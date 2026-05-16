    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    రేవతి నక్షత్రంలోకి శని దేవుడు - రేపటి నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి అత్యంత శుభం, రాజయోగం..!

    Shani Nakshatra Gochar 2026 : మే 17 ఆదివారం నుంచి శని దేవుడు రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ నక్షత్ర మార్పు కారణంగా ద్వాదశ రాశులలో ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి అపారమైన ధనలాభం, కెరీర్‌లో అద్భుతమైన పురోగతి లభించనుంది.

    Published on: May 16, 2026 4:24 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Shani Revati Nakshatra Transit 2026 : జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని దేవుడిని కర్మ ఫలదాతగా, న్యాయాధిపతిగా భావిస్తారు. ఒక వ్యక్తి చేసే పాప పుణ్యాలు, కర్మల ఆధారంగానే శని దేవుడు ఫలితాలను ఇస్తాడని నమ్ముతారు. ఈ కారణంగానే గ్రహాల అన్నింటిలోకి శని దేవుని కదలికలు, రాశి, నక్షత్ర మార్పులకు జ్యోతిష్య విశ్వాసాలలో అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.

    రేవతి నక్షత్రంలోకి శని దేవుడు.. మే 17 నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు!

    ఈ క్రమంలోనే మే 17, 2026న ఒక కీలకమైన జ్యోతిష్య ఘట్టం చోటుచేసుకోబోతోంది. కర్మ దేవుడైన శని.. రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ నక్షత్ర పరివర్తనం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలను ప్రభావితం చేసినప్పటికీ, 4 రాశుల వారికి మాత్రం పట్టరాని అదృష్టాన్ని, రాజయోగాన్ని తీసుకురాబోతోంది.

    కెరీర్, ఆర్థిక స్థితిపై ప్రభావం :

    జ్యోతిష్య నిపుణుల లెక్కల ప్రకారం… శని దేవుడు నక్షత్రాన్ని మార్చినప్పుడు ఆ ప్రభావం మనుషుల ఉద్యోగం, వ్యాపారం, సంపద, కుటుంబ బంధాలు మరియు ఆరోగ్యంపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ కాలంలో చాలా కాలంగా పడ్డ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే సమయం ఆసన్నమైంది. ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన పెండింగ్ పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. అయితే, ఈ శుభ సమయంలోనే కొన్ని రాశుల వారు కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా జ్యోతిష్యం చెబుతోంది. శని నక్షత్ర మార్పు వల్ల అఖండ లాభాలను పొందబోయే ఆ 4 అదృష్ట రాశుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

    • వృషభ రాశి : ఈ నక్షత్ర మార్పు వృషభ రాశి వారికి పెద్ద ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. సుదీర్ఘకాలంగా ముడిపడకుండా నిలిచిపోయిన పనులన్నీ ఇప్పుడు నెమ్మదిగా ముందుకు సాగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు కార్యాలయంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు, అదనపు బాధ్యతలు దక్కే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా బలంగా మారుతుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. గతంలో ఎదుర్కొన్న నష్టాల నుంచి బయటపడి లాభాల బాట పడతారు.
    • మిథున రాశి : మిథున రాశి వారి కెరీర్‌లో సరికొత్త మైలురాళ్లను అధిగమించడానికి ఈ సమయం చక్కని అవకాశాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఆస్తి తగాదాలు లేదా అంతర్గత సమస్యలు ముగిసిపోతాయి. దీనివల్ల మానసిక ఒలింపియాడ్స్, ఒత్తిడి నుంచి పెద్ద ఉపశమనం లభిస్తుంది.
    • కర్కాటక రాశి : శని రేవతి నక్షత్ర ప్రవేశం కర్కాటక రాశి వారి జీవితాల్లో కొత్త ఆశలను చిగురింపజేస్తుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు ఉన్నత చదువుల పరంగా, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాల పరంగా అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి. గతంలో ఇతరులకు అప్పుగా ఇచ్చి తిరిగిరావనుకున్న డబ్బు ఈ కాలంలో చేతికి అందుతుంది. నూతన వ్యాపారాలు లేదా పనులు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. గృహ వాతావరణం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా, ప్రశాంతంగా మారుతుంది.
    • తులా రాశి : తులా రాశి వారికి ఈ కాలం అపూర్వమైన విజయాలను అందిస్తుంది. కోర్టు కేసుల వంటి దీర్ఘకాలిక వివాదాలు ముగిసిపోయి మీకు అనుకూలంగా తీర్పులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం రెండు రంగాలలోనూ మీ స్థానం మరింత బలోపేతం అవుతుంది. పట్టుదలగా శ్రమించి మంచి ఫలితాలను సాధించడం ద్వారా మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.

    ఈ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి!

    శని నక్షత్ర మార్పు వేళ మేష రాశి, సింహ రాశి వారు ప్రతి విషయంలోనూ కొంచెం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు. ఈ కాలంలో తొందరపడి తీసుకునే ఎలాంటి నిర్ణయాలైనా ఆర్థికంగా, వ్యక్తిగతంగా నష్టాలను తెచ్చిపెట్టవచ్చు. కాబట్టి డబ్బు పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచితూచి అడుగులు వేయడం మంచిది. అలాగే ఆరోగ్య పరంగా ఎలాంటి చిన్న సమస్య వచ్చినా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించాలి.

    రేవతి నక్షత్రంలో శని సంచరిస్తున్న సమయంలో ఆయన అనుగ్రహం కోసం, దోష నివారణ కోసం శనివారం రోజుల్లో పేదలకు, నిస్సహాయులకు అన్నదానం లేదా వస్తుదానం చేయడం అత్యంత శుభప్రదం. శని దేవుని ఆలయానికి వెళ్లి నల్ల నువ్వులను దానం చేసి, ఆవ నూనెతో దీపాలు వెలిగించడం వల్ల శని పీడలు తొలగిపోతాయి. ఈ కాలంలో రోజూ హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండటమే కాకుండా… మన చుట్టూ ఉన్న ప్రతికూల శక్తులు, నెగటివిటీ తొలగిపోయి సకల శుభాలు కలుగుతాయి.

      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

