Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    5 రోజుల తరువాత, ఈ రాశుల వారి రోజులు మారతాయి.. ధనుస్సు రాశిలో బుధ సంచారం లాభాలను ఇస్తుంది!

    గ్రహాల యువరాజు బుధుడు ప్రస్తుతం వృశ్చిక రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. మరి కొద్ది రోజుల్లో బుధుడు ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. గ్రహాల యువరాజు రాశి మార్పు చేయడంతో మేషం నుంచి మీనం వరకు అన్ని రాశులపై ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. బుధుడు రాశిచక్రాన్ని మార్చడం వల్ల ఏ రాశులు ప్రయోజనం పొందుతాయో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Dec 25, 2025 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ధనుస్సు రాశిలో బుధ సంచారం: గ్రహాల యువరాజు బుధుడు ప్రస్తుతం వృశ్చిక రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. మరి కొద్ది రోజుల్లో బుధుడు ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. గ్రహాల యువరాజు రాశి మార్పు చేయడంతో మేషం నుంచి మీనం వరకు అన్ని రాశులపై ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, బుధ గ్రహం డిసెంబర్ 29 న ఉదయం 07:27 గంటలకు ధనుస్సు రాశిలో సంచరించబోతున్నాడు.

    ధనుస్సు రాశిలో బుధ సంచారం
    ధనుస్సు రాశిలో బుధ సంచారం

    ధనుస్సు రాశిలో ఇప్పటికే సూర్యుడు, శుక్రుడు, కుజుడు ఉన్నారు. బుధుడు సంచారం చేసిన వెంటనే, ఈ గ్రహాలతో బుధుడి సంయోగం ఏర్పడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, బుధుడు రాశిచక్రాన్ని మార్చడం వల్ల ఏ రాశులు ప్రయోజనం పొందుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    ధనుస్సు రాశిలో బుధ సంచారం.. ఈ రాశులకు లాభాలు

    మేష రాశి

    ధనుస్సు రాశిలో బుధ సంచారం మేష రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ కెరీర్‌లో బాస్ నుంచి గొప్ప మద్దతు లభిస్తుంది. అనేక కొత్త పనులు కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయి. మీ ఆదాయం మరియు ఆర్థిక స్థితిని మెరుగు పరుచుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. అయితే ఎప్పుడు, ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నది మీపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పరిశోధన చేసి తీసుకునే ఆర్థిక నిర్ణయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే జంక్ ఫుడ్స్‌కు దూరంగా ఉండండి.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశిలో బుధ సంచారం ధనుస్సు రాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి తమ కలను నెరవేర్చుకునే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా బలంగా ఉండాలంటే పెట్టుబడులతో పాటు పొదుపుపై కూడా శ్రద్ధ వహించాలి. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం, సరైన మోతాదులో నీరు త్రాగడం ద్వారా మీ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుగా ఉంచుకోవచ్చు.

    సింహ రాశి

    ధనుస్సులో బుధ సంచారం సింహ రాశి వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకు వస్తుంది. వ్యాపారంలో అనేక కొత్త అవకాశాలు మీ తలుపు తడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని హెచ్చుతగ్గులు ఉండే అవకాశం ఉంది. పూర్తిగా ఆలోచించి, పరిశోధన చేసిన తర్వాతే పెట్టుబడి పెట్టడం మీకు ప్రయోజనకరం. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం మర్చిపోవద్దు.

    గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/5 రోజుల తరువాత, ఈ రాశుల వారి రోజులు మారతాయి.. ధనుస్సు రాశిలో బుధ సంచారం లాభాలను ఇస్తుంది!
    News/Rasi Phalalu/5 రోజుల తరువాత, ఈ రాశుల వారి రోజులు మారతాయి.. ధనుస్సు రాశిలో బుధ సంచారం లాభాలను ఇస్తుంది!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes