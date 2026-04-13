కర్కాటక రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం పాత సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. కెరీర్, ఆర్థిక అంశాల్లో పురోగతి ఉన్నప్పటికీ, భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవడం కీలకమని ఈ వార ఫలాలు సూచిస్తున్నాయి.
రాశి చక్రంలో అత్యంత సున్నితమైన మనస్తత్వం కలిగిన కర్కాటక రాశి వారికి ఏప్రిల్ 12 నుంచి 18 వరకు ఉండే ఈ వారం ఒక పెద్ద మార్పుతో ప్రారంభం కానుంది. గత కొంతకాలంగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న జాప్యం, మానసిక భారం లేదా నిలిచిపోయిన పనులు ఒక్కసారిగా కదలడం ప్రారంభిస్తాయి. అయితే, ఈ మార్పు మొదట్లో కొంత గందరగోళంగా అనిపించవచ్చు. ఒకవైపు ఊరట, మరోవైపు అసహనం కలిగే అవకాశం ఉంది. "తొలి క్షణంలో కలిగే ఆవేశంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు" అని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
కెరీర్, సామాజిక హోదా
ఈ వారం మీ వృత్తి జీవితం మరియు సామాజిక వ్యవహారాలకు అధిక ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది. కార్యాలయంలో ఏ బాధ్యతలు మీకు సరిపోతాయో, ఏ ఒత్తిడిని మీరు మోయలేరో మీకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. నాయకత్వ లక్షణాలను ప్రదర్శించడానికి ఇది మంచి సమయం, కానీ ఇతరుల విమర్శలకు అతిగా స్పందించకుండా (Defensive) నిమ్మళంగా ఉండటం ముఖ్యం. వారం మధ్యలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, తద్వారా మీరు చేసే ప్రయత్నాలకు స్పష్టమైన ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. వారాంతం నాటికి పని ఒత్తిడి తగ్గి, కుటుంబంతో ప్రశాంతంగా గడిపే సమయం దొరుకుతుంది.
ప్రేమ, బంధాలు
ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఈ వారం పరిణతితో వ్యవహరించాలి. వార ఆరంభంలో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రావచ్చు, కానీ అవి కేవలం అలసట లేదా సమయం సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల కలిగినవి మాత్రమే అని గుర్తించండి. మీరు రిలేషన్షిప్లో ఉన్నట్లయితే, చిన్న విషయాలను పెద్దవి చేయకండి. ఇక ఒంటరిగా ఉన్న వారికి (Singles), కేవలం ఆకర్షణీయంగా కనిపించే వారి కంటే, మీకు మానసిక భరోసాను ఇచ్చే వ్యక్తుల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. వారం ద్వితీయార్థంలో పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. మనసు విప్పి మాట్లాడటం వల్ల బంధాల్లో ఉన్న చిక్కులు తొలగిపోతాయి.
ఆర్థిక స్థితిగతులు
ఆర్థికంగా ఈ వారం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. నిలిచిపోయిన చెల్లింపులు అందడం లేదా పాత బకాయిలు వసూలు కావడం వంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఉమ్మడి ఆస్తుల విషయంలో లేదా కుటుంబానికి సంబంధించిన ఆర్థిక చర్చల్లో స్పష్టత వస్తుంది. పెట్టుబడులు పెట్టే ఆలోచన ఉంటే, కుటుంబ సభ్యుల భావోద్వేగాలను పక్కన పెట్టి, కేవలం వాస్తవాలను బేరీజు వేసుకుని నిర్ణయం తీసుకోండి. వార ఆరంభంలో మానసిక ఒత్తిడి వల్ల అనవసరమైన ఖర్చులు చేసే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి జాగ్రత్త అవసరం.
ఆరోగ్యం
మీ మానసిక స్థితి మీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కర్కాటక రాశి వారు ఈ వారం భావోద్వేగ పరంగా కొంత సున్నితంగా ఉంటారు, ఇది మీ జీర్ణక్రియ లేదా నిద్రపై ప్రభావం చూపవచ్చు. బయటకు ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, లోపల ఉన్న ఒత్తిడిని గమనించండి. క్రమబద్ధమైన ఆహారం, ప్రశాంతమైన నిద్ర ఈ వారం మీకు చాలా అవసరం. పడుకునే ముందు తీవ్రమైన చర్చలు మానుకోండి. వారంతంలో మీ మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటే, శరీరంలో కూడా కొత్త శక్తి వస్తుంది.
ముఖ్య సూచన: పాత బాధలను ప్రస్తుత జీవితంపైకి నెట్టకండి. ఇప్పుడు మీకు లభిస్తున్న కొత్త అవకాశాలను శాంతంగా స్వీకరించండి.
- అదృష్ట సంఖ్య: 2
- అదృష్ట రంగు: ముత్యపు తెలుపు (Pearl White)
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More