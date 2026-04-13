తులా రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?
తులా రాశి వారికి ఈ వారం సంబంధ బాంధవ్యాలు, ఆర్థిక అంశాల్లో స్పష్టత అవసరం. మీ జీవితంలో సమతుల్యత ఎక్కడ దెబ్బతిందో తెలుసుకుని సరిదిద్దుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.
రాశి చక్రంలో ఏడవ రాశి అయిన తులా రాశి వారికి ఏప్రిల్ 12 నుంచి 18 వరకు ఉండే ఈ వారం ఎంతో కీలకమైన మార్పులను సూచిస్తోంది. సాధారణంగా తులా రాశి వారు సమతుల్యతను, శాంతిని ఎక్కువగా కోరుకుంటారు. అయితే, ఈ వారం మీ జీవితంలో ఎక్కడో ఒకచోట ఆ సమతుల్యత లోపించినట్లు మీకు అనిపించవచ్చు. కేవలం పైపైన కనిపించే ఆకర్షణలతో కాకుండా, నిజాయితీతో కూడిన అడుగులు వేయడం ద్వారానే మీరు ఈ వారం విజయం సాధించగలరు.
సంబంధ బాంధవ్యాల్లో స్పష్టత
"మీ బంధాల్లో ఉన్న అస్పష్టతను శాంతి అని పొరబడకండి" అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు ఈ వారం హెచ్చరిస్తున్నారు. వారంలో మొదటి కొన్ని రోజులు భావోద్వేగ పరంగా సాఫీగా సాగినట్లు అనిపించినా, మీ ప్రయత్నం ఎదుటి వ్యక్తి నుంచి కూడా అంతే స్థాయిలో అందుతుందా లేదా అన్న అనుమానం కలగవచ్చు. అస్పష్టంగా ఉన్న విషయాలను ఎంతో కాలం దాచి పెట్టడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు. వారం గడిచే కొద్దీ అందరినీ సంతోష పెట్టడం కంటే, న్యాయంగా వ్యవహరించడంపైనే మీరు దృష్టి పెడతారు. వారంతం నాటికి మీ మనసులోని గందరగోళం తొలగిపోయి ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
ప్రేమ జీవితం
ప్రేమ విషయంలో ఈ వారం చాలా ముఖ్యమైనది. మీరు ఇప్పటికే రిలేషన్షిప్లో ఉంటే, భాగస్వామితో గడిపే కొన్ని మధుర క్షణాలు మీ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తాయి. వారిపై మీకు ఉన్న ఇష్టాన్ని తెలియజేయడానికి ఇది మంచి సమయం. ఇక ఒంటరిగా ఉన్న వారికి (Singles), కేవలం ఆడంబరాలకు పోయే వ్యక్తుల కంటే మనసులోని భావాలను నిజాయితీగా పంచుకునే వారిపై ఆసక్తి కలుగుతుంది. ప్రేమలో మర్యాద కంటే బంధం ముఖ్యమని మీరు గుర్తించాలి. ఏదైనా విషయంపై సందేహం ఉంటే నేరుగా అడిగి తెలుసుకోవడం మంచిది.
కెరీర్, ఉద్యోగం
ఉద్యోగ రీత్యా అందరినీ మెప్పించాలనే ధోరణిని పక్కన పెట్టండి. జట్టుగా పనిచేసేటప్పుడు లేదా బాధ్యతలు పంచుకునేటప్పుడు ఎవరి పాత్ర ఏంటో స్పష్టంగా ఉండాలి. మీరు వ్యాపారస్తులైతే, భాగస్వాములతో లేదా క్లయింట్లతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలను ఒకసారి పునఃసమీక్షించుకోండి. నిబంధనలు పక్కాగా ఉంటేనే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు రావు. మీ పని తీరుకు, ప్రశాంతమైన ఆలోచనా విధానానికి కార్యాలయంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. విద్యార్థులు చివరి నిమిషంలో ఒత్తిడికి గురికాకుండా ఉండాలంటే ప్రణాళికాబద్ధంగా చదువుకోవాలి.
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
డబ్బు విషయంలో ఈ వారం మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మానసిక అశాంతిని పోగొట్టుకోవడానికి అనవసరమైన వస్తువులు కొనడం లేదా విలాసాల కోసం ఖర్చు చేయడం ఏమాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు. ఆర్థిక విషయాలపై భాగస్వామితో లేదా కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించేటప్పుడు పారదర్శకత పాటించండి. పెట్టుబడుల విషయంలో అనవసరమైన రిస్క్ తీసుకోవద్దు. కేవలం ఆశలతో కాకుండా వాస్తవాలను బేరీజు వేసుకుని నిర్ణయాలు తీసుకోండి. బడ్జెట్ వేసుకోవడం వల్ల మీకు కొంత ఊరట లభిస్తుంది.
ఆరోగ్యం
బాహ్యంగా ప్రశాంతంగా కనిపిస్తూ అంతర్గతంగా ఒత్తిడిని మోయడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. మెడ నొప్పి, నిద్రలేమి లేదా అలసట వంటి సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఈ వారం సామాజికంగా అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలనే ఒత్తిడిని తగ్గించుకోండి. మీ కోసం కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకుని విశ్రాంతి తీసుకోండి. ఏదైనా ఒక బంధం మిమ్మల్ని మానసికంగా బాధిస్తుంటే, దాని నుంచి కొంత దూరం ఉండటం వల్ల మీ శక్తి సామర్థ్యాలు మెరుగుపడతాయి. శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యం కూడా ముఖ్యమని మరువకండి.
ముఖ్య సూచన: సమస్యలను దాచడం వల్ల శాంతి కలగదు. ఏది న్యాయమో అది చేయడం వల్ల మీ భవిష్యత్తు ప్రయాణం సులభతరం అవుతుంది.
- అదృష్ట సంఖ్య: 6
- అదృష్ట రంగు: రోజ్ పింక్ (Rose Pink)
