    ముత్యాలు ధరించడం వల్ల కలిగే 3 అతి పెద్ద ప్రయోజనాలు ఇవి.. పొరపాటున కూడా ఈ రాశులు ధరించకూడదు!

    ముత్యం జ్యోతిష్యశాస్త్రం మరియు రత్నశాస్త్రంలో అత్యంత ప్రత్యేకమైన మరియు పవిత్రమైన రత్నంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ రత్నం చంద్ర గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంది. ఈ గ్రహం మనస్సు, భావోద్వేగాలు, మానసిక సమతుల్యతకు సంబంధించినదిగా పరిగణించబడుతుంది.  మనస్సు ప్రశాంతంగా లేకపోయినా, అతిగా ఆలోచిస్తున్నా ప్రయోజనకరం.

    Published on: Apr 02, 2026 4:01 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ముత్యం జ్యోతిష్యశాస్త్రం మరియు రత్నశాస్త్రంలో అత్యంత ప్రత్యేకమైన మరియు పవిత్రమైన రత్నంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ రత్నం చంద్ర గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంది. ఈ గ్రహం మనస్సు, భావోద్వేగాలు, మానసిక సమతుల్యతకు సంబంధించినదిగా పరిగణించబడుతుంది. గ్రంథాల ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి మనస్సు ప్రశాంతంగా లేకపోయినా, అతిగా ఆలోచిస్తున్నా ముత్యాలు ధరించడం వారికి ప్రయోజనకరం.

    ముత్యాలు ధరించడం వల్ల కలిగే మూడు ప్రయోజనాలు (gemini )

    ఇది కాకుండా, ఎక్కువ టెన్షన్ లేదా మూడ్ స్వింగ్స్‌ సమస్యలు ఉన్నవారికి ముత్యాలు కూడా సహాయ పడతాయి. అయితే ఈ రత్నం అందరికీ కాదు. అటువంటి పరిస్థితిలో ముత్యం ధరించే ముందు ఒకసారి అనుభవజ్ఞుడైన జ్యోతిష్కుడికి జాతకం చూపించాలి. ఇది కాకుండా, ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు ముత్యాలు ధరించకుండా ఉండాలో తెలుసుకుందాం. అలాగే ముత్యాలు ధరించడం వల్ల కలిగే 3 పెద్ద ప్రయోజనాలు ఏమిటో చూద్దాం.

    ముత్యాలు ధరించడం వల్ల కలిగే మూడు ప్రయోజనాలు:

    మనస్సును ప్రశాంతం: ముత్యాలు ధరించడం మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది. ఎక్కువ ఒత్తిడి ఉన్న వారికి, ఎక్కువ కోపం వచ్చే వారికి, ముత్యాలు ఒక అద్భుతంలా పని చేస్తాయి. ఒకరి మనస్సు తరచుగా చంచలంగా ఉంటే, వారు ముత్యాలు ధరించడం కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముత్యాలు ధరించడం వల్ల మనస్సులో అశాంతి తొలగిపోవడమే కాకుండా ప్రతికూల ఆలోచనలు కూడా తగ్గుతాయి.

    నిద్ర నాణ్యత: నిద్రపోవడంలో ఇబ్బంది ఉన్నవారికి ముత్యాలు ధరించడం కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. చాలా మంది రాత్రిపూట సకాలంలో నిద్రపోరు మరియు క్రమంగా ఇది ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, జాతకంలో చంద్రుని స్థానం బలంగా ఉంటే, అది మంచి నిద్రను కూడా ఇస్తుంది.

    సంబంధాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి: మీ మానసిక సమతుల్యత సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు మరియు మీరు కోపాన్ని నియంత్రించగలిగినప్పుడు, జీవితంలోని మిగిలిన విషయాలు కూడా సరిగ్గా ప్రారంభమవుతాయి. రత్నశాస్త్రం ప్రకారం, ముత్యాల సహాయంతో సంబంధాలలో అవగాహన పెరుగుతుంది మరియు క్రమంగా అది మెరుగుపడుతుంది. వాస్తవానికి, ముత్యాలు భావోద్వేగాలతో సంబంధం ఉన్న రత్నంగా పరిగణించబడతాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో ముత్యాలు ధరించడం సంబంధాలను సరిదిద్దుతుంది.

    జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి రాశిచక్రానికి అన్ని రత్నాలు సరైనవి కావు. అయితే కొంత మంది జ్యోతిష్యశాస్త్రాన్ని సంప్రదించకుండా సొంతంగా ఏదైనా రత్నాన్ని ధరిస్తారు, ఇది సరైనది కాదు.

    ఈ రాశుల వారు ముత్యాలు ధరించకూడదు:

    వృషభ రాశి, మకర రాశి, తులా రాశి, కుంభ రాశి వారు ముత్యాలు ధరించకూడదు. ఇది వారికి నష్టాలను తీసుకు వస్తుంది.

    ముత్యాలు ధరించేటప్పుడు ఈ విషయాలను గుర్తుంచుకోండి:

    ముత్యాలను ఎల్లప్పుడూ వెండితో ధరించడం మంచిది. ముత్యాలను బంగారంతో ధరించద్దు. దీనిని ఎల్లప్పుడూ చిటికెన వేలికి ధరించాలి. సోమవారం ముత్యాలను ధరించేందుకు అనుకూలం. దీన్ని ధరించే ముందు అనుభవజ్ఞుడైన జ్యోతిష్కుడిని సంప్రదించండి.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము.వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం దయచేసి రత్నాల నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/ముత్యాలు ధరించడం వల్ల కలిగే 3 అతి పెద్ద ప్రయోజనాలు ఇవి.. పొరపాటున కూడా ఈ రాశులు ధరించకూడదు!
