2026లో పౌర్ణమి ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చింది? ఆ రోజు ఏం చెయ్యాలో తెలుసుకోవడంతో పాటు 12 పౌర్ణమిల పూర్తి లిస్ట్ చూసేయండి!
పౌర్ణమి నాడు చేసే పూజ, దానాలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత వుంది. 2026 కొత్త సంవత్సరంలో మొత్తం 12 పౌర్ణమిలు ఎప్పటిలానే రానున్నాయి. పౌర్ణమి తేదీ చాలా పుణ్యాభివృద్ధి, ఫలవంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ ప్రత్యేక రోజున, పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఉదయం పవిత్ర నదులలో స్నానం చేసి పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్తారు.
పూర్ణిమ 2026 తేదీ, సమయం: మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ప్రతి నెలా వచ్చే పౌర్ణిమ చాలా విశిష్టమైనది. పౌర్ణమి నాడు చేసే పూజ, దానాలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత వుంది. 2026 కొత్త సంవత్సరంలో మొత్తం 12 పౌర్ణమిలు ఎప్పటిలానే రానున్నాయి. పౌర్ణమి తేదీ చాలా పుణ్యాభివృద్ధి, ఫలవంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.
ఈ ప్రత్యేక రోజున, పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఉదయం పవిత్ర నదులలో స్నానం చేసి పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్తారు. ధ్యానం చేసి నారాయణను ఆరాధిస్తారు. పౌర్ణమి రోజున స్నానం, దానం మరియు ఉపవాసం శుభ ఫలితాలను తీసుకు వస్తుంది. 2026 లో పౌర్ణమి ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చిందో తెలుసుకుందాం.
2026లో పౌర్ణమి ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చింది?
జనవరి 3, 2026 శనివారం - పుష్య శుక్ల పూర్ణిమ వ్రతం
ఫిబ్రవరి 1, 2026, ఆదివారం - మాఘ శుక్ల పూర్ణిమ
మార్చి 3, 2026, మంగళవారం - ఫాల్గుణ, శుక్ల పూర్ణిమ
ఏప్రిల్ 1, 2026, బుధవారం - చైత్ర, శుక్ల పూర్ణిమ
మే 1, 2026, శుక్రవారం - వైశాఖ, శుక్ల పూర్ణిమ
మే 30, 2026, శనివారం- జ్యేష్ఠ, శుక్ల పూర్ణిమ
జూన్ 30 2026, బుధవారం - ఆషాఢ, శుక్ల పూర్ణిమ
ఆగస్టు 27, 2026, గురువారం - శ్రావణ, శుక్ల పూర్ణిమ
28 సెప్టెంబర్ 26, 2026, శనివారం - భాద్రపాద, శుక్ల పూర్ణిమ
అక్టోబర్ 25, 2026, ఆదివారం - ఆశ్వీయుజ, శుక్ల పూర్ణిమ
నవంబర్ 24, 2026, మంగళవారం - కార్తీక, శుక్ల పూర్ణిమ
డిసెంబర్ 23, 2026, బుధవారం- మార్గశిర్ష, శుక్ల పూర్ణిమ
పౌర్ణమి పూజ:
పౌర్ణమి నాడు చంద్రుడిని ఆరాధిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయి. నదీ స్నానం, దీప దానం, పూజలు, వ్రతాలు వంటివి పౌర్ణమి నాడు ఆచరిస్తే ఎంతో పుణ్యం కలిగి పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి. చంద్రుని దర్శించుకుని చంద్రునికి పూజ చేయడం వలన కూడా విశేష ఫలితాన్ని పొందవచ్చు.
పౌర్ణమి నాడు చంద్రుడికి అర్ఘ్యం సమర్పిస్తే కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి.
వెండి పాత్రలో పాలు, నీళ్లు, పువ్వులు, అక్షతలు వేసి కొంచెం చక్కెర కూడా కలిపి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి.
“ఓం సోమాయ నమః” మంత్రాన్ని చంద్రునికి అర్ఘ్యం సమర్పించేటప్పుడు చదువుకోవాలి. 108 సార్లు ఈ మంత్రాన్ని జపిస్తే మంచి జరుగుతుంది.
పౌర్ణమి నాడు చంద్రుని ఆరాధించి చంద్రుడికి అర్ఘ్యం సమర్పిస్తే మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది. ఏమైనా దోషాలు ఉంటే కూడా పౌర్ణమి నాడు తొలగిపోతాయి.
పౌర్ణమి నాడు విష్ణుమూర్తిని, చంద్రుడుని ఆరాధిస్తే సకల దేవతల అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి వీలవుతుంది. సర్వపాపాలు కూడా తొలగిపోతాయి.
పౌర్ణమి నాడు విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడంతో పాటు సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేస్తే కూడా మంచి జరుగుతుంది. సత్యనారాయణ స్వామి కథ వింటే కూడా విశేష ఫలితాలను పొందవచ్చు.
భగవద్గీత, రామాయణాన్ని పారాయణం చేస్తే కష్టాలు తొలగి ఆనందంగా ఉండడానికి వీలవుతుంది. దానాలు చేస్తే కూడా అనుకున్న పనులు జరుగుతాయి, కోరికలు నెరవేరుతాయి.
News/Rasi Phalalu/2026లో పౌర్ణమి ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చింది? ఆ రోజు ఏం చెయ్యాలో తెలుసుకోవడంతో పాటు 12 పౌర్ణమిల పూర్తి లిస్ట్ చూసేయండి!
News/Rasi Phalalu/2026లో పౌర్ణమి ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చింది? ఆ రోజు ఏం చెయ్యాలో తెలుసుకోవడంతో పాటు 12 పౌర్ణమిల పూర్తి లిస్ట్ చూసేయండి!