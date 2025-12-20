Venus: ధనుస్సు రాశిలో శుక్ర సంచారం, మొత్తం 12 రాశులపై ప్రభావం.. డబ్బు, అందమైన ప్రేమ జీవితం ఇలా ఎన్నో
ధనుస్సు రాశిలో శుక్ర సంచారం 2025: జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో, శుక్ర గ్రహం ప్రేమ, వివాహం, అందం, విలాసం మరియు సౌకర్యాలకు చిహ్నంగా పరిగణించబడుతుంది. డిసెంబర్ 20, 2025న, శుక్రుడు వృశ్చిక రాశిని విడిచిపెట్టి ధనుస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శుక్రుడు ధనుస్సులో సుమారు 25 రోజులు ఉంటాడు. తరువాత జనవరి 13, 2026న మకర రాశిలో సంచరిస్తారు. శుక్ర సంచారం అనేక రాశిచక్రాలకు ప్రేమ సంబంధాలు, కుటుంబ జీవితం, కెరీర్ మరియు ఆర్థిక స్థితిలో గణనీయమైన మార్పులను తెస్తుంది. మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు శుక్రుడి రాశి మార్పు ద్వారా ప్రభావితమవుతాయి.
ధనుస్సు రాశిలో శుక్ర సంచారం.. పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం
మేష రాశి: మేష రాశి వారు ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన చిన్న సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు, కొంతమందికి ఉద్యోగాలు, వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. అదృష్టం మీ వైపు ఉంటుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు, ఉన్నత విద్య, మతపరమైన కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో సమస్యలు ఉండవచ్చు, కాబట్టి సంభాషణను కొనసాగించండి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి, కానీ అనుభవాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి.
వృషభ రాశి- శుక్రుడు మీ రాశిచక్రానికి అధిపతి, కాబట్టి ఈ సంచారం కాస్త బాగానే ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితంలో భావోద్వేగ హెచ్చు తగ్గులు సాధ్యమే. ఆకస్మిక ఖర్చులు లేదా డబ్బు కోల్పోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. సహనం, సంయమనంతో పనిచేయడం వల్ల ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి - శుక్రుడు మీ ఏడవ ఇంట్లో ఉంటాడు, ఇది చాలా శుభప్రదమైనది. వివాహం మరియు భాగస్వామ్యం బలంగా ఉంటుంది. అవివాహితులు మంచి సంబంధాన్ని పొందవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభం, ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి - ఈ సంచారం మీ రాశి ఆరో ఇంట్లో ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. ప్రత్యర్థులను జయిస్తారు. పనిప్రాంతంలో మీ పని ప్రశంసించబడుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది కానీ తినడం, త్రాగడంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి.
సింహ రాశి - శుక్రుడు ఐదో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ప్రేమ, పిల్లలు మరియు సృజనాత్మక రంగాలలో మంచి సంకేతాలు ఉంటాయి. ప్రేమ సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. కళలు, వినోదం, విద్యకు సంబంధించిన వ్యక్తులు విజయం సాధిస్తారు. భావోద్వేగాలకు లోనయ్యడం ద్వారా పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోండి.
కన్య రాశి- శుక్రుడు మీ రాశి నాలుగో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. కుటుంబం, సౌకర్యాలపై శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. వాహనం లేదా ఆస్తికి సంబంధించి మంచి నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. మీ తల్లి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. పనిప్రాంతంలో ఒత్తిడి ఉండవచ్చు.
తులా రాశి – శుక్రుడు మీ పరిపాలక గ్రహం. ఈ సంచారం మూడో ఇంట్లో ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కొత్త పరిచయాలు, చిన్న ప్రయాణాలు ప్రయోజనాలను ఇస్తాయి. తోబుట్టువులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ప్రేమ జీవితం మామూలుగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి - శుక్రుడు మీ రాశి రెండో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. డబ్బు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి, కానీ ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. మాట్లాడటంలో సంయమనం పాటించండి, లేనిపక్షంలో కుటుంబ కలహం ఏర్పడవచ్చు. ఆహారం, పానీయాలపై నియంత్రణ అవసరం.
ధనుస్సు రాశి- శుక్రుడు మీ రాశి ఆరవ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. వ్యక్తిత్వం ఆకర్షణను పెంచుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం బలంగా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో కొత్త అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, అయితే అధికంగా తినడం మానుకోండి.
మకర రాశి- శుక్రుడు పన్నెండవ స్థానంలో ఉంటాడు. ఖర్చులు పెరగవచ్చు. మానసిక అశాంతి ఉండవచ్చు. నిద్ర, ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో దూరం ఉండే అవకాశం ఉంది. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉంటాయి.
కుంభ రాశి- శుక్రుడు పదకొండవ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కోరికలు నెరవేరుతాయి. మీరు స్నేహితులు మరియు సామాజిక పరిచయాల నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు. కెరీర్ లో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.
మీన రాశి- శుక్రుడు పదవ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు, ఇది చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. కెరీర్ పురోభివృద్ధి, ప్రతిష్ట, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ మరియు వైవాహిక జీవితం సమతుల్యంగా ఉంటాయి. మీడియా, కళలు మరియు సృజనాత్మక రంగాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు ప్రత్యేక విజయాన్ని పొందుతారు.