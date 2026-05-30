ఈరోజు శని దేవుని కృపతో ఈ రాశుల వారికి ధన యోగం.. కెరీర్లో ఆశించిన పురోగతి, శుభవార్తలు ఇలా ఎన్నో!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల కదలికలు మన రోజువారీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. 2026, మే 30వ తేదీ శనివారం వచ్చింది. శనివారం అంటేనే శనీశ్వరుడికి ప్రీతికరమైన రోజు. కర్మ ఫల ప్రదాత అయిన శని దేవుని అనుగ్రహం ఉంటే కష్టాలన్నీ తొలగిపోయి సుఖసంతోషాలు లభిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం. ఈ రోజున కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరిస్తుండగా, మరికొందరు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి.
మేష రాశి: ఈ రోజు మీకు కాస్త హడావుడిగా ఉంటుంది. పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల సాయంత్రానికి అలసటగా అనిపించవచ్చు. అయితే, మీరు పడ్డ కష్టానికి తగిన ఫలితం ఖచ్చితంగా దక్కుతుంది. కుటుంబ సభ్యులు మీకు అండగా నిలుస్తారు. అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకుంటే ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు ఇప్పుడు ఊపందుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు, వ్యాపారంలో లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఇంట్లో వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆహార విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
మిథున రాశి: మీ జీవితంలో కొన్ని కొత్త మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. పని భారం పెరిగినప్పటికీ, అది మీకు భవిష్యత్తులో మేలు చేస్తుంది. భాగస్వామితో అనుబంధం బలపడుతుంది. ఒంటరిగా ఉన్న వారికి కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడవచ్చు. మానసిక ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.
కర్కాటక రాశి: సమాజంలో మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో వేడుకలు లేదా శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. బయటి ఆహారాన్ని వీలైనంత వరకు నివారించండి.
సింహ రాశి: మీరు పట్టుదలతో చేసే పనులకు విజయం లభిస్తుంది. కెరీర్లో అద్భుతమైన అవకాశాలు మీ తలుపు తడతాయి. అయితే, కోపంపై నియంత్రణ అవసరం. చిన్నపాటి అసహనం మీ పనులను పాడు చేయవచ్చు. కుటుంబంతో గడిపే సమయం మీకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది.
కన్యా రాశి: ఈ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. బంధుమిత్రులతో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. సంపాదన నిలకడగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు.
తులా రాశి: చిన్న చిన్న విషయాలకు ఆందోళన చెందడం మానుకోండి. మీరు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటే పనులు అంత త్వరగా పూర్తవుతాయి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున బడ్జెట్ ప్రకారం నడుచుకోండి. వ్యాయామం చేయడం వల్ల శారీరక అలసట నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి: మీకు ఈ రోజు అదృష్టం తోడుంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో లాభాల పంట పండుతుంది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిని కలిసే అవకాశం ఉంది, అది మీ భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తుంది.
ధనస్సు రాశి: ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పనుల్లో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికీ, పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. వాదోపవాదాలకు దూరంగా ఉండటం మీ మానసిక ప్రశాంతతకు మంచిది. తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.
మకర రాశి: కష్టపడే తత్వమే మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది. ఆఫీసులో మీ ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది. ఇంటి బాధ్యతలను చక్కగా నిర్వహిస్తారు. డబ్బు విషయంలో ఎటువంటి లోటు ఉండదు. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి: రోజంతా సాధారణంగా గడిచిపోతుంది. వృత్తిపరంగా కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా, సహనంతో వాటిని అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి, చిన్నపాటి అనారోగ్యాన్ని కూడా నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.
మీన రాశి: మీన రాశి వారికి ఈ శనివారం ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. ఆదాయం పెరిగే మార్గాలు కనిపిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. కెరీర్లో మీరు ఆశించిన పురోగతి కనిపిస్తుంది.
గ్రహ గతులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగితే ఏదైనా సాధించవచ్చు. శని దేవుడిని స్మరిస్తూ ఈ రోజును ప్రారంభించండి.
