ఒత్తిడి నుండి తలనొప్పి దాకా ఏ రుద్రాక్షను ధరిస్తే ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు తొలగిపోతాయి?
పురాణాల ప్రకారం, రుద్రాక్ష ధరించడం ఒక వ్యక్తి జీవితంలో సానుకూల శక్తిని తెస్తుంది, మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది మరియు ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి దారి తీస్తుంది. దీనిని వైద్య అవసరాల కొరకు కూడా ధరిస్తారు. ఒత్తిడి నుండి తలనొప్పి వరకు, ఏ రుద్రాక్షను ఏ వ్యాధిని నయం చేస్తుంది?
హిందూ మతంలో రుద్రాక్షకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇంతకుముందు మీరు ఎక్కువగా సాధువులు, మహాత్ములు లేదా సాధువుల మెడలో ధరించడం చూసుంటారు. కానీ ఇప్పుడు చాలా మంది రుద్రాక్ష దండలు ధరిస్తున్నారు. పిల్లలు, యువత, మహిళలు మొదలైనవారు వీటిని ధరిస్తున్నారు. ఇది ఒక పవిత్ర విత్తనం. రుద్రాక్ష అనేది శివుని కన్నీళ్ల నుండి తయారైందని శివ పురాణంలో చెప్పబడింది. అందువల్ల ఇది శివుని రూపంగా కూడా పరిగణించబడుతుంది.
రుద్రాక్షతో ఎన్నో లాభాలు
ఇది విద్యుదయస్కాంత లక్షణాలను కలిగి ఉందని నమ్ముతారు. దీని విత్తనాలు సహజ విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి మన శరీరం యొక్క నాడీ వ్యవస్థ, రక్త ప్రసరణను ప్రభావితం చేస్తాయి. రుద్రాక్షలో 21 రకాలు ఉన్నాయి. ఇవి వేర్వేరు ముఖాల్లో కనిపిస్తాయి. ప్రతి ముఖి రుద్రాక్షకు దాని స్వంత ప్రాముఖ్యత మరియు నాణ్యత ఉంటుంది. వీటిని వివిధ ప్రయోజనాల కోసం ధరిస్తారు. అటువంటి పరిస్థితిలో ఏ రుద్రాక్ష ధరించడం వల్ల ఏ వ్యాధులు తొలగిపోతాయి ఈరోజు తెలుసుకుందాం.
ఏ రుద్రాక్ష ధరిస్తే ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయి?
ఒక ముఖి రుద్రాక్ష
ఒక ముఖి రుద్రాక్ష శివుని చిహ్నంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది చాలా అరుదైన, శక్తివంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ధ్యానం మరియు సాధనలో ఏకాగ్రతను పెంచడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. అదనంగా, ఇది మనస్సును శాంతపరుస్తుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలను తగ్గిస్తుంది. ఇది తలనొప్పి, మైగ్రేన్, మానసిక అలసట నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అలాగే నిద్ర నాణ్యతను మెరుగుపరచడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. ఇది రక్త ప్రసరణకు కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
ద్విముఖ రుద్రాక్ష
ఈ రుద్రాక్ష ఒత్తిడి, ఆందోళన, మానసిక ఒత్తిడికి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అదే సమయంలో ఉదర సమస్యలను కూడా తొలగిస్తుంది.
మూడు ముఖాల రుద్రాక్ష
మూడు ముఖాల రుద్రాక్షను అగ్ని దేవుని చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఈ రుద్రాక్ష కాలేయం, పిత్తాశయ సమస్యలు వంటి జీర్ణ వ్యాధులకు సహాయపడుతుంది. అదే సమయంలో ఇది శారీరక బలహీనతను కూడా తొలగిస్తుంది. ఇది శరీరం శక్తి, కార్యాచరణను పెంచడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.
నాలుగు ముఖాల రుద్రాక్ష
నాలుగు ముఖాల రుద్రాక్ష బ్రహ్మ దేవునికి చిహ్నంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది జ్ఞానం, తెలివితేటలు, ప్రసంగం, సృజనాత్మకతను పెంచడంతో సంబంధం కలిగి ఉందని నమ్ముతారు. ఇది జ్ఞాపకశక్తి లోపాలు, మానసిక అలసట, మూత్రపిండాలు, థైరాయిడ్ మరియు నత్తిగా ఉండటానికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
పంచముఖ రుద్రాక్ష
ఈ రుద్రాక్ష ఆరోగ్యం పరంగా కూడా చాలా ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది అధిక రక్తపోటు మరియు గుండె జబ్బులను మెరుగుపరుస్తుంది మరియు నాడీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది.
ఆరు ముఖాల రుద్రాక్ష
చర్మ సంబంధిత వ్యాధులను తొలగించడానికి ఈ రుద్రాక్ష సహాయపడుతుంది. ఇది అలసట సంబంధిత సమస్యలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది ఏకాగ్రతను పెంచుతుంది. గొంతు, కళ్ళు, మూత్రపిండాలు, జీర్ణ సమస్యలకు కూడా సహాయపడుతుంది.
ఏడు ముఖాల రుద్రాక్ష
ఈ రుద్రాక్ష ఒత్తిడి, ఆందోళన, మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది నిద్ర నాణ్యతను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది సహనాన్ని పెంచుతుంది.
ఎనిమిది ముఖాల రుద్రాక్ష
ఈ రుద్రాక్ష నిద్రలేమి సమస్యను తొలగిస్తుంది. నరాలు, మెదడుకు సంబంధించిన సమస్యలలో కూడా ఇది ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది శరీరం యొక్క శక్తి మరియు కార్యాచరణను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.
తొమ్మిది ముఖాల రుద్రాక్ష
ఈ రుద్రాక్ష దీర్ఘకాలిక బలహీనత, అలసటకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది కీళ్ల నొప్పుల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
పది ముఖాల రుద్రాక్ష
పది ముఖాల రుద్రాక్షను విష్ణుమూర్తికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఇది భద్రత, స్థిరత్వం మరియు వ్యతిరేక ప్రభావాల నుండి రక్షణను అందిస్తుంది. ఇది జలుబు మరియు దగ్గు వంటి సమస్యలలో ప్రభావవంతంగా పరిగణించబడుతుంది, ఎందుకంటే ఇది వేడి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
శివుడు, విష్ణుమూర్తి, దుర్గాదేవి, గణేశుడు, సూర్యుడు, ఇతర దేవతలు రుద్రాక్ష దండలు ధరించిన మానవులపై ఆశీర్వాదాలు కురిపిస్తారని నమ్ముతారు. కానీ జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, రుద్రాక్ష ధరించిన వ్యక్తి సాత్వికంగా ఉండాలి.