    ఈరోజు శని దేవుని కృపతో ఈ రాశుల వారికి ధన యోగం.. కెరీర్‌లో ఆశించిన పురోగతి, శుభవార్తలు ఇలా ఎన్నో!

    మే 30, శనివారం నాటి ద్వాదశ రాశిఫలాలు మీకోసం. శని దేవుని అనుగ్రహం ఎవరిపై ఉంది? ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ఎవరికి లాభం కలుగుతుంది? మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో ఇక్కడ చదవండి. ఈరోజు శని దేవుని కృపతో ఈ రాశుల వారికి ధన యోగం..

    Published on: May 30, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల కదలికలు మన రోజువారీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. 2026, మే 30వ తేదీ శనివారం వచ్చింది. శనివారం అంటేనే శనీశ్వరుడికి ప్రీతికరమైన రోజు. కర్మ ఫల ప్రదాత అయిన శని దేవుని అనుగ్రహం ఉంటే కష్టాలన్నీ తొలగిపోయి సుఖసంతోషాలు లభిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం. ఈ రోజున కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరిస్తుండగా, మరికొందరు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి.

    మేష రాశి: ఈ రోజు మీకు కాస్త హడావుడిగా ఉంటుంది. పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల సాయంత్రానికి అలసటగా అనిపించవచ్చు. అయితే, మీరు పడ్డ కష్టానికి తగిన ఫలితం ఖచ్చితంగా దక్కుతుంది. కుటుంబ సభ్యులు మీకు అండగా నిలుస్తారు. అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకుంటే ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు ఇప్పుడు ఊపందుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు, వ్యాపారంలో లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఇంట్లో వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆహార విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

    మిథున రాశి: మీ జీవితంలో కొన్ని కొత్త మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. పని భారం పెరిగినప్పటికీ, అది మీకు భవిష్యత్తులో మేలు చేస్తుంది. భాగస్వామితో అనుబంధం బలపడుతుంది. ఒంటరిగా ఉన్న వారికి కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడవచ్చు. మానసిక ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.

    కర్కాటక రాశి: సమాజంలో మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో వేడుకలు లేదా శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. బయటి ఆహారాన్ని వీలైనంత వరకు నివారించండి.

    సింహ రాశి: మీరు పట్టుదలతో చేసే పనులకు విజయం లభిస్తుంది. కెరీర్‌లో అద్భుతమైన అవకాశాలు మీ తలుపు తడతాయి. అయితే, కోపంపై నియంత్రణ అవసరం. చిన్నపాటి అసహనం మీ పనులను పాడు చేయవచ్చు. కుటుంబంతో గడిపే సమయం మీకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది.

    కన్యా రాశి: ఈ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. బంధుమిత్రులతో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. సంపాదన నిలకడగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు.

    తులా రాశి: చిన్న చిన్న విషయాలకు ఆందోళన చెందడం మానుకోండి. మీరు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటే పనులు అంత త్వరగా పూర్తవుతాయి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున బడ్జెట్ ప్రకారం నడుచుకోండి. వ్యాయామం చేయడం వల్ల శారీరక అలసట నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి: మీకు ఈ రోజు అదృష్టం తోడుంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో లాభాల పంట పండుతుంది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిని కలిసే అవకాశం ఉంది, అది మీ భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తుంది.

    ధనస్సు రాశి: ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పనుల్లో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికీ, పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. వాదోపవాదాలకు దూరంగా ఉండటం మీ మానసిక ప్రశాంతతకు మంచిది. తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.

    మకర రాశి: కష్టపడే తత్వమే మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది. ఆఫీసులో మీ ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది. ఇంటి బాధ్యతలను చక్కగా నిర్వహిస్తారు. డబ్బు విషయంలో ఎటువంటి లోటు ఉండదు. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి: రోజంతా సాధారణంగా గడిచిపోతుంది. వృత్తిపరంగా కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా, సహనంతో వాటిని అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి, చిన్నపాటి అనారోగ్యాన్ని కూడా నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.

    మీన రాశి: మీన రాశి వారికి ఈ శనివారం ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరిగే మార్గాలు కనిపిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. కెరీర్‌లో మీరు ఆశించిన పురోగతి కనిపిస్తుంది.

    గ్రహ గతులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగితే ఏదైనా సాధించవచ్చు. శని దేవుడిని స్మరిస్తూ ఈ రోజును ప్రారంభించండి.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

