సింహ రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?
సింహ రాశి వారికి ఈ వారం కుటుంబ సౌఖ్యం, మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తాయి. ఆడంబరాల కంటే అర్థవంతమైన నిర్ణయాలే మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థానంలో నిలబెడతాయని ఈ వార ఫలాలు సూచిస్తున్నాయి.
రాశి చక్రంలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన సింహ రాశి వారికి ఏప్రిల్ 12 నుంచి 18 వరకు ఉండే ఈ వారం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ప్రారంభం కానుంది. సాధారణంగా సింహ రాశి వారు గుర్తింపును, ఆధిపత్యాన్ని కోరుకుంటారు. అయితే ఈ వారం మీ విజయం ఆడంబరాల్లో లేదు, మీలోని నిశ్శబ్ద ఆత్మవిశ్వాసంలోనే దాగి ఉంది. మీ తదుపరి అడుగును నిర్ణయించుకోవడంలో సన్నిహితులు లేదా భాగస్వాముల సలహాలు మీకు ఎంతగానో తోడ్పడతాయి.
కుటుంబం, వ్యక్తిగత మార్పులు
వార ఆరంభంలో ఇంటి వాతావరణం ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి గడిపే సమయం, వారితో కలిసి చేసే భోజనం మీ మనసును ఉత్తేజపరుస్తాయి. గత కొంతకాలంగా ఉన్న అలసట తొలగిపోయి సరికొత్త ఉత్సాహం మీలో నిండుతుంది. ప్రయాణాలు, ఉన్నత విద్య లేదా భవిష్యత్తు లక్ష్యాల గురించి మీ ఆలోచనలు ఈ వారం ఒక కొలిక్కి వస్తాయి. వారం గడిచే కొద్దీ కేవలం చప్పట్ల కోసం కాకుండా, మీ జీవితానికి ఏది ముఖ్యమో దానిపైనే మీరు దృష్టి పెడతారు. వారంతం నాటికి కొత్త దృక్పథంతో అడుగులు వేస్తారు, కానీ తొందరపాటు నిర్ణయాలకు మాత్రం ఇది సమయం కాదు.
ప్రేమ, బంధాలు
ప్రేమ విషయంలో ఈ వారం చాలా మధురంగా మొదలవుతుంది. మీరు రిలేషన్షిప్లో ఉన్నట్లయితే, ఒకరికొకరు ఇచ్చే గౌరవం, తోడ్పాటు మీ బంధాన్ని మరింత దగ్గర చేస్తుంది. ఎటువంటి ఒత్తిడి లేకుండా భాగస్వామితో గడిపే సమయం మీకు ఎంతో ఊరటనిస్తుంది. ఇక ఒంటరిగా ఉన్న వారికి (Singles), ఆకర్షణీయమైన మాటలు చెప్పే వారి కంటే, సహజంగా ఉంటూ మీ భావాలను అర్థం చేసుకునే వ్యక్తుల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. అయితే, వారం ద్వితీయార్థంలో అహం (Ego) కారణంగా చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రావచ్చు. గెలవాలనే పట్టుదల కంటే, అర్థం చేసుకోవాలనే తపన ఉంటేనే ప్రేమ బంధం నిలబడుతుంది.
కెరీర్, ఉద్యోగం
ఉద్యోగ రీత్యా ఈ వారం ఒక పక్కా వ్యూహం (Strategy) అవసరం. అందరిలోనూ ప్రత్యేకంగా కనిపించడం కంటే, మీరు చేసే పనిలో నాణ్యత ఉండటం ముఖ్యం. దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్ణయాలు తీసుకోండి. మీ ప్రతిభను గుర్తించే మెంటార్ లేదా సహోద్యోగి సాయంతో కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. మీరు వ్యాపారస్తులైతే, హడావుడిగా విస్తరణ పనులు చేపట్టకుండా, పునాదిని పటిష్టం చేసుకోవడంపై దృష్టి పెట్టండి. విద్యార్థులకు ఉన్నత చదువుల విషయంలో స్పష్టత వస్తుంది. ఈ వారం మీ పనితనం నిశ్శబ్దంగా ఉన్నా, ఫలితాలు మాత్రం ఘనంగా ఉంటాయి.
ఆర్థిక పరిస్థితి
డబ్బు విషయంలో ఈ వారం మీరు ఎంతో పరిణతితో వ్యవహరించాలి. ఆదాయం బాగున్నా, ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ముఖ్యంగా రిస్క్తో కూడిన పెట్టుబడులకు ఈ సమయం అనుకూలం కాదు. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పొదుపు చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి. ఏదైనా విలాసవంతమైన వస్తువు కొనాలనిపిస్తే, అది అవసరమా లేక కేవలం ఆ క్షణం సంతోషం కోసమా అని ఆలోచించండి. షేర్ మార్కెట్ లేదా పెట్టుబడుల విషయంలో దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలనే ఎంచుకోండి. ప్రయాణాలు లేదా కుటుంబం కోసం చేసే ఖర్చుల విషయంలో నిశితంగా పరిశీలించడం మంచిది.
ఆరోగ్యం
శారీరకంగా బలంగా కనిపించినా, మానసిక ఒత్తిడి మీ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఈ వారం భావోద్వేగ సమతుల్యత (Emotional Balance) చాలా ముఖ్యం. రాత్రిపూట ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ప్రయత్నించండి. పడుకునే ముందు అనవసరమైన ఆలోచనలు మానేయండి. శారీరక శ్రమతో పాటు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో గడపడం వల్ల మీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఇంటి వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటే, మీ శరీరం కూడా సానుకూలంగా స్పందిస్తుంది.
ముఖ్య సూచన: కేవలం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించే పనులు కాకుండా, లోతైన అర్థం ఉన్న విషయాలనే ఎంచుకోండి. ఈ వారం మీ నిశ్శబ్ద ఆత్మవిశ్వాసమే మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది.
- అదృష్ట సంఖ్య: 3
- అదృష్ట రంగు: బంగారం
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More