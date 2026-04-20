    వృషభ రాశి వార ఫలాలు (ఏప్రిల్ 19 - 25): నిదానమే ప్రధానం.. ఈ వారం కలిగే మార్పులు తెలుసుకోండి!

    ఏప్రిల్ 19 నుంచి 25 వరకు వృషభ రాశి వారి జాతకం మిమ్మల్ని ఆత్మపరిశీలన చేసుకోమని సూచిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆహారం, విశ్రాంతి మరియు వ్యక్తిగత అవసరాలపై దృష్టి సారించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. పనులు నెమ్మదిగా సాగుతున్నట్లు అనిపించినా, అది మీ మేలుకేనని గుర్తుంచుకోండి.

    Published on: Apr 20, 2026 9:45 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం ఒక కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభం కానుంది. గడిచిన కొద్ది రోజులుగా ఉన్న హడావిడి తగ్గి, దృష్టి మళ్లీ మీ అంతర్గత ప్రశాంతత వైపు మళ్లుతుంది. వారం ప్రారంభంలో పనులు మీరు ఆశించినంత వేగంగా సాగకపోవచ్చు. అయితే, దీన్ని ప్రతికూల అంశంగా భావించవద్దు. ఏదైనా సమస్య తీవ్రరూపం దాల్చకముందే దాన్ని గుర్తించి, పరిష్కరించుకునే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. రోజులు గడిచే కొద్దీ మీ మనసు ప్రశాంతంగా మారుతుంది, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.

    వృషభ రాశి వార ఫలాలు (ఏప్రిల్ 19 - 25)
    ప్రేమ జీవితం ఎలా ఉంటుంది?

    వారం మీ భాగస్వామ్య బంధంలో మాటల కంటే చేతలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. సుదీర్ఘమైన చర్చల కంటే, మీరు చూపే చిన్నపాటి ఆప్యాయత, కేరింగ్ మీ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తాయి. కొన్నిసార్లు "అన్నీ అర్థమయ్యాయి కదా" అనే భ్రమలో మనం ఉండిపోతాం, కానీ అవతలి వ్యక్తి మీ నుంచి మరింత సమయాన్ని, ప్రేమను ఆశిస్తూ ఉండవచ్చు. కాబట్టి, మౌనంగా ఉండి దూరాన్ని పెంచుకోకుండా, మీ మనసులో మాటను సున్నితంగా చెప్పండి.

    ఇక అవివాహితుల విషయానికి వస్తే, ప్రశాంత స్వభావం గల వ్యక్తుల పట్ల మీరు ఆకర్షితులయ్యే అవకాశం ఉంది. కేవలం ఆకర్షణ కంటే, మీకు భావోద్వేగ భద్రతను ఇచ్చే వారికే మీ మనసు పెద్దపీట వేస్తుంది. ఎవరినీ బలవంతంగా ఒప్పించే ప్రయత్నం చేయకండి, విషయాలను సహజంగా సాగనివ్వండి.

    కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది?

    వృత్తిపరంగా ఈ వారం మీరు ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని గ్రహించాలి. ఏదైనా క్లిష్టమైన సమస్య ఎదురైనప్పుడు దాన్ని దాటవేసి పక్కనుంచి వెళ్లడం కంటే, నేరుగా ఆ సమస్యను ఎదుర్కొని పరిష్కరించడం మంచిది. మీ పనితీరులో ఉన్న చిన్నపాటి లోపాలను సరిదిద్దుకోవడం వల్ల పనిభారం తగ్గుతుంది. అనునిత్యం చేసే ప్రయత్నాలే మీకు గుర్తింపును తెచ్చిపెడతాయి.

    ముఖ్యంగా విద్యార్థులు చివరి నిమిషంలో ఒత్తిడికి గురవ్వకుండా ఉండాలంటే, మొదటి నుంచే క్రమశిక్షణతో చదవాలి. "రేపు చేద్దాంలే" అనే ధోరణి వీడితేనే మెరుగైన ఫలితాలు సాధించగలరు. నిరంతర శ్రమ మాత్రమే మీ విజయానికి సోపానమవుతుందని గుర్తు పెట్టుకోండి.

    ఆర్థికంగా ఎలా ఉంటుంది?

    ఆర్థిక పరంగా ఈ వారం మీరు చేసే చిన్న చిన్న ఖర్చులే మీకు పెద్ద పాఠాలు నేర్పుతాయి. మీరు ఎక్కడ ఖర్చు చేస్తున్నారు? ఎందుకు చేస్తున్నారు? అనే విషయంపై స్పష్టత వస్తుంది. అవసరానికి, అలవాటుకు మధ్య ఉన్న తేడాను గుర్తించండి. పెద్ద పెద్ద పెట్టుబడుల కంటే, దైనందిన ఖర్చులను క్రమబద్ధీకరించుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తవు. ఇంటి అవసరాలకు, అత్యవసర ఖర్చులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. వారం ద్వితీయార్థంలో మీ ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడే తీసుకునే ఒక వివేకవంతమైన నిర్ణయం మీ రోజువారీ జీవితాన్ని తేలిక చేస్తుంది.

    ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది?

    మీ శరీరంలో ఏదో భారంగా అనిపిస్తోందంటే, అది అనారోగ్యం కాకపోవచ్చు.. కేవలం విశ్రాంతి కావాలని మీ శరీరం కోరుతున్న సంకేతం కావచ్చు. సరైన సమయానికి భోజనం చేయకపోవడం, నిద్రలేమి, విపరీతమైన పని ఒత్తిడి మీ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. ఈ వారం కొత్తగా ఏదో చేసేయాలని ఆరాటపడకుండా, ఉన్న అలవాట్లను మెరుగుపరుచుకోండి. వేడి వేడి ఆహారం తీసుకోవడం, కంటి నిండా నిద్రపోవడం వంటి ప్రాథమిక సూత్రాలను పాటించండి. రోజూ సాయంత్రం కాసేపు ప్రశాంతంగా గడపడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/వృషభ రాశి వార ఫలాలు (ఏప్రిల్ 19 - 25): నిదానమే ప్రధానం.. ఈ వారం కలిగే మార్పులు తెలుసుకోండి!
