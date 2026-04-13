    మకర రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి!

    మకర రాశి వారు ఈ వారం కుటుంబానికి, పునాదుల బలోపేతానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ప్రేమ, కెరీర్, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక అంశాల్లో మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    Published on: Apr 13, 2026 8:34 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    మకర రాశి వారికి ఏప్రిల్ 12 నుంచి 18 వరకు ఉండే ఈ వారం తమ మూలాలను, పునాదులను సరిచూసుకోవడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఇస్తోంది. సాధారణంగా మకర రాశి వారు కష్టపడే స్వభావం కలిగి ఉంటారు. అయితే ఈ వారం కేవలం పని ఒత్తిడిలో మునిగిపోకుండా, మీ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులకు మీలోని ప్రేమను, వెచ్చదనాన్ని పంచాల్సిన అవసరం ఉందని గ్రహ నక్షత్రాల స్థితి సూచిస్తోంది.

    మకర రాశి వార ఫలాలు
    కుటుంబం, వ్యక్తిగత జీవితం

    ఈ వారం ఆరంభం నుంచే మీ దృష్టి ఇంటి వ్యవహారాలు, కుటుంబ బాధ్యతలపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక వ్యక్తిగత సమస్య మిమ్మల్ని కొంత కాలంగా వేధిస్తుంటే, దానికి ఈ సమయంలో పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది. బయటి ప్రపంచంలో జరిగే హడావుడి కంటే మీకు నమ్మకాన్ని ఇచ్చే పనులకే మీరు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఇది సమాజానికి దూరం కావడం కాదు, మిమ్మల్ని మీరు సరికొత్తగా సిద్ధం చేసుకోవడం (Reset) అని గుర్తించాలి. వారం గడిచే కొద్దీ మీ ఆలోచనలు ఒక క్రమ పద్ధతిలోకి వస్తాయి. త్వరగా ఫలితాలు సాధించాలని ఆరాటపడకుండా, బలమైన పునాదులు వేయడానికి ప్రయత్నించండి. "వారంతం నాటికి మీరు మరింత ప్రశాంతంగా, స్థిరంగా కనిపిస్తారు," అని జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

    ప్రేమ, బంధాలు

    ప్రేమ విషయంలో మీ భాగస్వామికి అన్నీ తెలుసని మీ అంతట మీరే అనుకోవడం సరికాదు. మీ మనసులో ఉన్న భావాలను ప్రశాంతంగా వారితో పంచుకోండి. గొడవలు పడటం లేదా దూరం పెంచుకోవడం కంటే సరళమైన మాటలు బంధాన్ని మరింత బలపరుస్తాయి. ఈ వారం మీరు ప్రేమను కేవలం బాధ్యతగా కాకుండా, మనసు నిండా వెచ్చదనంతో చూపించాలి. ఇక ఒంటరిగా ఉన్న వారికి ఈ వారం పరిపక్వత కలిగిన, ఆలోచనాత్మకమైన వ్యక్తులపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. పని ఒత్తిడిని మీ వ్యక్తిగత జీవితంపై పడనివ్వకండి. ఎదుటి వ్యక్తికి మీ సమయాన్ని కేటాయించడం ఈ సమయంలో చాలా ముఖ్యం.

    కెరీర్, విద్య

    మీ పనితీరు ప్రణాళికాబద్ధంగా ఉన్నప్పుడు ఈ వారం విజయం మీ వెంటే ఉంటుంది. మకర రాశి వారు తమ క్రమశిక్షణకు పేరుగాంచారు. మీపై ఒకటి కంటే ఎక్కువ బాధ్యతలు ఉండవచ్చు, కానీ సరైన సమయ పాలనతో వాటిని విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలరు. కార్యాలయంలో జరిగే సమావేశాలు, సమన్వయ పనులు మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. ముఖ్యంగా మీ మాటతీరు సూటిగా, స్పష్టంగా ఉండాలి. విద్యార్థులు ఆందోళన చెందకుండా చదువుపై దృష్టి పెట్టాలి. ముఖ్యంగా రివిజన్ చేసుకోవడానికి ఇది చాలా మంచి సమయం. ఏదైనా వ్యాపారం నిర్వహిస్తుంటే, కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టే ముందు మీ ప్రస్తుత వ్యవస్థను చక్కదిద్దుకోవడం ఉత్తమం.

    ఆర్థిక పరిస్థితి

    డబ్బు విషయంలో మీరు చాలా ప్రాక్టికల్‌గా వ్యవహరించాలి. బడ్జెట్ ప్లానింగ్, ఖర్చుల నియంత్రణ ఈ వారం మీకు ఆర్థిక భద్రతను ఇస్తాయి. షేర్ మార్కెట్ లేదా ఇతర పెట్టుబడుల విషయంలో అనవసరమైన రిస్క్ తీసుకోవద్దు. కేవలం లాభం కనిపిస్తోందని నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, నిపుణుల సలహాలు తీసుకోండి. పాత బకాయిలు లేదా ఇంటి ఖర్చుల విషయంలో ఒక గట్టి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన సమయం ఇది. ఆవేశంతో కాకుండా ఆలోచనతో అడుగు వేయండి. పొదుపు మంత్రాన్ని పాటిస్తే ఆర్థిక స్థిరత్వం దానంతట అదే లభిస్తుంది.

    ఆరోగ్యం

    మెదడులో అనవసరమైన ఆలోచనలు తగ్గినప్పుడు ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. మితిమీరిన ఆలోచనలు మీ శరీరాన్ని అలసటకు గురి చేస్తాయి. ఇది శారీరక బలహీనత కాదు, కేవలం మానసిక ఒత్తిడి మాత్రమే అని గమనించాలి. రాత్రిపూట ప్రశాంతమైన నిద్ర అవసరం. తేలికపాటి వ్యాయామం, సకాలంలో భోజనం వంటి చిన్న చిన్న అలవాట్లు మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి. పనిలో ఉండే ఒత్తిడిని మీతో పాటు పడకగదిలోకి తీసుకెళ్లకండి. మీ అంతరాత్మను ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంచుకుంటే, మీ ఆరోగ్యం అంత బాగుంటుంది.

    ముఖ్య గమనిక: ఈ వారం మీరు చేయాల్సిన పనులను వాయిదా వేయకుండా స్పష్టంగా మాట్లాడండి. బలమైన పునాదులు వేస్తేనే భవిష్యత్తు బాగుంటుంది.

    • అదృష్ట సంఖ్య: 4
    • అదృష్ట రంగు: ముదురు నీలం (Dark Blue)
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    Home/Rasi Phalalu/మకర రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి!
