ఈ వారం సింహ రాశి వార ఫలాలు.. ఏప్రిల్ 19-25 దాకా కెరీర్, ఆర్థిక, ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి!
సింహ రాశి వారికి ఈ వారం (ఏప్రిల్ 19-25) ఆత్మవిశ్వాసంతో పాటు ఆచరణాత్మక దృక్పథం అవసరమని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కేవలం నమ్మకంతోనే సరిపెట్టుకోకుండా, ప్రతి పనిలోనూ పక్కా ఆధారాలతో ముందుకు సాగడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. కెరీర్, ఆర్థికం విషయాల్లో ముందస్తు ప్రణాళిక మీ విజయానికి కీలకం.
మీరు ఎంతో కాలంగా కలలుగంటున్న లేదా ప్లాన్ చేస్తున్న పనులకు ఈ వారం కేవలం ఆశలు ఉంటే సరిపోదు, బలమైన సాక్ష్యాధారాలు కూడా అవసరమవుతాయి. వారం ప్రారంభంలో మీ పనుల్లో ఎక్కడ లోపాలు ఉన్నాయో గుర్తించే అవకాశం లభిస్తుంది. మీరు ఆశించినంత వేగంగా పనులు సాగడం లేదని మొదట్లో కాస్త నిరాశ చెందవచ్చు. కానీ, వేగం కంటే స్థిరత్వం ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోండి. వారం గడిచే కొద్దీ ఏయే విషయాలపై దృష్టి పెట్టాలో మీకు స్పష్టత వస్తుంది. నిదానంగా అనిపించిన పనులే భవిష్యత్తులో మీకు పటిష్టమైన పునాదిగా మారుతాయి. నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మునుపటి కంటే సులభతరమవుతుంది.
ప్రేమ జీవితం ఎలా ఉంటుంది?
సింహ రాశి వారు ఈ వారం ప్రేమ విషయంలో కాస్త తగ్గి ఉండటం మంచిది. అహం అనేది ఒక చిన్న విషయాన్ని కూడా గోరంతలు కొండంతలు చేసే ప్రమాదం ఉంది. మీరు రిలేషన్లో ఉన్నట్లయితే, ఒకరి కోసం ఒకరు ఎదురుచూడటం కంటే, మీరే ముందుగా చొరవ తీసుకుని మాట్లాడటం ఉత్తమం. మీ భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు సున్నితమైన, ప్రేమపూర్వకమైన ధోరణిని అవలంబించండి. మౌనం వల్ల సమస్యలు పెరుగుతాయే తప్ప తగ్గవు. మనసు విప్పి మాట్లాడటం ద్వారా అనవసరపు మనస్పర్థలను దూరం చేసుకోవచ్చు.
కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది?
వృత్తిపరంగా ఈ వారం మీకు ఒక అగ్ని పరీక్ష వంటిది. మీరు చేస్తున్న పని నిజంగా అవసరమా లేదా అనే ప్రశ్న తలెత్తవచ్చు. దీన్ని ప్రతికూలంగా తీసుకోవద్దు. మీకు నిజంగా ఉపయోగపడే పనులేవో, కేవలం ఆడంబరంగా కనిపించే పనులేవో గుర్తించడానికి ఇది సరైన సమయం.
మీ వ్యాపారంలో ఉన్న బలహీనతలను గుర్తించి సరిదిద్దుకోండి. ఆర్భాటాల కంటే స్థిరమైన పనితీరు మీకు మంచి ఫీడ్బ్యాక్ తెచ్చిపెడుతుంది.
విద్యార్థులు: చదువులో వేగంగా ముందుకు వెళ్లడం కంటే, సబ్జెక్టును అర్థం చేసుకోవడంపై దృష్టి పెట్టండి. పునాది బలంగా ఉంటేనే ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. అధికారుల నుంచి మెరుగైన సహకారం అందుకోవడానికి మీ పనిలో నాణ్యతను పెంచండి.
ఆర్థికంగా ఎలా ఉంటుంది?
ఆర్థిక విషయంలో ఈ వారం మీరు చాలా నిజాయితీగా ఉండాలి. ఏదైనా వస్తువు కొనేటప్పుడు అది మీ అవసరమా లేక మీ హోదాను చాటుకోవడానికా అని ఆలోచించండి. ముఖ్యంగా మీ మూడ్ సరిగ్గా లేనప్పుడు లేదా ఇతరుల ముందు గొప్పగా కనిపించాలని చేసే ఖర్చుల వల్ల భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు పడవచ్చు. అయితే, భయపడాల్సిన పని లేదు, డబ్బు విషయంలో మీకు స్పష్టత లభిస్తుంది. పొదుపు లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ విషయంలో చిన్నపాటి అడుగు వేసినా అది పెద్ద మార్పును తెస్తుంది. డ్రామా కంటే వాస్తవికమైన ప్లాన్ మీకు ఆర్థిక బలాన్ని ఇస్తుంది.
ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది?
ఈ వారం మీరు శారీరక అలసట కంటే ముందు మానసిక చిరాకుకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. సహనం నశించడం, సరిగ్గా నిద్ర పట్టకపోవడం వంటివి మీపై ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉందనడానికి సంకేతాలు. మీ శక్తి సామర్థ్యాలకు మించి భారం మోస్తున్నారని మీ శరీరం హెచ్చరిస్తోంది. పని ప్రారంభించే ముందే సరైన భోజనం చేయడం మర్చిపోవద్దు.
సాయంత్రం వేళల్లో ప్రశాంతంగా గడపడానికి ప్రయత్నించండి. విశ్రాంతిని కేవలం పని లేని సమయంగా చూడకుండా, మీ ఎనర్జీని రీఛార్జ్ చేసుకునే ప్రక్రియగా భావించండి. వారాంతంలో తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం వల్ల మళ్లీ ఉత్సాహంగా పనులు ప్రారంభించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More