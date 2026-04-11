అదృష్టాన్ని తెచ్చే 5 ఫెంగ్ షుయ్ చిట్కాలు: ఇంట్లో ఈ మార్పులు చేస్తే ధన వర్షం కురవాల్సిందే!
వాస్తు శాస్త్రం మనకు ఎంత ముఖ్యమో, చైనీస్ వాస్తుగా పిలిచే 'ఫెంగ్ షుయ్' కూడా అంతే కీలకం. మీ ఇంట్లోకి సిరి సంపదలు రావాలన్నా, మానసిక ప్రశాంతత కలగాలన్నా ఈ 5 అద్భుతమైన వస్తువులను సరైన దిశలో ఎలా ఉంచాలో తెలుసుకోండి.
మన ఇల్లు కేవలం ఇటుకలు, సిమెంట్ కట్టడం మాత్రమే కాదు; అది మన జీవితంలో సానుకూల శక్తిని నింపే ఒక దేవాలయం. భారతీయ సంప్రదాయంలో వాస్తు శాస్త్రానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో, అంతర్జాతీయంగా 'ఫెంగ్ షుయ్'కు కూడా అంతే క్రేజ్ ఉంది. ఫెంగ్ షుయ్ అంటే చైనీస్ భాషలో 'గాలి' మరియు 'నీరు' అని అర్థం. ఈ ప్రకృతి శక్తులను సమన్వయం చేస్తూ ఇంట్లో సానుకూల శక్తి (Chi) ప్రవాహాన్ని పెంచడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
చాలా మంది కష్టపడి సంపాదించినా డబ్బు చేతిలో నిలవదు, లేదా ఇంట్లో అనవసరపు గొడవలు జరుగుతుంటాయి. ఇలాంటి సమస్యలకు ఫెంగ్ షుయ్ సూచించిన ఈ 5 వస్తువులు అద్భుతమైన పరిష్కారాలను చూపుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటో, వాటిని ఎక్కడ ఉంచాలో వివరంగా చూద్దాం.
1. మూడు కాళ్ల కప్ప (Money Frog)
ఫెంగ్ షుయ్లో మూడు కాళ్ల కప్పను అదృష్టానికి, సంపదకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా నోటిలో నాణేన్ని పట్టుకుని ఉండే కప్పను ఇంట్లో ఉంచుకుంటే లక్ష్మీ కటాక్షం సిద్ధిస్తుందని నమ్మకం.
ఎక్కడ ఉంచాలి?: దీనిని ఇంటి ప్రధాన ద్వారం లోపలి వైపు, అంటే ఇంట్లోకి వస్తున్నట్లుగా ఉంచాలి.
జాగ్రత్త: పొరపాటున కూడా కప్పను వంటగదిలో లేదా బాత్రూమ్లో పెట్టకండి. దీనివల్ల లాభం కంటే నష్టమే ఎక్కువ జరిగే ప్రమాదం ఉంది.
2. లోహపు తాబేలు (Metal Turtle)
తాబేలు సుదీర్ఘ కాలం జీవిస్తుంది, అందుకే ఇది దీర్ఘాయువుకు మరియు స్థిరత్వానికి చిహ్నం. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమయ్యే వారు లోహంతో చేసిన తాబేలును తెచ్చుకోవాలి.
ఎక్కడ ఉంచాలి?: ఒక గాజు పాత్రలో నీరు పోసి, అందులో ఈ లోహపు తాబేలును ఉంచి ఉత్తర దిశలో ప్రతిష్టించండి. ఇది ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తులను పీల్చుకుని, పనుల్లో ఆటంకాలను తొలగిస్తుంది.
3. డ్రాగన్ల జంట (Double Dragon)
శక్తికి, సాహసానికి డ్రాగన్ మారుపేరు. ఇంట్లో డ్రాగన్ల జంటను ఉంచడం వల్ల కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి.
దిశ: దీనిని ఇంటికి తూర్పు దిశలో ఉంచడం అత్యంత శుభప్రదం. ఇది ఇంటి యజమానికి సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలను పెంచుతుంది.
4. చైనీస్ నాణేలు (Lucky Coins)
డబ్బును ఆకర్షించడానికి ఇదొక సులభమైన మార్గం. మూడు పాత చైనీస్ నాణేలను ఎర్రటి దారం లేదా రిబ్బన్తో కట్టి ఉంచాలి.
నియమం: వీటిని ప్రధాన ద్వారం లోపలి వైపు ఉన్న హ్యాండిల్కు తగిలించాలి. నాణేలు ఎప్పుడూ ఇంటి లోపలి వైపు చూస్తున్నట్లు ఉండాలి కానీ బయటకు కాదు. గుర్తుంచుకోండి, ఈ ప్రయోగం కేవలం మెయిన్ డోర్కు మాత్రమే చేయాలి, మిగిలిన గదుల తలుపులకు వద్దు.
5. లాఫింగ్ బుద్ధ (Laughing Buddha)
సంతోషానికి, సమృద్ధికి కేరాఫ్ అడ్రస్ లాఫింగ్ బుద్ధ. ఆయన నవ్వులోనే సంపద దాగి ఉందని నమ్ముతారు.
దిశ: మీ లివింగ్ రూమ్లో ప్రధాన ద్వారానికి ఎదురుగా కాకుండా, కాస్త ఏటవాలుగా (Diagonal) ఉండేలా ఉంచండి. అలాగే ఆగ్నేయ దిశలో ఉంచడం వల్ల ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. ఆయన నవ్వుతున్న ముఖం ఇంట్లోకి ప్రవేశించగానే కనిపించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
ఇంట్లో వస్తువులను అమర్చడం మాత్రమే కాదు, ఆ ప్రదేశాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం కూడా ఫెంగ్ షుయ్లో కీలకమైన అంశం.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.