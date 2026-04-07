మీనరాశిలో బుధ సంచారం: ఏప్రిల్ 11 నుంచి ఈ రాశుల జీవితాల్లో వెలుగులు.. వాహనాలు, ఇళ్ళు, డబ్బు ఇలా ఎన్నో ఊహించని లాభాలు!
మీన రాశిలోకి బుధుడు: బుధుడు ఎప్పటికప్పుడు తన రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తూ ఉంటాడు. ఏప్రిల్ 11న బుధుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీంతో కొన్ని రాశులు వారికి అనేక లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ రాశుల వారు విలాసాలను కూడా పొందుతారు. మరి ఈ అదృష్ట రాశులలో మీరూ ఉన్నారేమో చూసుకోండి.
మీన రాశిలోకి బుధుడు: ఏప్రిల్ 11న, గ్రహాల రాకుమారుడు తన రాశిని మారుస్తాడు. మీనంలోకి అడుగు పెడతాడు. బుధుడి సంచారం అనేక రాశిచక్రాలకు మార్పులను తెస్తుంది. మీనరాశిలో బుధుడు సంచారం చేసినప్పుడు అనేక రాశిచక్రాల జీవితాల్లో మార్పు ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మేష రాశి, ధనుస్సు రాశి, వృషభ రాశికి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఆలోచన, ప్రసంగం, నిర్ణయం తీసుకోవడం, నేర్చుకోవడం వంటి వాటిపై ప్రభావం చూపుతుంది. మీ జాతకంలో బుధుడి స్థానం బాగా ఉంటే, బుధుడి సంచారం మీ ఆలోచనలను పదును పెడుతుంది.
మీకు కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి, మీ కమ్యూనికేషన్ మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. కొంతమంది వ్యక్తులు బోధన, రచన, మీడియా, వ్యాపారం వంటి విద్యా పనుల్లో ఉంటారు. వారు బుధుడి ప్రభావాన్ని తీవ్రంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ వ్యక్తుల పని ఆలోచనలు, ప్రసంగాల ద్వారా మాత్రమే ముందుకు సాగుతాయి. ప్రతి రాశిచక్రం దాని స్వంత విభిన్న ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
ఏప్రిల్ 11న, కుంభ రాశి నుంచి మీనరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రాశికి అధిపతి గురువు. బుధుడు మీనరాశిలోకి ప్రవేశించడంతో నాలుగు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతుంది. ఇది చతుర్గ్రాహి యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. బుధుడు మీనరాశిలో శని, సూర్యుడితో కలయిస్తాడు. ఇది ‘బుధాదిత్య యోగం’ను కూడా సృష్టిస్తుంది. దీనితో పాటుగా కుజుడు కూడా ఈ రాశిచక్రంలో ఉంటాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో మీనంలో నాలుగు గ్రహాల కలయిక ఉంటుంది.
మీన రాశిలోకి బుధుడు ప్రవేశించడంతో ఏ రాశిచక్రంపై ప్రభావం చూపుతుందో, బుధ సంచారం వల్ల ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతాయో తెలుసుకుందాం. మరి మీకు కూడా లాభాలు కలుగుతాయో లేదో చూసుకోండి.
మేష రాశి, ధనుస్సు రాశి, వృషభ రాశికి ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి?
ఈ సమయంలో మీరు వ్యాపారం ద్వారా ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, కానీ ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో వృషభ రాశి ప్రజల ఆదాయం బాగుంటుంది. మీరు బుధ సంచారంతో అనేక లాభాలను పొందుతారు. మీరు ఇప్పటికే చేసిన పని నుంచి ఈ సమయంలో గుర్తింపు వస్తుంది. మీ వల్ల స్నేహితులు కూడా మంచి ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ధనుస్సు రాశి వారు సౌకర్యాలను పొందుతారు. అలాగే మీరు వాహనాలు మరియు ఇళ్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ సమయంలో మీరు కోర్టు విషయాల్లో కూడా ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.
