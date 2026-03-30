    వాస్తు శాస్త్రం: ఇంట్లో ఎప్పుడూ గొడవలు అవుతున్నాయా? అయితే వెంటనే ఈ మూడు మార్పులు చెయ్యండి!

    కొన్ని ఇళ్లలో ఎల్లప్పుడూ విభేదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. దీని కారణంగా ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ ఒత్తిడికి గురవుతారు. అదే సమయంలో, మరికొన్ని ఇళ్లలో సంతోషంగా జీవిస్తారు. అక్కడి వాతావరణం చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఇది విధి అని భావించి చాలా మంది అనుకుంటూ వుంటారు.  ఇంటి యొక్క వాస్తు కూడా దీనిలో పెద్ద పాత్రను పోషిస్తుంది. 

    Published on: Mar 30, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వాస్తు శాస్త్రం మన జీవితాల్లో ఒక ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తుంది. చాలా సార్లు మనం దానికి సంబంధించిన నియమాలను పట్టించుకోనప్పటికీ, ఇంటి వాతావరణం మరియు పరిస్థితులతో పాటు, అవి మన జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. కొన్ని ఇళ్లలో ఎల్లప్పుడూ విభేదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. దీని కారణంగా ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ ఒత్తిడికి గురవుతారు.

    వాస్తు శాస్త్రం: ఇంట్లో ఎప్పుడూ గొడవలు అవుతున్నాయా? అయితే వెంటనే ఈ మూడు మార్పులు చెయ్యండి
    వాస్తు శాస్త్రం: ఇంట్లో ఎప్పుడూ గొడవలు అవుతున్నాయా? అయితే వెంటనే ఈ మూడు మార్పులు చెయ్యండి

    అదే సమయంలో, మరికొన్ని ఇళ్లలో సంతోషంగా జీవిస్తారు. అక్కడి వాతావరణం చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఇది విధి అని భావించి చాలా మంది అనుకుంటూ వుంటారు. అయితే, ఇంటి యొక్క వాస్తు కూడా దీనిలో పెద్ద పాత్రను పోషిస్తుంది. మీ ఇంట్లో ఎప్పుడూ కలహాలు ఉన్నట్లయితే, కొన్ని మార్పులతో ఈ సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ 3 సులువైన మార్పులు ఇంటి కలహాలను తగ్గిస్తాయి.

    ఇంట్లో ఎప్పుడూ గొడవలు అవుతున్నాయా? అయితే ఈ మార్పులు చేయండి

    డైనింగ్ హాల్‌లో ఈ చిన్న మార్పు చేయండి:

    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, డైనింగ్ టేబుల్ యొక్క దిశ సరిగ్గా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఒకవేళ దానిని తప్పు దిశలో ఉంచినట్లయితే, ఇంటి వాస్తు క్షీణిస్తుంది మరియు అటువంటి పరిస్థితుల్లో సంతోషం, శాంతి లోపిస్తాయి. నియమాల ప్రకారం, డైనింగ్ టేబుల్‌ను ఎల్లప్పుడూ ఇంటి తూర్పు లేదా పడమర దిశలో ఉంచాలి. అదే సమయంలో, డైనింగ్ టేబుల్ ఆకారం కూడా చాలా ముఖ్యమైనది.

    మార్కెట్లో ప్రతి ఆకారంలో టేబుల్స్ కనిపిస్తాయి, అయితే మీరు దీర్ఘచతురస్రాకార టేబుల్‌ను ఎంచుకోవాలి. ఇంటి సభ్యులందరూ ఒకేసారి కలిసి తినాలనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి. ఈ సమయంలో ఇంటి పెద్ద తూర్పు లేదా ఉత్తర దిశలో కూర్చోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా ఇంటికి మంచి శక్తి వస్తుంది. అంతా సానుకూలంగా మాట్లాడుకుంటారు. దీంతో కలహాల పరిస్థితి తగ్గుతుంది.

    వంటగది దిశ:

    వంటగది ఇంటిలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఈ సందర్భంలో సరైన దిశ ఉండటం చాలా ముఖ్యం. వాస్తు శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం, వంటగది ఇంటి ఆగ్నేయ మూలలో ఉండాలి. ఈ దిశలో అగ్నికి సంబంధించిన పనులు ఉంటే, ఇంట్లో ఆనందం మరియు శాంతి ఉంటాయి. కానీ వంటగది మరే ఇతర దిశలోనైనా ఉండటం వల్ల కొంత హాని ఉంటుంది. వంటగది సరైన దిశలో లేకపోతే, దానికి సంబంధించిన చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా తప్పుడు ప్రభావాలను తగ్గించవచ్చు. మరో వైపు, ఇంట్లో విభేదాలు పదే పదే జరుగుతుంటే, వంట గదిని ఆగ్నేయ వైపు ఉంచడానికి ప్రయత్నించండి.

    పడకగది దిశ:

    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఒకవేళ పడకగదిని నిబంధనల ప్రకారం నిర్మించినట్లయితే, సగం సమస్యలు ఇక్కడితో ముగుస్తాయి. పురాణాల ప్రకారం, పడకగది ఎల్లప్పుడూ నైరుతి దిశలో ఉండాలి. మంచం తల తూర్పు లేదా దక్షిణ దిశలో ఉండే విధంగా ఉంచాలి. ఈ దిశలో బెడ్‌రూమ్‌లు ఉండటం వల్ల ఇంట్లో శాంతి ఉంటుంది. అదే సమయంలో, గోడలకు సరైన రంగులు వేయడం కూడా ముఖ్యమని గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. వాస్తు ప్రకారం గోడల రంగులు క్రీమ్, పింక్, లేత నీలం, ఆకుపచ్చ లేదా ఆఫ్-వైట్ రంగుల్లో ఉండాలి. పడకగదిలో అక్వేరియం లేదా అద్దం ఉండకూడదని గుర్తుంచుకోండి. ఇవి ఇంటి వాస్తుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయని భావిస్తారు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    News/Rasi Phalalu/వాస్తు శాస్త్రం: ఇంట్లో ఎప్పుడూ గొడవలు అవుతున్నాయా? అయితే వెంటనే ఈ మూడు మార్పులు చెయ్యండి!
    News/Rasi Phalalu/వాస్తు శాస్త్రం: ఇంట్లో ఎప్పుడూ గొడవలు అవుతున్నాయా? అయితే వెంటనే ఈ మూడు మార్పులు చెయ్యండి!
    © 2026 HindustanTimes