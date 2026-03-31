ఈ రాశులకు జీవితంలో సంపద నుంచి దేనికీ లోటు లేదు.. ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటారు!
శని దేవుడిని కర్మ ప్రధాత అంటారు. ఈ గ్రహం కష్టపడి పని చేయడం, క్రమశిక్షణ, సహనం మరియు దూరదృష్టికి ప్రతీక. శనికి అనుకూలమైన రాశులు సంపద సంచయనం, పెట్టుబడి పెట్టడం మరియు జీవితంలో స్థిరత్వం వంటి విషయాల్లో నిపుణులు. వారి జీవితాల్లో సంపద లేకపోవడం చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది. మరి ఆ రాశులు ఎవరో తెలుసుకుందాం.
వేద జ్యోతిష్యంలో, 12 రాశిచక్రాలకు వాటి స్వంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ రాశిచక్రాలు 9 గ్రహాలచే ఆధిపత్యం చెలాయిస్తాయి, దీని కారణంగా ప్రతి రాశి వ్యక్తుల స్వభావం, ప్రవర్తన, లక్షణాలు మరియు లోపాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. కొన్ని రాశులు వారు ముఖ్యంగా డబ్బు సంపాదించడం, పొదుపు చేయడం మరియు భవిష్యత్తు కోసం ప్రణాళిక చేయడంలో నిష్ణాతులు. శని దేవుడికి ప్రత్యేక దయ ఉన్న మూడు రాశిచక్రాలు ఉన్నాయి.
శని అనుగ్రహం ఈ రాశులపై ఉంటుంది.. అనేక లాభాలు
1.మకర రాశి:
క్రమశిక్షణ, పొదుపుకు అధిపతి అయిన మకర రాశిపై శని దేవుడు పూర్తి ఆధిపత్యం కలిగి ఉంటాడు. ఈ వ్యక్తులు సహజంగా కష్టపడి పని చేస్తారు. క్రమశిక్షణ కలిగి వుంటారు. మకర రాశి స్థానికులు ముఖ్యంగా డబ్బు ఆదా చేయడంలో నిష్ణాతులు. ఎల్లప్పుడూ భవిష్యత్తు కోసం ప్లాన్ చేస్తారు.
ఈ వ్యక్తులు పనిని సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి ఇష్టపడతారు. వీరి ప్రణాళికలు తరచూ విజయవంతమవుతాయి. వారి ఆత్మగౌరవ స్వభావం కారణంగా, వీరు ఇతరులపై ఆధారపడరు. శని దయతో కృషి ఎన్నటికీ వృథా కాదు. మకర రాశి వారు మంచి విధాన నిర్ణేతలు. దీర్ఘకాలిక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉంటారు.
2.కుంభ రాశి:
కష్టపడి పనిచేయడం, పెట్టుబడి పెట్టడం వంటి అద్భుతాలు కుంభ రాశిపై శనిదేవుని ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఈ వ్యక్తులు పెట్టుబడి పెట్టడంలో చాలా ప్రావీణ్యం కలిగి ఉంటారు. సమయపాలన కారణంగా, వీరు ప్రతి పనిని ఒక క్రమబద్ధమైన రీతిలో పూర్తి చేస్తారు. కుంభ రాశి వారు కష్టపడి పని చేస్తారు మరియు శ్రద్ధగా ఉంటారు.
వీరు అదృష్టాన్ని తక్కువగా, కర్మను ఎక్కువగా విశ్వసిస్తారు. ఈ వ్యక్తులు పెద్ద వ్యాపారవేత్తలు, పారిశ్రామికవేత్తలు అవుతారు. మంచి పెట్టుబడిదారులు కావడంతో, వారు చాలా అరుదుగా డబ్బు అయిపోతుంది. కుంభ రాశి ప్రజలు సంప్రదాయ నియమాలను వినూత్న ఆలోచనలతో ఉండడం ద్వారా కొత్త విధానాలను రూపొందించగలుగుతారు. శని దయతో, వీరి కృషితో వారికి స్థిరమైన సంపద మరియు మర్యాద లభిస్తుంది.
3.కన్య రాశి:
విశ్లేషణ, దూరదృష్టి కలిగిన కన్య రాశి వారు శని ద్వారా ఆశీర్వదించబడతారు. డబ్బు సంపాదించడంలో, పొదుపు చేయడంలో చాలా సమర్థవంతులు. కన్య రాశి స్థానికులు అవసరమైన విషయాలపై మాత్రమే ఖర్చు చేస్తారు. భవిష్యత్తు కోసం బాగా పొదుపు చేస్తారు. వీరు దూరదృష్టి కలిగి ఉంటారు. చిన్న చిన్న వివరాలపై శ్రద్ధ చూపుతారు. వ్యాపారంలో, బాగా రాణిస్తారు. శని దయతో, వీరి కష్టపడి పనిచేయడం మరియు విశ్లేషణాత్మక సామర్థ్యం వీరికి స్థిరమైన సంపద మరియు మర్యాదను తెచ్చిపెడుతుంది.
ఈ మూడు రాశిచక్రాలు (మకరం, కుంభం మరియు కన్య) జీవితంలో సంపద, స్థిరత్వం మరియు మర్యాదను పొందడంలో విజయం సాధిస్తారు. ఈ రాశిలో ఉండే వ్యక్తులు కష్టపడి పనిచేయడం, క్రమశిక్షణ మరియు దూరదృష్టి కారణంగా కొరతను ఎదుర్కొనరు. శని దయతో కృషి ఫలిస్తుంది. జీవితంలో సంతోషం, సంవృద్ధి ఉంటుంది.
శని అనుగ్రహాన్ని ఎలా పొందాలి?
ఈ మూడు రాశిచక్రాలకు శని దేవుని ప్రత్యేక దయ ఉంది. కాబట్టి శనివారం శని ఆలయంలో నూనెను దానం చేయడం, నల్ల నువ్వులు, ఆవాలు దానం చేయడం, “ఓం శం శనిశ్చరాయ నమః” మంత్రాన్ని పఠించడం చాలా శుభప్రదమైనది. శని దేవుని కృప ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. జీవితంలో సంపద, శ్రేయస్సుతో పాటు స్థిరత్వం కూడా కొనసాగుతుంది. మకరం, కుంభం మరియు కన్య రాశి వారు కష్టపడి పని చేయడం, క్రమశిక్షణ మరియు దూరదృష్టి కారణంగా జీవితంలో సంపద కొరత ఉండచ్చు.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More