోషం ఉన్నవారికి ఈ రోజు ముఖ్యంగా ఫలవంతమైనది.

    హనుమాన్ చాలీసా పఠనం:

    హనుమాన్ జయంతి రోజున హనుమాన్ చాలీసాను పఠించడం అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం. ఈ పఠనం మంగళ దోషాన్ని శాంతపరుస్తుంది, వ్యతిరేక శక్తిని తొలగిస్తుంది. భక్తుడికి ధైర్యాన్ని అందిస్తుంది. పూజ సమయంలో లేదా ప్రదోష సమయంలో చాలీసాను పఠించండి. రోజూ పఠించడం ద్వారా హనుమంతుడి ఆశీస్సులు నిలుస్తాయి.

    సింధూరం, ఎర్ర పువ్వులు:

    హనుమంతుడికి సింధూరం, ఎర్రటి పువ్వులు చాలా ఇష్టం. ఈ రోజున వారికి వీటిని సమర్పించి ఆరాధించండి. ఎరుపు రంగు కుజ గ్రహానికి చిహ్నం కాబట్టి, ఇది మంగళ దోషాన్ని శాంతపరుస్తుంది. జీవితంలో సానుకూలతను పెంచుతుంది. ‘ఓం హనుమతే నమః’ అనే మంత్రాన్ని జపించండి.

    ప్రసాదం సమర్పించడం:

    హనుమంతుడికి బూందీ అంటే చాలా ఇష్టం. ఈ రోజున వారికి బూందీ, అప్పాలను సమర్పించండి. ఇలా చేస్తే మంగళ దోషం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది మరియు ఇంటికి సంతోషం, సంపదను తీసుకువస్తుంది. ఓం హనుమతే నమః, శ్రీ రామ్ జై రామ్ జై రామ్ అనే మంత్రాలను పఠించండి. చివరగా హారతి ఇవ్వండి.

    దానం మరియు పరిహారాలు:

    ఈ రోజున పేదలకు ఆహారం, బట్టలు లేదా పండ్లు దానం చేయండి. బ్రహ్మచర్యం పాటించండి, తామసిక ఆహారానికి దూరంగా ఉండండి. హనుమాన్ ఆలయాన్ని సందర్శించడం కూడా శుభప్రదమైనది.

    హనుమాన్ జయంతి 2026 సందర్భంగా ఈ నివారణలను పాటించడం ద్వారా మంగళ దోషం తగ్గి, జీవితంలో ధైర్యం, బలం, ఆనందం, శ్రేయస్సు పెరుగుతాయి. మీరు భక్తితో పూజిస్తే హనుమాన్ అనుగ్రహం కచ్చితంగా కలుగుతుంది.

      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

