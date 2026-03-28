Unstoppable Rasis: న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారితో గెలవడం అంత సులువు కాదు!
న్యూమరాలజీ ఆధారంగా ఒక మనిషి తీరు, ప్రవర్తన ఎలా ఉన్నాయో చెప్పడంతో పాటు భవిష్యత్తు గురించి కూడా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గెలవాలనే అనుకుంటారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై గెలవడం అంత సులువు కాదు. వారితో గెలవాలంటే చాలా కష్టమైన పోటీని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. అద్భుతమైన మనోబలం కలిగి ఉంటారు.
న్యూమరాలజీ ఆధారంగా అనేక విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు. న్యూమరాలజీ ఆధారంగా ఒక మనిషి తీరు, ప్రవర్తన ఎలా ఉన్నాయో చెప్పడంతో పాటు భవిష్యత్తు గురించి కూడా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గెలవాలనే అనుకుంటారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై గెలవడం అంత సులువు కాదు. వారితో గెలవాలంటే చాలా కష్టమైన పోటీని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. పైగా అద్భుతమైన మనోబలం, తెలివితేటలను కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి వారితో పోటీ పడటం అంత ఈజీ కాదు. మరి న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఏ తేదీల్లో పుట్టిన వారితో పోటీ పడడం కష్టమో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారితో గెలవడం అంత ఈజీ కాదు.. ఎంతో కష్టపడితే కానీ గెలవలేము
రాడిక్స్ సంఖ్య 1
ఏదైనా నెలలో 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ సంఖ్య 1 అవుతుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు చాలా దృఢంగా ఉంటారు. నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి సూర్యుడు. సూర్యుడు గ్రహాలకు రాజు.
సూర్యుని అనుగ్రహంతో ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు నాయకత్వ లక్షణాలను ఎక్కువగా కలిగి ఉంటారు. పైగా ఏదైనా పని మొదలు పెడితే అది పూర్తయ్యే దాకా ఏమాత్రం ఆగరు. వీరితో గెలవడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా వీరికి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కష్ట సమయాల్లో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
రాడిక్స్ సంఖ్య 8
ఏదైనా నెలలో 8, 17, 26 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ సంఖ్య 8 అవుతుంది. వీరు గంభీరంగా, ఓపికతో ఉంటారు. వీళ్లతో గెలవడం అంత ఈజీ కాదు. వీరిని ఓడించడానికి చాలా కష్టపడాలి. సరైన ప్లాన్, ఓర్పు ఉంటేనే గెలవడం సాధ్యం.
వీరు బయటకు ప్రశాంతంగా కనిపిస్తారు, కానీ సరైన టైమ్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. విజయాలను అలా వారు దక్కించుకుంటారు. మానసికంగా వీరిని దెబ్బతీయడం కూడా కష్టం. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారితో గెలవాలంటే వారిని మిత్రులుగా చేసుకోవాలి. అలాగే మేధస్సు, పని తనంతో ముందుకు వెళ్ళాలి.
రాడిక్స్ సంఖ్య 9
ఏదైనా నెలలో 9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ సంఖ్య 9 అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి కుజుడు. కుజుడు యుద్ధ వీరుడు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు చాలా సాహసవంతులు. వీరితో గెలవడం సులువు కాదు. దేనికి భయపడరు.
పైగా కష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ఎప్పుడూ ధైర్యంగా ఉంటారు. రెట్టింపు ఉత్సాహంతో ఓటమి నుంచి బయటకు వస్తారు. పోరాటపటిమ వీరి బలం. శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వీరిని ఓడించడం అంత ఈజీ కాదు.
