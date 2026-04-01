ఏప్రిల్ పౌర్ణమి 2026: ఈరోజు పుట్టిన తేదీ ప్రకారం ఇలా చేస్తే వ్యక్తిగత జీవితంలో మార్పులు ఉంటాయి, మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది!
న్యూమరాలజీ ప్రకారం, వ్యక్తిగత జీవితంలో స్థిరత్వాన్ని తీసుకు రావడానికి ప్రతి రాడిక్స్కు పౌర్ణమి పరిహారాలు ఉన్నాయి. ఈ రోజున తీసుకున్న కొన్ని పరిహారాలు చాలా ముఖ్యమైనవిగా పరిగణించబడతాయి. ఏప్రిల్ నెలలో పౌర్ణమి రోజున 1 నుండి 9 వరకు ఉన్న వ్యక్తులు ఏ పరిహారాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
జ్యోతిష్యశాస్త్రం, సంఖ్యా శాస్త్రంలో, పౌర్ణమి రోజు చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ రోజున చంద్రుని శక్తి అత్యధికంగా ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ రోజున తీసుకున్న కొన్ని పరిహారాలు జీవితాన్ని సులభతరం చేస్తాయి. అదే సమయంలో వాటి ద్వారా మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మన భావోద్వేగాలు సమతుల్యంగా ఉంటాయి. అదే సమయంలో జీవితంలో అనేక సానుకూల మార్పులు కూడా కనిపిస్తాయి.
న్యూమరాలజీ ప్రకారం, వ్యక్తిగత జీవితంలో స్థిరత్వాన్ని తీసుకు రావడానికి ప్రతి రాడిక్స్కు పౌర్ణమి పరిహారాలు ఉన్నాయి. ఈ రోజున తీసుకున్న కొన్ని పరిహారాలు చాలా ముఖ్యమైనవిగా పరిగణించబడతాయి. ఏప్రిల్ నెలలో పౌర్ణమి రోజున 1 నుండి 9 వరకు ఉన్న వ్యక్తులు ఏ పరిహారాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ఈ రోజున నెంబరు 1 నుంచి నెంబరు 9 వరకు వ్యక్తులు పరిహారాలు తెలుసుకోండి.
నెంబరు 1:
ఈ సంఖ్యకు అధిపతి సూర్యుడు. వీరి స్వభావం నాయకుడిగా ఉంటుంది. అయితే కొన్ని సార్లు వారి ఆత్మవిశ్వాసం కదిలినట్లు అనిపిస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో వారు పౌర్ణమి రోజున 10 నుండి 15 నిమిషాలు ధ్యానం చేయాలి. ఇది కాకుండా, మీరు చేయాలనుకున్నది నోట్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ నెరవేరుతున్నాయని మీ మనస్సులో ఆలోచించండి.
నెంబరు 2:
ఈ సంఖ్యకి గ్రహాధిపతి చంద్రుడు. అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ వ్యక్తులు చాలా భావోద్వేగానికి గురవుతారు. వారి భావోద్వేగాలను సమతుల్యం చేయడానికి వారు పౌర్ణమి రోజున చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈ రోజున నంబర్ 2 ఉన్నవారు రాత్రిపూట తెల్లటి కొవ్వొత్తిని వెలిగించి కాసేపు కూర్చోవాలి. మీరు కదలకుండా కూర్చోవాలని గుర్తుంచుకోండి. అదే సమయంలో వెండి లేదా గాజు గ్లాసుల్లో నీళ్లు పోసి వెన్నెల కింద రాత్రి ఉంచి ఉదయాన్నే తాగాలి.
నెంబరు 3:
ఈ సంఖ్యకి అధిపతి బృహస్పతి. ఈ రోజున వారు తమ కోరికలను డైరీలో నమోదు చేయాలి. అలాగే ఈ రోజున పుస్తకాలు చదవడం కూడా వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది కాకుండా, నెంబర్ 3 ఉన్నవారు పౌర్ణమి రోజున పేదలకు దానం చేయవచ్చు. అలా చేయడం చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు.
నెంబరు 4:
ఈ సంఖ్యకి గ్రహాధిపతి రాహువు. ఈ వ్యక్తులు చాలా కష్టపడి పనిచేస్తారు. పౌర్ణమి రాత్రి వాటిని ఓపెన్ గా ఆకాశం క్రింద క్వార్ట్జ్ లేదా ఏదైనా స్ఫటికాల క్రింద ఉంచాలి. దీనితో పాటు, మీ కోరిక మేరకు విజన్ బోర్డును తయారు చేసి అందులో అన్ని ప్రణాళికలను వ్రాయండి. ప్రశాంతమైన మనస్సుతో నడవండి. మరుసటి రోజు స్ఫటికాన్ని తీసుకుని ఎల్లప్పుడూ మీ వద్ద ఉంచుకోండి.
నెంబరు 5:
ఈ సంఖ్యకి అధిపతి బుధుడు. పౌర్ణమి రాత్రి బాధ కలిగించే విషయాలను కాగితం మీద రాయండి. తరువాత కాల్చండి, ఎందుకంటే అలా చేయడం వల్ల మనస్సు తేలికగా ఉంటుంది. ప్రకృతి మధ్య ఉండి లోతైన శ్వాసను అభ్యసించండి.
నెంబరు 6:
అధిపతి శుక్రుడు. పౌర్ణమి రాత్రి మంచి సువాసన గల అగరబత్తిని వెలిగించండి. స్నానం చేసేటప్పుడు పువ్వులను నీటిలో వేయాలి. మీ జీవితంలో ఆనందం మరియు శ్రేయస్సు పెరుగుతున్నాయని మీ మనస్సులో ఆలోచించండి. ఈ పరిష్కారం వ్యక్తిగత జీవితంలో సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.
నెంబరు 7:
అధిపతి కేతువు. ఈ రాడిక్స్ ప్రజలు చాలా ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు. పౌర్ణమి రాత్రి నిశ్శబ్ద ప్రదేశంలో కూర్చుని ధ్యానం చేయండి. మొబైల్కు దూరంగా ఉండి మీ మనసు చెప్పేది వినండి. మీరు మంత్రాలను కూడా పఠించవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల మీకు శాంతి లభిస్తుంది.
నెంబరు 8:
ఈ సంఖ్యకి అధిపతి శని. పౌర్ణమి రాత్రి వెన్నెల కింద మీ పర్సు మరియు కొన్ని నాణేలను ఉంచండి. ముందుగానే ఆలోచించండి. మీ మంచి ఆర్థిక పరిస్థితిని ఊహించుకోండి. ఇలా చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తులో మీ ఆర్థిక స్థితి బలపడుతుంది.
నెంబరు 9:
ఈ సంఖ్యకి అధిపతి కుజుడు. ఈ వ్యక్తులు స్వభావరీత్యా భావోద్వేగానికి గురవుతారు. ప్రజలకు సహాయం చేస్తారు. పౌర్ణమి రోజున పాత కోపాన్ని మరచిపోండి. మీ దుఃఖాలను విడిచిపెట్టడానికి ప్రయత్నించండి. ఈ రోజున నిరుపేద వ్యక్తికి ఏదైనా విరాళం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. ఇది మీ మనస్సును కాంతివంతం చేస్తుంది మరియు కొత్త ప్రారంభాలకు మార్గం తెరుస్తుంది.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.