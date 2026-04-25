    Lucky Bamboo: లక్కీ బాంబూ.. ఇంట్లో ఈ మొక్క ఉంటే సిరి సంపదలే.. కానీ ఎన్ని కొమ్మలు ఉండాలో తెలుసా?

    Lucky Bamboo: ఫెంగ్ షూయ్ ప్రకారం లక్కీ బాంబూ మొక్క సానుకూల శక్తిని ఆకర్షించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ఈ మొక్కలో ఉండే కొమ్మల సంఖ్యను బట్టి ఫలితాలు మారుతుంటాయి. ఏ సంఖ్య దేనికి సంకేతం? ఏ దిశలో పెడితే అదృష్టం వరిస్తుంది? పూర్తి వివరాలు మీకోసం.. 

    Published on: Apr 25, 2026 9:25 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Lucky Bamboo: మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంటి నిర్మాణానికి వాస్తు శాస్త్రానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తామో తెలిసిందే. అయితే, ఇటీవలి కాలంలో చైనీస్ వాస్తు శాస్త్రమైన 'ఫెంగ్ షూయ్' (Feng Shui) పట్ల కూడా ప్రజల్లో ఆసక్తి విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఇంటీరియర్ డెకరేషన్‌లో భాగంగా పెంచుకునే 'లక్కీ బాంబూ' (Lucky Bamboo) మొక్క ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లోనూ, ఆఫీసు డెస్కు పైన కనిపిస్తోంది. కేవలం అందం కోసమే కాకుండా, ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తిని తొలగించి, అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుందని చాలామంది నమ్ముతుంటారు.

    Lucky Bamboo: లక్కీ బాంబూ.. ఇంట్లో ఈ మొక్క ఉంటే సిరి సంపదలే
    Lucky Bamboo: లక్కీ బాంబూ.. ఇంట్లో ఈ మొక్క ఉంటే సిరి సంపదలే

    అయితే, చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే.. లక్కీ బాంబూ కొనేటప్పుడు అందులో ఉండే కొమ్మల సంఖ్య చాలా ముఖ్యం. ఒక్కో సంఖ్యకు ఒక్కో అర్థం, ప్రభావం ఉంటుందని ఫెంగ్ షూయ్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. సరైన సంఖ్యలో కొమ్మలు లేని మొక్కను పెట్టుకుంటే ఆశించిన ఫలితం దక్కకపోవచ్చు.

    కొమ్మల సంఖ్య.. కలిగే ఫలితాలు

    మీరు కొనే లక్కీ బాంబూ మొక్కలో ఎన్ని కొమ్మలు ఉండాలో ఈ క్రింది వివరాలను చూసి నిర్ణయించుకోండి:

    ఒక్క కొమ్మ: దీనిని ‘సింగిల్ స్టెమ్’ అని పిలుస్తారు. ఇది కొత్త ప్రారంభాలకు, ఆత్మవిశ్వాసానికి చిహ్నం. కెరీర్‌లో ఎదుగుదల కోరుకునే వారు, ఏకాగ్రత పెంచుకోవాలనుకునే విద్యార్థులు తమ స్టడీ టేబుల్ లేదా ఆఫీసు డెస్కుపై దీనిని ఉంచుకోవచ్చు.

    రెండు కొమ్మలు: ఇది ప్రేమకు, భాగస్వామ్యానికి సంకేతం. కొత్తగా పెళ్లయిన వారు లేదా దంపతుల మధ్య అనురాగం పెరగాలనుకునే వారు దీనిని బెడ్రూమ్‌లో ఉంచుకోవడం మంచిది.

    మూడు కొమ్మలు: ఇది అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన సంఖ్య. ఇది సంతోషం, ఆరోగ్యం మరియు దీర్ఘాయువును సూచిస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత కోసం దీనిని లివింగ్ రూమ్‌లో ఉంచాలి.

    ఐదు కొమ్మలు: ఐదు సంఖ్య సంపదకు, విజయానికి గుర్తు. ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవాలని ఆశించే వారు, వ్యాపారంలో పురోగతి సాధించాలనుకునే వారు ఐదు కొమ్మలున్న బాంబూను ఎంచుకోవాలి.

    ఎనిమిది మరియు పది కొమ్మలు: ఎనిమిది కొమ్మలు ఉంటే అపారమైన సమృద్ధిని, పది కొమ్మలు ఉంటే పరిపూర్ణతను సూచిస్తాయి.

    గమనిక: ఫెంగ్ షూయ్ నిపుణుల ప్రకారం నాలుగు కొమ్మలు ఉన్న మొక్కను ఎప్పుడూ ఇంట్లో ఉంచకూడదు. చైనీస్ సంప్రదాయంలో 'నాలుగు' సంఖ్య మరణాన్ని సూచిస్తుంది, కాబట్టి దీనిని అశుభంగా భావిస్తారు.

    ఏ దిశలో పెడితే అదృష్టం?

    మొక్కను తెచ్చి ఎక్కడో ఒకచోట పెట్టేయడం కంటే, సరైన దిశలో ఉంచడం వల్ల ఫలితాలు త్వరగా కనిపిస్తాయి.

    తూర్పు దిశ (East): ఇంటి లివింగ్ రూమ్ లేదా హాల్లో తూర్పు వైపు ఈ మొక్కను ఉంచితే కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ప్రేమ పెరుగుతుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు దరిచేరవు.

    ఆగ్నేయం లేదా దక్షిణం (South-East/South): ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి గట్టెక్కడానికి, ఐశ్వర్యం పెరగడానికి ఈ దిశలు ఉత్తమం. ఆఫీసుల్లో దక్షిణ దిశలో ఉంచడం వల్ల పనిలో గుర్తింపు లభిస్తుంది.

    బెడ్రూమ్ నియమాలు: బెడ్రూమ్‌లో ఉంచేటప్పుడు బాంబూ కొమ్మలను ఒక ఎర్రటి రిబన్‌తో కట్టాలి. నీటితో నిండిన గాజు జార్‌లో ఉంచడం వల్ల దంపతుల మధ్య ఆత్మీయత పెరుగుతుంది.

    సంరక్షణ కూడా ముఖ్యమే

    కేవలం మొక్కను తెచ్చి పెట్టడమే కాదు, దానిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మొక్క ఎండిపోయినా లేదా కుళ్లిపోయినా వెంటనే దానిని తీసేయాలి. వారానికి ఒకసారి నీటిని మారుస్తూ ఉండాలి. నేరుగా ఎండ తగిలే చోట కాకుండా, వెలుతురు ఉండే ప్రదేశంలో ఉంచితే మొక్క ఏపుగా పెరుగుతుంది. పచ్చగా కళకళలాడే లక్కీ బాంబూ మీ ఇంటికి లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది.

      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    News/Rasi Phalalu/Lucky Bamboo: లక్కీ బాంబూ.. ఇంట్లో ఈ మొక్క ఉంటే సిరి సంపదలే.. కానీ ఎన్ని కొమ్మలు ఉండాలో తెలుసా?
    News/Rasi Phalalu/Lucky Bamboo: లక్కీ బాంబూ.. ఇంట్లో ఈ మొక్క ఉంటే సిరి సంపదలే.. కానీ ఎన్ని కొమ్మలు ఉండాలో తెలుసా?
