    Last Super Moon: ఈరోజే 2025 చివరి సూపర్‌ మూన్.. ఎప్పుడు, ఎలా చూడాలి? ఈ అద్భుతాన్ని మిస్ అవ్వకండి!

    Last Super Moon: 2025 సంవత్సరపు చివరి, అత్యంత గొప్ప 'సూపర్ మూన్' ఈ రోజు ఆకాశంలో కనిపిస్తుంది. చంద్రుడు ఎప్పుడు కంటే పెద్దగా, సాధారణ పౌర్ణమి కంటే మరింత ఎక్కువ కాంతితో అద్భుతంగా కనిపించే అద్భుతమైన సందర్భం ఇది. మీరు ఈ సంవత్సరం చంద్రుని అత్యంత అందమైన రూపాన్ని చూడాలనుకుంటే, సూర్యాస్తమయం తర్వాత చూడండి.

    Published on: Dec 04, 2025 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    డిసెంబర్ సూపర్ మూన్ 2025: ఈరోజు (డిసెంబర్ 4, 2025) ఖగోళ శాస్త్ర ప్రేమికులకు చాలా ప్రత్యేకమైన రాత్రి కానుంది. 2025 సంవత్సరపు చివరి మరియు అత్యంత గొప్ప 'సూపర్ మూన్' ఈ రోజు ఆకాశంలో కనిపిస్తుంది. చంద్రుడు ఎప్పుడు కంటే పెద్దగా, సాధారణ పౌర్ణమి కంటే మరింత ఎక్కువ కాంతితో అద్భుతంగా కనిపించే అద్భుతమైన సందర్భం ఇది. మీరు ఈ సంవత్సరం చంద్రుని అత్యంత అందమైన రూపాన్ని చూడాలనుకుంటే, ఈ రాత్రి సూర్యాస్తమయం తర్వాత ఆకాశంవైపు చూడడం మర్చిపోవద్దు. ఈ ఖగోళ సంఘటనను కళ్ళతో గమనించడం మరపురాని అనుభవం.

    Last Super Moon: ఈరోజే 2025 చివరి సూపర్‌మూన్ (AP)
    Last Super Moon: ఈరోజే 2025 చివరి సూపర్‌మూన్ (AP)

    సూపర్ మూన్ అంటే ఏమిటి?

    సూపర్‌మూన్ అంటే చంద్రుడు భూమికి సమీపంలో ఉన్నప్పుడు పౌర్ణమి వస్తే సూపర్ మూన్ అంటారు. చంద్రుడు సంపూర్ణంగా గుండ్రంగా మరియు ప్రకాశవంతంగా ఉన్నప్పుడు చంద్రుడు తన దీర్ఘవృత్తాకార కక్ష్యలో కదులుతూ భూమికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఇది జరుగుతుంది.

    చంద్రుడు సాధారణం కంటే గణనీయంగా పెద్దగా మరియు ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తాడు. శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ రాత్రి సూపర్ మూన్ సాధారణ పౌర్ణమి కంటే 14 శాతం పెద్దగా మరియు 30 శాతం వరకు ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తుంది.

    ఈ రాత్రి సూపర్ మూన్ ఎప్పుడు చూడాలి?

    సాయంత్రం, సూర్యాస్తమయం తరువాత, తూర్పు దిశలో, మీరు ఆకాశంలో ఈ అందమైన దృశ్యాన్ని చూడచ్చు. చంద్రుడు హోరిజోన్ కు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు, ఒక అద్భుతమైన 'ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్' సృష్టించబడుతుంది, ఇది మరింత విస్తృతంగా అనిపిస్తుంది. డిసెంబర్ 5న తెల్లవారుజామున 4:44 గంటలకు చంద్రుడు భూమికి దగ్గరగా ఉంటాడు.

    ఈ ప్రత్యేక దృశ్యం ఎక్కడ కనిపిస్తుంది?

    ఈ దృశ్యం భారతదేశంలో దాదాపు ప్రతి చోట కనిపిస్తుంది. అయితే, కొన్ని ప్రధాన నగరాలు మరియు వాటి పరిసర ప్రాంతాలలో, ఇది చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. మెట్రోలలో నివసించే ప్రజలు కూడా సూపర్ మూన్ ఆస్వాదించవచ్చు. సూపర్ మూన్ ను చూడటానికి ప్రత్యేక పరికరాలు అవసరం లేదు, కానీ మీకు టెలిస్కోప్ ఉంటే, మీరు చంద్రుని ఉపరితలాన్ని మరింత దగ్గరగా చూడగలుగుతారు. సంవత్సరపు చివరి సూపర్ మూన్ తో ఈ రాత్రి ఆకాశంలో జరుగుతున్న ఈ అందమైన 'షో' ను చూసే అవకాశాన్ని కోల్పోకండి.

    గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

