Horoscope: ఈరోజు ఈ రాశుల వారికి సూర్యుడిలాంటి వెలుగు.. సంతానం నుంచి శుభవార్తలు, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇలా ఎన్నో
Horoscope: ఆదివారం అంటేనే భాస్కరుడి రోజు. ఆత్మవిశ్వాసం, ఆరోగ్యం, నాయకత్వ లక్షణాలకు అధిపతి అయిన సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహం ఏయే రాశులపై ఉందో.. 2026 ఏప్రిల్ 26న మీ జాతకం ఎలా ఉండబోతుందో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఆదివారం సూర్య ఆరాధన అత్యంత విశిష్టమైనది. జాతకంలో సూర్యుడు బలంగా ఉంటే సమాజంలో గౌరవం, రాజ్యాధికారం లభిస్తాయి. గ్రహాల గమనాన్ని బట్టి 2026 ఏప్రిల్ 26వ తేదీ ఆదివారం నాడు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టబోతోంది. మరికొన్ని రాశుల వారు మాత్రం ఆర్థిక, ఆరోగ్య విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల వారి జాతక వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి
ఈ రోజు మీకు సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఎప్పటి నుంచో వేధిస్తున్న సమస్యలను మీ తెలివితేటలతో పరిష్కరించుకుంటారు. సంతానం వైపు నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. అయితే, మీ ఎదుగుదల చూసి అసూయపడే ప్రత్యర్థులు పెరుగుతారు, కాబట్టి జాగ్రత్త అవసరం.
వృషభ రాశి
మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. మీ మాటల వల్ల ఎదుటివారు నొచ్చుకునే ప్రమాదం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్నపాటి విభేదాలు రావచ్చు. ఆర్థిక లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి; ఎవరికీ అప్పు ఇవ్వొద్దు, తీసుకోవద్దు. ఈ రోజు అదృష్టం కంటే కష్టాన్నే నమ్ముకోవాలి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. కుటుంబ సమస్యల వల్ల పనిపై ఏకాగ్రత దెబ్బతింటుంది. ఈ రోజు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడమే మంచిది. పిల్లలతో సమయం గడపడం వల్ల కొంత వరకు ప్రశాంతత లభిస్తుంది. పై అధికారుల సహకారం ఈ రోజు మీకు అంతగా ఉండదు.
కర్కాటక రాశి
వ్యాపారంలో భాగస్వామ్యం మీకు కలిసి వస్తుంది. విదేశాల్లో ఉన్న బంధువుల నుంచి మంచి వార్తలు వింటారు. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. మీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీయాలని చూసే శత్రువుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.
సింహ రాశి
నేడు సింహ రాశికి ఆర్థికంగా లాభదాయకం. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు వస్తాయి. కానీ షేర్ మార్కెట్ వంటి రిస్క్ ఉన్న రంగాల్లో పెట్టుబడి పెట్టకపోవడమే మంచిది. కార్యాలయంలో సీనియర్లతో వాదనలకు దిగకండి. మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం కొంచెం ఆందోళన కలిగించవచ్చు.
కన్యా రాశి
కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో మీకు ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టుల్లో మీకు చోటు లభిస్తుంది. పని నిమిత్తం ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులను అతిగా నమ్మవద్దు. ఆర్థిక విషయాల్లో ఎవరికీ పూచీకత్తుగా ఉండకండి.
తులా రాశి
ఇంట్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. అతిథుల రాకతో సంతోషంగా గడుపుతారు. దీర్ఘకాలంగా ఆగిపోయిన పనులు ఈ రోజు పూర్తవుతాయి. పిల్లల కెరీర్ విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. సోదరులతో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి.
వృశ్చిక రాశి
వ్యాపార పరంగా కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా, నిలిచిపోయిన సొమ్ము మీ చేతికి అందుతుంది. ఇది మీకు పెద్ద ఊరటనిస్తుంది. ఖర్చులను నియంత్రించుకోకపోతే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు తప్పవు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి వచ్చే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి.
ధనుస్సు రాశి
రోజంతా ప్రశాంతంగా గడుస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామి మద్దతు మీలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది. ఆస్తులకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లపై సంతకం చేసేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు తనిఖీ చేసుకోండి. తండ్రి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.
మకర రాశి
నేడు మకర రాశి వారు పని ఒత్తిడి వల్ల శారీరక అలసట చెందుతారు. పనులను అదృష్టానికి వదిలేయకుండా కష్టపడితేనే ఫలితం ఉంటుంది. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు మీ విలువైన వస్తువులను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. కుటుంబంలో ఒకరికి దక్కే విజయం వల్ల సంతోషంగా ఉంటారు.
కుంభ రాశి
పాత పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. అవివాహితులకు వివాహ సంబంధం కుదిరే అవకాశం ఉంది. పాత మిత్రులను కలుసుకుని గత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంటారు. ఇంట్లో చిన్నపాటి కలహాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, కాబట్టి గొడవలకు దూరంగా ఉండండి.
మీన రాశి
నేడు ప్రేమ జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీ భాగస్వామి నుంచి సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ అందుకుంటారు. ఆన్లైన్ లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More