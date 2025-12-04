Edit Profile
    ఈరోజే శక్తివంతమైన కోరల పౌర్ణమి.. ఇలా చేస్తే అపమృత్యు భయం, నరక బాధలు తొలగిపోతాయి!

    హిందూ పురాణాల ప్రకారం చూసినట్లయితే కార్తీక పౌర్ణమి నుంచి మార్గశిర పౌర్ణమి దాకా యమధర్మరాజు కోరలు తెరుచుకుని ఉంటాడు. దీంతో అనారోగ్య సమస్యలు తొలగిపోతాయి. కోరల పౌర్ణమి అంటే యమధర్మరాజుకి ఎంతో ఇష్టం. యమధర్మరాజుని ఆ రోజు పూజిస్తే శాంతి కలుగుతుందని నమ్మకం. కొడుకులు ఉన్నవారు ఇలా దిష్టి తీస్తే మంచిది.

    Published on: Dec 04, 2025 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మార్గశిర మాసం చాలా విశిష్టమైనది. మార్గశిర మాసంలో వచ్చే గురువారాల నాడు లక్ష్మీదేవిని భక్తి శ్రద్దలతో ఆరాధిస్తే సిరి సంపదలు కలుగుతాయి. అలాగే మార్గశిర మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి కూడా చాలా విశేషమైనది. హిందూ సంప్రదాయంలో పౌర్ణమికి ఎంతో విశేషమైన స్థానం ఉంది. మార్గశిర మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమిని కోరల పౌర్ణమి అని అంటారు. ఈ ఏడాది ఈ కోరల పౌర్ణమి డిసెంబర్ 4 అంటే ఈరోజు వచ్చింది.

    ఈరోజే శక్తివంతమైన కోరల పౌర్ణమి (pinterest)
    కోరల పౌర్ణమి 2025

    హిందూ పురాణాల ప్రకారం చూసినట్లయితే కార్తీక పౌర్ణమి నుంచి మార్గశిర పౌర్ణమి దాకా యమధర్మరాజు కోరలు తెరుచుకుని ఉంటాడు. దీంతో అనారోగ్య సమస్యలు తొలగిపోతాయి. కోరల పౌర్ణమి అంటే యమధర్మరాజుకి ఎంతో ఇష్టం. యమధర్మరాజుని ఆ రోజు పూజిస్తే శాంతి కలుగుతుందని నమ్మకం. అందుకే ఈరోజు యమధర్మరాజుని ఆరాధించాలి.

    ఈరోజు కుడుములు చేసి కాలభైరవుడి వాహనం అయినటువంటి కుక్కలకు వేస్తే మంచి జరుగుతుందని చాలామంది నమ్ముతారు. ఇలా చేస్తే కాలభైరవుని అనుగ్రహం ఉంటుందట. అలాగే ఈ కోరల పౌర్ణమి నాడు పిల్లలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండడానికి దిష్టి తీస్తారు. ఈ పౌర్ణమిని నరక పౌర్ణమి అని కూడా అంటారు. ఇలా ఈరోజు పిల్లలకు దిష్టి తేయడం వలన వారికి ఉన్న సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి.

    కొడుకులు ఉన్నవారు కోరల పౌర్ణమి నాడు ఇలా దిష్టి తీస్తే మంచిది

    కొడుకులు ఉన్నవారు మట్టి కుండలో రాళ్ల ఉప్పు, దాని పైన పసుపు, కుంకుమ వేసి ప్రధాన ద్వారం దగ్గర దిష్టి తీయాలి. తరువాత వాటిని పారేయాలి. పౌర్ణమి రోజు రాత్రి చంద్రోదయమైన తర్వాత మాత్రమే ఇలా దిష్టి తీయండి.

    కోరలమ్మ

    చిత్రగుప్తుడి సోదరి కోరల. పౌర్ణమి నాడు కోరలమ్మ అనే ఈ దేవతని ఆరాధిస్తారు. ఈమె యమధర్మరాజుకు సహాయకుడైన చిత్రగుప్తుడి సోదరి. చిత్రగుప్తుడు చెల్లెలు కోరలమ్మ ఇంటికి వచ్చే రోజు ఇదేనట. ఆ రోజున కోరలమ్మను ఆరాధిస్తే నరక బాధలు, అపమృత్యు భయం ఉండదని వరం ఇచ్చినట్లు పురాణాల్లో చెప్పబడింది.

    మినప రొట్టెలు లేదా కుడుములు

    కోరల పౌర్ణమి నాడు కొన్ని ప్రాంతాలలో మినప రొట్టెలు చేస్తారు. అలాగే వాటిని కొరికి కుక్కలకు వేస్తారు. ఇలా చేయడం వలన కాలభైరవ అనుగ్రహం కలుగుతుందని నమ్ముతారు. అలాగే మార్గశిర పౌర్ణమి నాడు చంద్రుడిని ఆరాధిస్తే కూడా శుభఫలితాలు కలుగుతాయి. చంద్రుని అనుగ్రహంతో ఆనందంగా ఉండొచ్చని, చంద్రుడు మానసిక ప్రశాంతతను కలిగిస్తాడని నమ్మకం.

